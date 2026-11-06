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Paolo Bonora (Aprilia) über Jorge Martin: «Wir müssen sehr vorsichtig sein»

Jorge Martin beendete das MotoGP-FP1 in Katar auf Rang 5. Er machte einen guten Eindruck. Aprilia-Teammanager Paolo Bonora über den Zustand des «Martinators» und das Titelduell mit Marc Marquez.

MotoGP

Paolo Bonora
Paolo Bonora
Foto: Gold and Goose Photography
Paolo Bonora
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Beim Malaysia-GP musste Jorge Martin am Samstag aufgeben – es ging nicht mehr mit der Fraktur in seinem rechten Handgelenk. Zu Hause arbeitete der Spanier intensiv daran, um seine Situation zu verbessern. Die mehrtätigen Physiotherapie-Einheiten in der Heimat haben sich gelohnt, was Martin am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Katar bestätigte. «Der Bruch ist noch da, aber das Gefühl ist viel besser», meinte der «Martinator». Nach dem ersten freien Training am Freitag sei aber eine weitere Lagebeurteilung notwendig.

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Im FP1 am Freitagnachmittag konnte Martin auf dem Lusail International Circuit – bei heißen 33 Grad Celsius Lufttemperatur – viele Runden drehen. Der Aprilia-Werksfahrer machte auf seiner RS-GP einen guten Eindruck. Und: Martin war schnell, er beendete die 45-minütige Session auf Platz 5. Auf WM-Rivale Marc Marquez (Ducati), der die Bestzeit fuhr, fehlten ihm über sieben Zehntelsekunden.

Während der Session gab Aprilia-Teammanager Paolo Bonora gegenüber den Kollegen von motogp.com ein kurzes Update zum Stand der Dinge bei Jorge Martin: «Die Situation scheint besser zu sein, aber wir müssen sehr vorsichtig sein», gab Bonora zu Bedenken. «Bei den Richtungswechseln geht es ihm besser als noch beim letzten Rennwochenende, aber in den harten Bremszonen hat er immer noch Schwierigkeiten. Glücklicherweise gibt es hier nicht so viele Stellen, wo er auf der Bremse pushen muss.»

Im Artikel erwähnt

Jorge Martin machte im FP1 in Katar einen guten Eindruck
Jorge Martin machte im FP1 in Katar einen guten Eindruck
Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin machte im FP1 in Katar einen guten Eindruck
© Gold and Goose Photography

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Paolo Bonora: «Werden niemals aufgeben!»

Martin muss an diesem Wochenende acht Punkte holen, um die Titelentscheidung zumindest auf Portimao zu verschieben – vorausgesetzt, MM93 gewinnt beide Rennen. Ist dies das Ziel an diesem Wochenende? «Absolut. Solange uns die Zahlen die Möglichkeit geben, werden wir niemals aufgeben», unterstrich Bonora. «Wir wollen die Meisterschaft offenhalten. Wir haben unsere Chancen und in der Vergangenheit hat Jorge hier schon gewonnen. Wir hoffen auf ein positives Wochenende. Zugleich behalten wir unsere Füße auf dem Boden und wir haben keine Erwartungen, denn uns ist die körperliche Verfassung von Jorge durchaus bewusst.»

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Jorge Martin wird es weiter Session für Session angehen – mit dem Ziel, zu verhindern, dass Marc Marquez in Katar vorzeitig seinen zehnten WM-Titel holt.

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