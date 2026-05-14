Bezzecchi über verletzten Champion: «Man sollte Marc niemals abschreiben!»
MotoGP-Leader Marco Bezzecchi beeindruckt mit Konstanz. Doch die WM-Führung ist in Gefahr. In Abwesenheit des verletzten Weltmeisters erinnerte der Italiener daran, dass die Saison noch sehr lang ist.
Bei allen GP-Rennen der Saison 2026 stand ein Aprilia-Werkfahrer auf dem Podium, dreimal davon ganz oben. Zieht man den Durchmarsch Ende 2025 mit in Betracht, ist die Konstanz des Italieners noch beeindruckender. Und doch beträgt die WM-Führung Bezzecchis vor dem sechsten Schlagabtausch nur einen WM-Punkt – Verfolger Jorge Martin hat massiv an Fahrt aufgenommen und zudem eine bessere Sprint-Bilanz. Dazu kommt der Rückenwind vom
Zieht man die Catalunya-Statistik der beiden Aprilia-Asse aus der Schublade, spricht alles für einen Führungswechsel. Während Jorge Martin in seiner Heimat – wenn auch nur als Ducati-Pilot – schon mehrfach zur Siegerehrung durfte, stehen für Bezzecchi acht Plätze als beste Resultate.
Entsprechend geht der Blick nun ausschließlich nach vorne. Bezzecchi, in Barcelona bei der Auftaktpressekonferenz von Jorge Martin und Alex Marquez eingerahmt: «Es ist eine der schönsten Strecken im Kalender – aber eben auch sehr speziell. Die Beanspruchung ist enorm, vor allem für die Reifen, gleichermaßen vorne wie hinten. Das bringt für den GP immer sehr besondere Voraussetzungen.»
Bei allem Respekt für die glorreichen Resultate der Aprilia-Vorgänger Maverick Vinales und Aleix Espargaro auf der Piste nördlich von Barcelona: Marco Bezzecchi will sich nicht mit Archivmaterial beschäftigen. «Die Dinge haben sich komplett geändert, nicht zu vergleichen mit 2025, und genau deshalb will ich schnellstmöglich wissen, wie das Bike jetzt und hier funktioniert. Es hat sich viel entwickelt – nicht nur das Motorrad. Mein Stil hat sich verändert, mit dem Motorrad, und wir haben auch eine angepasste Arbeitsweise.»
Fazit: Auf der einen Seite kann es in Barcelona nur besser werden – zugleich kann der Pilot, der Aprilia in den letzten sechs Monaten an die Spitze der MotoGP brachte, nicht nur die WM-Führung, sondern auch den Status als Nummer 1 bei Aprilia verlieren.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach