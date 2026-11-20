Der Bestzeit im freien Training ließ Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi Stunden später weitere schnelle Runden folgen. Den größten Teil der einstündigen Session auf immer weiter abkühlender Piste wurde, die stand die Startnummer 72 ganz oben auf den Zeitenmonitoren. Auch war es Bezzecchi, der als Erste die Marke von 1:38 min unterbot. Am Ende der wichtigen Session hatten das Zeitenkunststück gleich elf MotoGP-Piloten vollbracht.

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Der Racer aus Rimini, der auch in den nächsten beiden Jahren für Aprilia starten wird und der neben Teamkollege Jorge Martin der einzige Pilot mit theoretischen Titelchancen ist, verbesserte die Bestmarke noch mehrere Male. Doch in den letzten fünf Minuten wurde Bezzecchi von zwei Kunden-Ducati abgefangen. Fabio Di Giannantonio war 0,090 s, Alex Marquez 0,172 s schneller. Fun Fact: Im Zeittraining 2026 war Bezzecchi 0,034 s schneller unterwegs als bei seiner Pole-Runde vor einem Jahr.

Vorne wie hinten geht es eng zu: Die Top-10 liegen innerhalb 0,4 Sekunden

Doch auch nach hinten blieben die Zeitabstände sehr gering. Vom Komfort konnte keine Rede sein – Marc Marquez verlor auf Rang 6 eine Zehntel und auch Jorge Martin war als Zehntel nur 0,23 s langsamer.

Marco Bezzecchi fasste den Auftakt auf der spektakulären Rennstrecke dennoch positiv zusammen: «Ziel war es, gut in die Veranstaltung zu starten und unsere gute Basis auf dieser Strecke zu bestätigen – und das haben wir in jeder Hinsicht geschafft, das Gefühl zum Glück von Beginn an gut.»

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Mit einem Blick auf die schnellen Ducati-Piloten analysierte Bezzecchi nüchtern: «Ich würde sagen, ich war im Zeittraining ungefähr auf dem Level wie am Morgen, die Ducati-Jungs haben einen guten Job gemacht und im mehr gefunden. Speziell im dritten und letzten Sektor habe ich noch etwas Probleme.»

Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Photography Marco Bezzecchi © Gold and Goose Photography

Trotz kühler Temperaturen gab es vom WM-Dritten keine Beschwerden über die Bedingungen. «Zwar hätte ich es gerne etwas wärmer, aber hier ist es generell immer ein Thema, schnell Temperatur in die Reifen zu bringen. Ein Problem sehe ich darin aber nicht.»

Mit Blick auf das Qualifying und die beiden Rennen zeigte sich Bezzecchi auch in Portugal zurückhaltend. «Es ist noch etwas früh für einen endgültigen Plan – aber wir haben unsere Informationen und werden versuchen, uns darauf aufbauend weiter zu verbessern. Was die Reifen angeht, schaut es auch gut aus, wir haben mehrere Optionen.

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Spaß muss sein – Bezzecchi unterhielt die Zuschauer an den Monitoren

Als Draufgabe sorgte Marco Bezzecchi auf der Strecke vor den Monitoren für einen Lacher. Bei der Hinterherfahrt hatte «Bez» mehrfach in die Heckkamera der Marquez-Kamera gegrüßt – bei durchaus seriösem Tempo wurde das «Victory»-Zeichen auf die Bildschirme gebracht.

Vor dem Sprint hat Marco Bezzecchi noch eine theoretische Titelchance. Einfach zu merken, aber hochgradig unwahrscheinlich: Gewinnt Marco Bezzecchi die letzten vier Wettfahrten und Marc Marquez geht in allen Rennen leer aus – dann heißt der Champion der diesjährigen MotoGP Bezzecchi.