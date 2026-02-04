Bikes von Marquez & Co.: FIM Racing Motorcycle Museum öffnet seine Türen

Im Rahmen der FIM-Verleihung Anfang Dezember 2025 wurde das neue Racing Motorcycle Museum (RMM) feierlich eingeweiht. Ab 18. Februar 2026 wird das Museum auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das RMM befindet sich im schweizerischen Mies, nördlich von Genf am Genfersee – also am Hauptquartier der FIM.

In Museum sind klassenübergreifend die Maschinen der Weltmeister der Saison 2025 zu sehen – unter anderem die Ducati Desmosedici GP25 von Marc Marquez und die BMW M1000RR von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu. Auch die weiteren Weltmeister-Bikes des letzten Jahres sind in der Ausstellung zu sehen. Etwa die Arbeitsgeräte von TrialGP-Weltmeister Toni Bou, World-Rally-Raid-Weltmeister Daniel Sanders sowie der Champions Josep Garcia (EnduroGP), Bartosz Zmarzlik (Speedway Grand Prix) und Romain Febvre (MXGP).

Neben Zeugnissen der aktuellen Saison sind auch historische Motorräder zu sehen, wie die AJS Porcupine, mit der Leslie Graham 1949 die erste FIM-MotoGP-WM gewann. Ebenfalls in der Ausstellung dabei: Mike Hailwoods legendäre 1967er Honda RC166 F101 250 Sechszylinder, Valentino Rossis Yamaha YZR-M1 von 2004, Jonathan Reas Kawasaki Ninja ZX-10R von 2016, Marc Marquez‘ Honda RC213V von 2018, Stefan Everts‘ Yamaha YZ450F von 2006, Jordi Tarres‘ Beta Zero-Prototyp von 1989, Francesco Cecchinis Zaeta DT450RS von 2019, Hubert Auriols BMW R80 G/S von 1981, Andrea Veronas GASGAS EC350F von 2024 und eine Yamaha YZF R7, die vom Team Europe bei den ersten FIM Intercontinental Games 2025 eingesetzt wurde.

Die BMW M1000RR von Toprak Razgatlioglu Foto: FIM Die BMW M1000RR von Toprak Razgatlioglu © FIM

«Das FIM Racing Motorcycle Museum verfügt über eine wirklich bemerkenswerte Sammlung, und ein Spaziergang zwischen den Exponaten ist wie eine Reise durch die glorreiche Geschichte des Motorradrennsports, von seinen Anfängen bis zur Gegenwart», sagte FIM-Präsident Jorge Viegas. «Das RMM ist viel mehr als nur eine Ausstellung klassischer Maschinen. Es bietet den Besuchern einen wertvollen und interaktiven Einblick in das Erbe des Sports, den wir alle lieben, und trägt dazu bei, ein besseres Verständnis für die damit verbundenen Emotionen und Innovationen zu entwickeln.»

Mit den Exponaten, die sich um die drei Hauptthemen «Helden», «Technologien» und «Von der Rennstrecke auf die Straße» drehen, ist das RMM mehr als nur eine Sammlung historischer Motorräder. Besucher haben die Möglichkeit, die Entwicklungen in den Bereichen Technologie, Ausrüstung und Technik zu entdecken.

Das RMM der FIM öffnet am 18. Februar seine Tore Foto: FIM Das RMM der FIM öffnet am 18. Februar seine Tore © FIM

Das Museum beherbergt auch das Paddock Café – ein Ort für Fans, um sich zu treffen und die Rennen auf einer Großbildleinwand zu verfolgen. Die Simulator-Zone bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Faszination des Motocross und des Rundstreckenrennsports virtuell zu erleben.

