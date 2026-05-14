Bezzecchi über verletzten Champion: «Man sollte Marc niemals abschreiben!»

Bei allen GP-Rennen der Saison 2026 stand ein Aprilia-Werkfahrer auf dem Podium, dreimal davon ganz oben. Zieht man den Durchmarsch Ende 2025 mit in Betracht, ist die Konstanz des Italieners noch beeindruckender. Und doch beträgt die WM-Führung Bezzecchis vor dem sechsten Schlagabtausch nur einen WM-Punkt – Verfolger Jorge Martin hat massiv an Fahrt aufgenommen und zudem eine bessere Sprint-Bilanz. Dazu kommt der Rückenwind vom Le-Mans-GP, bei dem Martin von Startplatz 7 nicht zu schlagen war.

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Zieht man die Catalunya-Statistik der beiden Aprilia-Asse aus der Schublade, spricht alles für einen Führungswechsel. Während Jorge Martin in seiner Heimat – wenn auch nur als Ducati-Pilot – schon mehrfach zur Siegerehrung durfte, stehen für Bezzecchi acht Plätze als beste Resultate. 2025 bei seiner Premiere auf der Aprilia RS-GP kam es knüppeldick: Zwei Stürze galt es, bei der Abreise aus Barcelona zu verdauen.

Entsprechend geht der Blick nun ausschließlich nach vorne. Bezzecchi, in Barcelona bei der Auftaktpressekonferenz von Jorge Martin und Alex Marquez eingerahmt: «Es ist eine der schönsten Strecken im Kalender – aber eben auch sehr speziell. Die Beanspruchung ist enorm, vor allem für die Reifen, gleichermaßen vorne wie hinten. Das bringt für den GP immer sehr besondere Voraussetzungen.»

Fuhr zuletzt das siebte GP-Podium in Serie heraus: WM-Leader Bezzecchi Foto: Gold and Goose Fuhr zuletzt das siebte GP-Podium in Serie heraus: WM-Leader Bezzecchi © Gold and Goose

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Bei allem Respekt für die glorreichen Resultate der Aprilia-Vorgänger Maverick Vinales und Aleix Espargaro auf der Piste nördlich von Barcelona: Marco Bezzecchi will sich nicht mit Archivmaterial beschäftigen. «Die Dinge haben sich komplett geändert, nicht zu vergleichen mit 2025, und genau deshalb will ich schnellstmöglich wissen, wie das Bike jetzt und hier funktioniert. Es hat sich viel entwickelt – nicht nur das Motorrad. Mein Stil hat sich verändert, mit dem Motorrad, und wir haben auch eine angepasste Arbeitsweise.»

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Nicht am Start in Barcelona ist der 2025er-Weltmeister; Marc Marquez verpasste bereits den Le-Mans-GP und wird voraussichtlich in Mugello zurückkehren. Ist der Champion bereits aus dem Titelrennen? Bezzecchi warnt: «Ich gehe davon aus, dass, wenn Marc zurückkommt, er 100 Prozent leistungsfähig sein wird. Und wir haben erlebt, was dann möglich ist – 2025 hat er den Titel schon in Japan gewonnen. Persönlich würde ich Marc niemals abschreiben – und die Saison ist immer noch in einem frühen Stadium.»

Fazit: Auf der einen Seite kann es in Barcelona nur besser werden – zugleich kann der Pilot, der Aprilia in den letzten sechs Monaten an die Spitze der MotoGP brachte, nicht nur die WM-Führung, sondern auch den Status als Nummer 1 bei Aprilia verlieren.