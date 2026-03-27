Bezzecchi Vierter: WM-Leader musste sich hinter Kunden-Aprilia anstellen

Souverän. Damit ließe sich der Auftritt von Aprilia-Werksfahrer maximal kompakt zusammenfassen. Beinahe kurios war es, am Freitagmorgen im ersten freien Training losgegangen. Als Neunter mit 0,7 sec Rückstand auf Pedro Acosta (KTM) hielt sich der Tabellenführer fast zurück, alle weiteren Aprilia-Renner lagen vor dem Italiener.

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Marco Bezzecchi ließ sich von dem Auftakt in Texas null aus dem Konzept bringen. Statt im Zeittraining hektisch wie etliche Kollegen auf Bestzeitenkurs zu steuern – in den ersten zehn Minuten flogen allein 7 Piloten von ihren Prototypen und drei weitere sollten im Lauf der Session folgen – machte der Lockenkopf weiter, wo er aufgehört hatte. Bezzecchi hielt sich noch zur Halbzeit nicht einmal in den Top 10 auf.

Dann ging es los. Marco Bezzecchi fuhr seine beiden Zeitattacken mit soften Hinterreifen wie ein Uhrwerk herunter, steigerte sich auf dem Circuit of the Americas mit jeder Runde. «Bezz» feilte gleichmäßig Zehntel um Zehntel ab und klopfte dann einmal auf den Busch. Platz 1 verpasste er und auch die Ränge 2 und 3 musste Fabio Di Giannantonio und Ai Ogura, ebenfalls auf Aprilia, wieder überlassen, doch mit 2:01,127 min war Bezzecchi in Austin schneller als je zuvor – und kam als einer der wenigen Athleten ohne Kratzer durch.

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi: Souverän ins Q2 in Austin Foto: Gold and Goose WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi: Souverän ins Q2 in Austin © Gold and Goose

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Die Ruhe verlor der Tabellenführer auch nach der intensiven Session nicht. Bezzecchi: «Ich kann mich über den Tag nicht beschweren. Ich war heute nicht der Beste, aber schon am Morgen waren wir auch nicht schlecht. Es ging stetig besser und am Ende waren wir auch im Zeittraining schon nahe dran. Bei 100 Prozent waren wir noch nicht, das gilt vor allem für die Zeitenattacke. Positiv aus: Die Strecke ist zwar wieder etwas welliger, aber sie hat heute permanent an Haftung zugelegt.»

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Als Realist nahm der WM-Leader auch wahr, dass außer den Aprilia-Piloten insbesondere Ducati in den USA wieder gut aufgestellt ist. Erstmals in 2026 gehören die Desmo-Piloten nach Tag 1 wieder der stärksten Fraktion an. Die Marquez-Brüder, Di Giannantonio und auch Pecco Bagnaia zogen direkt das Q2-Ticket.

«Ich würde sagen, ohne Ausnahme, alle Ducati-Fahrer sind von Tempo sehr stark und dass Marc nach einem Sturz am Morgen jetzt wieder ganz vorne ist, das sagt ja alles über die Konkurrenzfähigkeit», so der WM-Dritte des Jahres 2025, der beim Texas-GP vor einem Jahr Sechster wurde und damit bester Aprilia-Pilot war.

Zwölf Monate später fehlen nach Tag 1 exakt 0,2 sec auf den Weltmeister, der allerdings auch einen wilden Abflug zu verdauen hat. Für Tiefstapler Marco Bezzecchi läuft auch in den USA bis auf Weiteres alles nach Plan.

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