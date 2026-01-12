Weiter zum Inhalt
Biaggi: Aprilia ist der einzige italienische Hersteller in diesem Paddock

MotoGP-Ikone Max Biaggi ist seit vielen Jahren Botschafter für Aprilia. Er ist überzeugt, dass die RS-GP keine Schwachstellen mehr hat. Einen Seitenhieb gegen Ducati kann er sich nicht verkneifen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Aprilia-Botschafter Max Biaggi
Aprilia-Botschafter Max Biaggi
Foto: Gold & Goose
Aprilia-Botschafter Max Biaggi
© Gold & Goose

Marco Bezzecchi sorgte 2025 bei Aprilia mit Siegen und Top-Platzierungen regelmäßig für Jubelstürme. Auch Trackhouse-Pilot Raul Fernandez hatte eine starke zweite Saisonhälfte und holte auf Phillip Island seinen ersten MotoGP-Sieg. Bezzecchi beendete seine erste Saison mit Aprilia auf Gesamtrang 3, in der Konstrukteurswertung war der italienische Hersteller hinter dem italienischen Konkurrenten Ducati die zweite Kraft.

Die Aprilia RS-GP ist zu einem schlagkräftigen Paket gereift, das auf allen Strecken konkurrenzfähig ist. «Jetzt hat das Motorrad keine Schwachstellen mehr. Es gibt keine Strecken mehr, die uns Angst machen», sagte Aprilia-Botschafter Max Biaggi gegenüber TNT Sports.

Der 54-jährige Italiener holte drei seiner vier 250er-Titel mit Aprilia, dazu kamen zwei Superbike-WM-Titel mit der RSV4 – er ist mit der Marke aus Noale eng verbunden. Von den MotoGP-Erfolgen ist er sehr angetan. «Wir können immer unter den ersten drei, unter den ersten fünf sein – und das nicht nur mit Marco Bezzecchi. Auch Raul Fernandez hat gezeigt, dass dieses Motorrad mit mehreren Fahrern funktioniert», fügte er hinzu.

Max Biaggi konnte sich auch einen Seitenhieb gegen den italienischen Rivalen nicht verkneifen: «Ich bin seit fast zehn Jahren Botschafter von Aprilia, und es ist für mich eine große Ehre, mit diesem Hersteller verbunden zu sein, der ehrlich gesagt der einzige italienische in diesem Paddock ist, denn wir wissen, dass Ducati aufgrund der Zugehörigkeit zu Audi deutsch ist. Wir sind sehr stolz darauf, und die Piaggio-Gruppe hat Außerordentliches geleistet.»

