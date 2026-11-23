Brad Binder zeigte bei seinem vorletzten MotoGP-Event in Portimao ein solides Wochenende. Im Zeittraining am Freitag raste er im Windschatten von KTM-Teamkollege Pedro Acosta auf Rang 7. Das Q1 am Samstag durfte er somit auslassen, in der zweiten Qualifying-Session reichte es dann immerhin für Startposition 10. Im Sprint über 12 Runden kam er allerdings nicht ins Ziel.

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Im Grand Prix am Sonntag wurde Binder ungewollt in den WM-Titelkampf zwischen Marc Marquez sowie den Aprilia-Assen Jorge Martin und Marco Bezzecchi verwickelt. Der KTM-Fahrer erwischte einen guten Start und fand sich zu Beginn auf Position 9 wieder. MM93 hatte mit einem Raketenstart die Führung übernommen. Nachdem er sich in der zweiten Runde VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio geschnappt hatte, war Binder Achter. Marc Marquez war auf Rang 3 zurückgefallen. In Runde 3 lag der Ducati-Pilot dann plötzlich direkt vor Binder auf Position 7. Der Champion fuhr ein Sicherheitsrennen und wollte nichts riskieren.

In der vierten von 25 Runden stürzte Acosta – Marquez und Binder fanden sich auf den Plätzen 6 und 7 wieder. Danach wurde der RC16-Pilot von «Diggia» und Ai Ogura (Trackhouse) überholt. Aber auch für Marquez ging es nach hinten und in Runde 11 lag der Spanier auf Position 8 – wieder direkt vor Binder.

Brad Binder hatte dann eine bessere Pace als Marquez. Weil er den WM-Favoriten mit einer vielleicht zu riskanten Aktion nicht aus dem Rennen werfen wollte, wartete er zunächst ab. Da von hinten Honda-Pilot Luca Marini heranstürmte, hatte Binder genug – in Runde 19 ging er an Marquez vorbei. Brad blieb danach vorn, in den letzten Runden kam Marquez allerdings wieder näher, weil dieser wiederum Druck von Marini bekam. Nach dem Crash von Diogo Moreira (LCR Honda) in der letzten Runde waren die Positionen bezogen – Binder überquerte die Ziellinie mit rund sieben Zehntelsekunden Vorsprung auf Marquez auf Rang 7.

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Wie ist es Binder in den letzten Runden, mit dem Champion im Nacken, ergangen? «Ich war ziemlich entspannt. Er hatte viel mehr Spielraum als ich, aber letztendlich will man, wenn man mit dem Champion fährt, nichts tun, was daran etwas ändern könnte. Deshalb war ich auch viel vorsichtiger als sonst, als ich ihn überholen musste», so der Routinier. «Aber ansonsten war es super entspannt. Ich hatte das Gefühl, ein ganz ordentliches Rennen gefahren zu sein, hatte aber nie ganz den Speed, sodass meine Pace der Position entsprach, auf der ich ins Ziel kam.»

«Unglücklicherweise hatte ich nie genug, um mit Diggia und Ogura mitzuhalten, als sie mich überholten. Aber dann sah ich, dass es Marc etwas ruhiger angehen ließ, was mir die Gelegenheit gab, mich ein paar Runden lang an ihn zu hängen. Dann merkte ich, dass ich ihn überholen könnte. Also überholte ich ihn, und dann waren es noch etwa fünf Runden», erzählte Binder. Ein allzu großes Risiko wollte er im Positionskampf dennoch nicht eingehen. «Wenn man um den neunten Platz fährt, sehe ich keine Notwendigkeit, ein riskantes Manöver gegen jemanden zu machen. Wenn es um das Podium geht, klar, aber für den neunten Platz mache ich es lieber sauber.»

Am kommenden Wochenende findet das Saisonfinale in Valencia statt. Brad Binder wird dort sein letztes MotoGP-Event bestreiten. Zugleich wird er nach vielen gemeinsamen Jahren das letzte Mal mit seiner KTM-Crew zusammenarbeiten. Wird es eine emotionale Woche für Brad Binder werden? «Nicht wirklich. Ich habe mich schon vor einer Weile damit abgefunden. Mein nächstes Abenteuer steht schon vor der Tür und beginnt bereits in ein paar Wochen nach dem letzten Rennen», meinte der 31-Jährige. «Natürlich werde ich mein Team sehr vermissen, denn es sind Typen, die in den letzten sieben Jahren so etwas wie meine Familie geworden sind. Ansonsten bin ich ziemlich gelassen, ich kann mich nicht beklagen.»

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Würde es Binder nicht reizen, 2027 mit dem neuen 850er-Bike und den Pirelli-Reifen in der MotoGP zu fahren? «Nein, ich bin ehrlich gesagt zufrieden mit meinem Wechsel und wie sich die Dinge ändern. Ich glaube, es wird mir guttun – ich freue mich auf die Veränderung.»