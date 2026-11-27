Angesichts der Schocknachricht vom Rücktritt von Marc Marquez war das erste freie Training am Freitag in Valencia fast schon bedeutungslos geworden. Zu groß war bei allen die Verwunderung über das, was gerade geschehen war. Dennoch mussten die MotoGP-Asse auf die Strecke gehen, um die erste Session des Wochenendes zu absolvieren.

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Im FP1 war es wieder einmal Portimao-Dominator Marco Bezzecchi, der die schnellste Zeit in den kalten spanischen Asphalt brannte. Auf Platz 2: Marc Marquez. Im MotoGP-Zeittraining am Nachmittag ein umgekehrtes Bild: MM93 war um 0,247 sec schneller als «Bez». «Es war ein guter Tag. Wir hatten am Morgen einen guten Start, am Nachmittag konnten wir das bestätigen. Aber wie immer: Es ist erst Freitag und wir müssen noch einige Schritte machen», fasste der Italiener seinen Tag zusammen.

Bezzecchi über Marquez: «War dieses Jahr das erste Mal ein Rivale für ihn»

War Bezzecchi überrascht vom Rücktritt seines Rivalen? «Ehrlich gesagt schon ein bisschen. Ich habe während dieses Jahres einige Stimmen gehört, aber das Fahrerlager ist voll mit Gerüchten – 80 bis 90 Prozent davon kann man vergessen», betonte Bezzecchi. «Ich war ein wenig überrascht, deshalb war es für mich auch wichtig, zur Pressekonferenz zu gehen, um es zu verstehen – abgesehen davon, meinen Respekt zu zeigen. Wir werden es niemals komplett verstehen, weil wir nicht Marc sind. Er allein kann seine Entscheidung verstehen. Was heute gesagt wurde, erklärt alles perfekt.»

Bezzecchi kämpfte 2026 gegen Marc Marquez um den Fahrer-WM-Titel. Die beiden haben sich enge Duelle geliefert, haben aber auch großen Respekt voreinander. In der Vergangenheit gab es auch schwierige Momente zwischen den beiden. «Es stimmt, dass unsere Beziehung ein Auf und Ab war», bestätigte Bezzecchi. «Zu Beginn haben wir nicht viel miteinander gesprochen. Dann hatten wir einige Kämpfe, vielleicht war ich damals auch ein wenig unreif. Dann habe ich mich verbessert und in den letzten zwei Jahren, vor allem letztes Jahr, hatten wir erneut Zweikämpfe. Manchmal war ich auf der Strecke nah dran an ihm – das war schön. Dieses Jahr war ich in den Rennen das erste Mal ein Rivale für ihn. Das war schön, ich bin deshalb etwas traurig.»

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