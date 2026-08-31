Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Brad Binder (10.) sieht ein: «Ich habe es mir selbst schwer gemacht!»

KTM-Ass Brad Binder beendete den Grand Prix in Aragon auf Platz 10. Eine fehlerhafte erste Runde kostete den MotoGP-Routinier viele Positionen. Die anschließende Aufholjagd zahlte sich aus.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Brad Binder hatte ein turbulentes Rennen
Brad Binder hatte ein turbulentes Rennen
Foto: Gold & Goose
Brad Binder hatte ein turbulentes Rennen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Von Startplatz 14 hatte Brad Binder in Aragon eine schwierige Ausgangslage. Im Grand Prix erwischte der KTM-Pilot einen guten Start, und er konnte sich in der ersten Runde zunächst unter die Top-12 vorarbeiten. Doch dann folgte das Drama für Binder: In Kurve 12 kam er mit seiner RC16 von der Strecke ab, in der letzten Kurve folgte ein weiterer Fehler. In Runde 2 fand er sich auf Platz 20 wieder. Der Südafrikaner ließ nicht locker, kämpfte sich im Rennen über 23 Runden Schritt für Schritt nach vorne und beendete den Aragon-GP auf Rang 10.

Werbung

Werbung

«Ich habe es mir heute selbst schwer gemacht. Mein Reifendruck am Hinterrad war zu niedrig. Als ich dann in Kurve 11 hineingebremst habe, verlor ich das Heck und verpasste den Eingang in Kurve 12», ärgerte sich der Südafrikaner über seine fehlerhafte erste Runde. «In der letzten Kurve wurde ich dann von jemandem überholt und dieser Kerl wurde wiederum von einem anderen überholt. Ich musste dann weit gehen und in der nächsten Runde sah ich, dass ich auf Platz 20 zurückgefallen war. Da wusste ich, dass ich noch eine Menge Arbeit vor mir hatte. Ich habe mich bis auf Platz 10 vorgearbeitet, daher kann ich mich nicht allzu sehr beschweren.»

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Binder: «Ich habe das Gefühl, dass wir Fortschritte machen»

Binder konnte aus Aragon immerhin sechs Punkte mitnehmen. In der WM-Tabelle liegt der Routinier vor den letzten neun Saison-Events mit 78 Punkten auf Platz 13.

Werbung

Werbung

«Es war eine solide Aufholjagd, aber ich muss noch an einigen Dingen arbeiten. Es ist ein Lernprozess. Ich habe das Gefühl, dass wir Fortschritte machen», sah Brad Binder das Positive. «Wenn wir noch etwas mehr Speed herausholen können, werden wir einen Sprung nach vorne machen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+25,899

1:48,048

10

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+26,441

1:47,899

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  4. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien