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Marco Bezzecchi schickt Aprilia-Teamkollege Jorge Martin auf die Alm

Aprilia-Partner Sterilgarda hat kürzlich einen amüsanten Werbespot mit den MotoGP-Assen Marco Bezzecchi und Jorge Martin sowie Aprilia-Botschafter Max Biaggi veröffentlicht.

MotoGP

Jorge Martin beim Kühe melken
Jorge Martin beim Kühe melken
Foto: Sterilgarda
Jorge Martin beim Kühe melken
© Sterilgarda

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM geht ab dem 11. September an der italienischen Adria in Misano Adriatico weiter. Das Event auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli wird das Heimrennen für VR46-Academy-Schützling und Aprilia-Ass Marco Bezzecchi werden.

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Der Italiener ist aktuell in einer anderen spannenden Rolle zu sehen. Der Hintergrund: Aprilia-Langzeit-Sponsor Sterilgarda, ein italienisches Milchproduktunternehmen, hat einen amüsanten Werbespot veröffentlich, in welchem die MotoGP-Asse Bezzecchi und Martin eine tragende Rolle spielen. In dem Spot spaziert Jorge Martin in Renn-Montur über eine beschauliche Alm und wird von Bezzecchi per Telefon zu einem geheimnisvollen Motorrad-Termin dirigiert. Dort geht es dann aber nicht wie angenommen um Bikes, sondern um Fingerfertigkeit – der Spanier muss seine Melkkünste unter Beweis stellen.

Jorge Martin auf der Alm
Jorge Martin auf der Alm
Foto: Sterilgarda
Jorge Martin auf der Alm
© Sterilgarda

Im Artikel erwähnt

Auf der Alm wird Martin von MotoGP-Ikone und Aprilia-Botschafter Max Biaggi in weißem Molkerei-Mantel empfangen. Biaggi teilt dem Spanier mit, was zu tun ist. «Der Helm wird dir heute nicht helfen», lächelt Biaggi Martin zu. «Ich vertraue dir», entgegnet Martin. Mit einem breiten Grinsen übt Martin dann beim Melken, ehe er gemeinsam mit Biaggi frisches Jogurt und Milch genießt.

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Marco Bezzecchi lotst Jorge Martin zu Max Biaggi auf die Alm
Marco Bezzecchi lotst Jorge Martin zu Max Biaggi auf die Alm
Foto: Sterilgarda
Marco Bezzecchi lotst Jorge Martin zu Max Biaggi auf die Alm
© Sterilgarda

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Der Leitspruch des Werbespots lautet: «Deine Energie für jeden Meilenstein». Max Biaggi hat eine sehr lange Bindung zur Großmolkerei aus der Provinz Mantua. Er ist seit fast zwei Jahrzehnten Werbeträger von Sterilgarda, wurde schon in der Superbike-WM von Sterilgarda unterstützt und hat die Marke auch zum Aprilia-Werk gelotst. Sterilgarda war auch bei Biaggis Moto3-Engagement an Bord, genauso wie im Aprilia-Kundenteam der MotoGP.

Zurück zum aktuellen MotoGP-Business: In der WM-Tabelle ist die Führung von Martin auf Marc Marquez (Ducati) in Aragon auf 19 Punkte geschmolzen. Bezzecchi liegt gerade einmal 24 Punkte hinter seinem Teamkollegen auf Position 3.

Jorge Martin und Max Biaggi im Sterilgarda-Spot
Jorge Martin und Max Biaggi im Sterilgarda-Spot
Foto: Sterilgarda
Jorge Martin und Max Biaggi im Sterilgarda-Spot
© Sterilgarda

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Aprilia Racing

256

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

237

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

232

4

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

208

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

203

6

Pedro Acosta

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189

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186

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