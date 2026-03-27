Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Bezzecchi Vierter: WM-Leader musste sich hinter Kunden-Aprilia anstellen

Auf der herausfordernden Piste in Austin war Marco Bezzecchi (Aprilia) noch nicht der schnellste MotoGP-Athlet. Doch der WM-Leader agierte von A-Z souverän und scheint bereit für weitere Großtaten.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi auf der Aprilia RS-GP in Austin
Marco Bezzecchi auf der Aprilia RS-GP in Austin
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi auf der Aprilia RS-GP in Austin
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Souverän. Damit ließe sich der Auftritt von Aprilia-Werksfahrer maximal kompakt zusammenfassen. Beinahe kurios war es, am Freitagmorgen im ersten freien Training losgegangen. Als Neunter mit 0,7 sec Rückstand auf Pedro Acosta (KTM) hielt sich der Tabellenführer fast zurück, alle weiteren Aprilia-Renner lagen vor dem Italiener.

Werbung

Werbung

Marco Bezzecchi ließ sich von dem Auftakt in Texas null aus dem Konzept bringen. Statt im Zeittraining hektisch wie etliche Kollegen auf Bestzeitenkurs zu steuern – in den ersten zehn Minuten flogen allein 7 Piloten von ihren Prototypen und drei weitere sollten im Lauf der Session folgen – machte der Lockenkopf weiter, wo er aufgehört hatte. Bezzecchi hielt sich noch zur Halbzeit nicht einmal in den Top 10 auf.

Dann ging es los. Marco Bezzecchi fuhr seine beiden Zeitattacken mit soften Hinterreifen wie ein Uhrwerk herunter, steigerte sich auf dem Circuit of the Americas mit jeder Runde. «Bezz» feilte gleichmäßig Zehntel um Zehntel ab und klopfte dann einmal auf den Busch. Platz 1 verpasste er und auch die Ränge 2 und 3 musste Fabio Di Giannantonio und Ai Ogura, ebenfalls auf Aprilia, wieder überlassen, doch mit 2:01,127 min war Bezzecchi in Austin schneller als je zuvor – und kam als einer der wenigen Athleten ohne Kratzer durch.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi: Souverän ins Q2 in Austin
WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi: Souverän ins Q2 in Austin
Foto: Gold and Goose
WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi: Souverän ins Q2 in Austin
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Die Ruhe verlor der Tabellenführer auch nach der intensiven Session nicht. Bezzecchi: «Ich kann mich über den Tag nicht beschweren. Ich war heute nicht der Beste, aber schon am Morgen waren wir auch nicht schlecht. Es ging stetig besser und am Ende waren wir auch im Zeittraining schon nahe dran. Bei 100 Prozent waren wir noch nicht, das gilt vor allem für die Zeitenattacke. Positiv aus: Die Strecke ist zwar wieder etwas welliger, aber sie hat heute permanent an Haftung zugelegt.»

Als Realist nahm der WM-Leader auch wahr, dass außer den Aprilia-Piloten insbesondere Ducati in den USA wieder gut aufgestellt ist. Erstmals in 2026 gehören die Desmo-Piloten nach Tag 1 wieder der stärksten Fraktion an. Die Marquez-Brüder, Di Giannantonio und auch Pecco Bagnaia zogen direkt das Q2-Ticket.

«Ich würde sagen, ohne Ausnahme, alle Ducati-Fahrer sind von Tempo sehr stark und dass Marc nach einem Sturz am Morgen jetzt wieder ganz vorne ist, das sagt ja alles über die Konkurrenzfähigkeit», so der WM-Dritte des Jahres 2025, der beim Texas-GP vor einem Jahr Sechster wurde und damit bester Aprilia-Pilot war.

Zwölf Monate später fehlen nach Tag 1 exakt 0,2 sec auf den Weltmeister, der allerdings auch einen wilden Abflug zu verdauen hat. Für Tiefstapler Marco Bezzecchi läuft auch in den USA bis auf Weiteres alles nach Plan.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

21

2:00,927

02

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

17

+0,053

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

16

+0,187

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+0,200

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

19

+0,286

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

17

+0,323

07

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

19

+0,338

08

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

19

+0,444

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

19

+0,567

10

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

17

+0,652

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien