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Binder zu Crash von Marquez und Acosta: «Eine super beschissene Situation»

Vor dem Start des MotoGP-Rennens in Barcelona brannte bei der RC16 von KTM-Pilot Brad Binder die Kupplung durch. Am Ende wurde es für ihn Rang 7. Was er zum Zusammenstoß von Marquez und Acosta sagt.

MotoGP

Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
© Gold & Goose

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Für Brad Binder läuft es in dieser Saison bislang nicht nach Wunsch. Auch in Barcelona hatte der KTM-Pilot ein schwieriges Wochenende. Dabei startete Binder gut in den Catalunya-GP. Im Zeittraining am Freitag raste er wie aus heiterem Himmel auf Position 3 – weshalb er so schnell war, konnte er sich selbst nicht so recht erklären. Dann folgte am Samstag ein gutes Qualifying, in dem er seine RC16 auf Startplatz 8 stellte.

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Im MotoGP-Sprint flog Binder dann schon in der ersten Kurve ab und riss dabei Honda-Pilot Joan Mir mit ins Verderben. Beim Grand Prix am Sonntag folgte der nächste Rückschlag für den Südafrikaner. Als die Fahrer nach der Aufwärmrunde die Startpositionen einnahmen, rollte Binder nach vorne an die Seite und nahm den Notausgang in die Boxengasse – bei seiner KTM streikte die Kupplung.

«Auf dem Weg zur Startaufstellung ist die Kupplung durchgebrannt. Ich habe versucht, an der Startlinie anzuhalten – ich konnte weder anhalten noch das Motorrad in den Leerlauf schalten. Zum Glück waren sie schnell mit dem Starttor. Zum Glück haben sie es geöffnet, sodass ich zurück in die Boxengasse fahren konnte», schilderte Binder die kuriose Situation beim Start.

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Binder musste danach von der Boxengasse aus starten. «Ich bin dann mit meinem Ersatzmotorrad rausgefahren, habe ein paar Runden gedreht, lag etwa 20 Sekunden hinter dem Letzten oder so, weshalb mein Vorderreifen eiskalt wurde. Ich habe einfach versucht, dranzubleiben», erzählte der 30-Jährige. Dann folgte der Horror-Crash von Alex Marquez in der zwölften Runde und der darauffolgende Rennabbruch. «Das sah furchtbar aus!»

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Bei Neustart nahmen die Piloten die Positionen vor dem Rennabbruch ein. Da Alex Marquez und Enea Bastianini, der vor dem Crash von AM73 mit technischem Defekt ausfiel, nicht mehr dabei war, ging Binder von Position 20 ins Rennen. «Ich hatte dann einen wirklich guten Start. Ich glaube, ich war in Kurve 3 auf Platz 8, also war es einer meiner besten Starts, die ich je hatte», so der KTM-Werksfahrer. Dann wurde nach dem verheerenden Sturz von Johann Zarco, Pecco Bagnaia und Luca Marini erneut die rote Flagge geschwenkt.

Willkommen zum Rennen in Barcelona
Willkommen zum Rennen in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
Pedro Acosta voran
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Der Sturz von Jorge Martin
Der Sturz von Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
Sieger Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
Sieger Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Barcelona
© Gold & Goose

Beim zweiten Neustart kam Binder – dieses Mal von Position 19 – erneut gut weg. Nach dem Crash der Aprilia-Piloten Jorge Martin und Raul Fernandez lag er auf Platz 10. Doch dann machte er zu Beginn von Runde 2 in der ersten Kurve einen Fehler. «Ich habe Kurve 1 komplett vermasselt. Ich bin außen zum Stehen gekommen, habe einen Bogen nach innen gemacht und ein paar Sekunden verloren.» Binder reihte sich auf Position 13 wieder ein.

Im Rennverlauf konnte Binder einige Positionen gut machen. Nachdem Teamkollege Pedro Acosta in der letzten Kurve von Aprilia-Pilot Ai Ogura ins Aus befördert wurde, überquerte Binder als Neunter die Ziellinie. Aufgrund der nachträglich verhängten Reifendruck-Strafen ging es für ihn noch bis auf Endrang 7 nach vorn.

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«Es ist schade, dass ich mich als Achter qualifiziert hatte und von Platz 20 starten musste», haderte Binder nach dem Rennen. «Wie auch immer, es ist, wie es ist. Ich denke, es war ein Wochenende mit positiven Aspekten und zugleich ein Wochenende, das man lieber vergessen sollte.»

Zu den positiven Aspekten zählt, dass Binder in Barcelona einen guten Speed hatte. «Mein Speed ist viel besser geworden. Ich habe das Gefühl, dass wir endlich Fortschritte machen.»

Albtraum für einen Fahrer

Am Ende der Medienrunde wurde Brad Binder nach der Situation befragt, die zum Zusammenstoß von Alex Marquez und Pedro Acosta führte – die KTM seines Teamkollegen verweigerte auf der Geraden den Dienst und der Vizeweltmeister konnte nicht mehr ausweichen. Einer der schlimmsten Albträume für einen Fahrer? «Die Sache ist die: Man hat keine Zeit zu reagieren. Man rechnet einfach nicht damit, man ist nicht darauf gefasst, und das ist beängstigend, wirklich beängstigend», so Binder. «Als Fahrer kann man nichts tun, weil man nicht nach hinten sehen kann. Also wohin soll man fahren – nach links, nach rechts, in der Mitte bleiben, was soll man tun? Und ja, es ist einfach eine super beschissene Situation.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

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