Fünf Polepositions in bisher 20 Qualifyings: Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi stand in der laufenden MotoGP-Saison häufiger auf Startplatz 1 als jeder andere Fahrer. Im BMW M Award liegt der Italiener dennoch 22 Punkte hinter Weltmeister und WM-Leader Marc Marquez (Ducati). Die Sonderwertung belohnt auch die Konstanz im Qualifying – und in Portimao und Valencia hat Bezzecchi noch zwei Chancen, das Duell zu drehen.

Werbung

Werbung

Bezzecchi war außer in Lusail auch in Buriram, Mugello, Aragon und Misano der Schnellste im Qualifying. Marc Marquez und Jorge Martin kommen auf jeweils vier Poles. Marquez setzte sich in Jerez, Balaton Park, auf dem Sachsenring und auf Phillip Island durch. Martin war der Schnellste in Assen, Silverstone, Spielberg und Motegi.

Zweimal stand Fabio di Giannantonio ganz vorn – in Goiania und Austin. Je eine Bestzeit gelang Francesco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Barcelona), Ai Ogura (Brünn), Raul Fernandez (Mandalika) und Alex Marquez (Sepang). Damit gingen elf der 20 Poles an Aprilia, acht an Ducati und eine an KTM.

Bezzecchi ist auf Schützenhilfe angewiesen

Für den BMW M Award ist die Zahl der Poles allerdings nur ein Teil der Rechnung. Gewertet wird jedes Qualifying nach dem Punkteschema eines Grand Prix: 25 Zähler für die Pole, 20 für Startplatz 2 und 16 für Platz 3. In Katar war Bezzecchi mehr als eine Viertelsekunde schneller als Marquez, machte in der Sonderwertung aber nur fünf Punkte gut. Der Ducati-Pilot hatte sich als Zweiter die nächsthöhere Ausbeute gesichert. Bezzecchis anschließender GP-Sieg änderte am Stand des Awards nichts.

Werbung

Werbung

Kampf um den BMW M Award: Marco Bezzecchi vs. Marc Marquez Foto: Gold & Goose Kampf um den BMW M Award: Marco Bezzecchi vs. Marc Marquez © Gold & Goose

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

In Portimao und Valencia werden noch jeweils 25 Punkte vergeben. Selbst wenn Bezzecchi beide Poles holt, gewinnt er insgesamt nur zehn Zähler auf Marquez, sollte der Spanier beide Male Zweiter werden. Qualifiziert sich Marquez dagegen zweimal als Dritter, wären es bereits 18. Für Bezzecchis Aufholjagd zählt deshalb genauso, wer sich in den letzten beiden Qualifyings zwischen ihn und Marquez schieben kann.

Im Vorjahr gewann Marc Marquez den BMW M Award und erhielt einen BMW M2 CS – das 530 PS starke, limitierte Topmodell auf Baureihe. Die Übergabe erfolgte nach dem letzten Qualifying der Saison. In den drei Jahren davor setzte sich Francesco Bagnaia durch.

Der Gewinner des diesjährigen BMW M Award darf sich über einen BMW M2 mit xDrive (Allradantrieb) freuen. Das Auto wurde im Rahmen des Ungarn-GP präsentiert.

Werbung

Werbung

BMW M Award 2025: Marc Marquez gewann einen BMW M2 CS mit 530 PS Foto: BMW BMW M Award 2025: Marc Marquez gewann einen BMW M2 CS mit 530 PS © BMW

BMW M Award (Stand nach 20 von 22 GPs):