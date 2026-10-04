Bezzecchi rettete Podiumsrang in Motegi: «Bastinanini war in Hochform!»

«Es war ein schwieriges Wochenende für mich, doch ich habe mir diesen Podiumsplatz so sehr gewünscht!» Worte von Marco Bezzecchi, die dieser im Anschluss an das MotoGP-Sonntagsrennen in Motegi sprach. Noch am Vortag im Sprintrennen spielte der Aprilia-Pilot keine Rolle bei der Vergabe der Trophäen der drei Bestplatzierten. Von Startplatz Vier aus reichte es nur zu Rang 6. Im Grand Prix jedoch konnte «Bezz» gleich zu Beginn den vor ihm gestarteten Pedro Acosta hinter sich lassen und im Schlepptau von Teamkollege Jorge Martin und dem späteren Rennsieger Marc Marquez eine Lücke zu dem hinter ihm Platzierten Enea Bastianini schaffen.

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Gegen Rennende wurde es jedoch noch einmal knapp, als «La Bestia» gleich mehrere schnellste Rennrunden am Stück fuhr und der Aprilia-Fahrer noch und Druck geriet: «Bastinanini war in Hochform!» Kommentierte der 28-Jährige die Aufholjagd des Tech3-Piloten kurz vor Rennende. Zu einem Überholversuch der Nummer 23 kam es zwar nicht mehr, doch nur knapp 8 Hundertstelsekunden trennten die Kontrahenten auf der Ziellinie.

Der Fahrer mit der Nummer 72 sicherte mit seinem dritten Platz hinter Stallkollege Martin die nächste Podiumsplatzierung der Aprilia-Mannschaft in Motegi. Eine Platzierung, die wegen eines Schicksalsschlages persönlich eine besondere Bedeutung für den Riminesen hatte: «Ich habe so sehr einen Platz auf dem Treppchen gewollt, denn vorher war es schon eine schwere Woche für mich. Bei meiner Ankunft in Japan habe ich vom Verlust eines mir sehr wichtigen Menschen erfahren und im Anschluss hart gearbeitet, um einen Platz auf dem Treppchen zu erreichen.» Erst im Sprintrennen am Vortag war Aprilia mit Jorge Martin der erste Podiumsrang für die Marke auf der japanischen Strecke überhaupt gelungen.

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Den Anschluss an die Spitze der Weltmeisterschaftswertung gerät für Rennfahrer aus Rimini dennoch immer mehr außer Reichweite: Durch die von Marc Marquez in Japan eingefahrenen 37 Punkte in beiden Motegi-Rennen ist der Abstand Bezzecchis zum vor ihm in der WM-Tabelle zweitplatzierten Ducati-Ass um weitere 17 Zähler angewachsen. Auf Boxennachbar und Noch-WM-Leader Martin fehlen dem Italiener inzwischen 49 Zähler.