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Brad Binder (KTM) erhält Verkleidungs-Update: «Bin bereit für Mugello!»

Brad Binder nutzte den kurzen MotoGP-Test in Barcelona, um bei seiner KTM RC16 Abstimmungsarbeit zu verrichten. Nächste Woche erhält er rechtzeitig vor dem Mugello-Wochenende ein Verkleidungs-Update.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Brad Binder freut sich auf Mugello
Brad Binder freut sich auf Mugello
Foto: Gold & Goose
Brad Binder freut sich auf Mugello
© Gold & Goose

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Nach dem MotoGP-Event in Barcelona ging es auch für Brad Binder am Montag mit dem offiziellen Test weiter. Der KTM-Werksfahrer hatte den Grand Prix am Sonntag auf Rang 7 beendet, im Sprint stürzte er gleich zu Beginn. Das Positive war, dass der Südafrikaner das gesamte Rennwochenende einen guten Speed hatte.

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Beim verkürzten Barcelona-Test hatte Binder nicht viel Zeit, um sehr viele Dinge auszuprobieren. «Es war ein kurzer Testtag – wir sind nicht allzu viele Kilometer gefahren. Den ganzen Tag über haben wir unsere gebrauchten Reifen vom Wochenende verwendet, und ich war eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Speed, den ich damit erreichen konnte», erzählte Binder in der anschließenden Medienrunde. «Wir haben ein bisschen mit der Dämpfung herumprobiert. Nichts Verrücktes, es schien auf der rutschigen Strecke ganz gut zu funktionieren, und abgesehen davon haben wir eine etwas andere Balance-Konfiguration ausprobiert – ich bin ein paar Runden damit gefahren, aber wir mussten das Setup kurz vor dem Regen noch einmal ein wenig anpassen. Alles in allem war es ein ziemlich guter Test, wenn man bedenkt, wie wenige Runden wir gefahren sind. Ehrlich gesagt fühle ich mich aber ziemlich gut und ich bin bereit für Mugello.»

Verkleidungs-Update für mehr Top-Speed

In der Zeitenliste des Barcelona-Tests landete Binder auf Rang 12. Ist er mit der Basisabstimmung bei seiner RC16 zufrieden? «Ich habe das Gefühl, dass wir seit dem Le-Mans-Sonntag eine etwas andere Abstimmung gefunden haben, und ich glaube, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, weil sich das ganze Motorrad leichter fahren lässt», grübelte der 30-Jährige. «Es gefällt mir ganz gut, und es sieht so aus, als würde ich nächste Woche ein Verkleidungs-Update bekommen, was super sein wird – ein bisschen mehr Top-Speed, quasi umsonst. Mal sehen, was wir daraus machen können.»

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Im Artikel erwähnt

Apropos: Beim Italien-GP 2023 in Mugello stellte Brad Binder mit 366,1 km/h den Top-Speed-Rekord in der MotoGP auf. In diesem Jahr wird es für die Fahrer der Königsklasse dort wohl für längere Zeit die letzte Möglichkeit geben, den Rekord mit den 1000-ccm-Rakten zu brechen, bevor 2027 das neue Reglement mit 850 ccm, reduzierter Aerodynamik und dem Wegfall der Systeme zur Fahrwerkshöhenverstellung in Kraft tritt.

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Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Pedro Acosta (E)

KTM

1:38,767 min

2.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,064 sec

3.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,117

4.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,190

5.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,240

6.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,294

7.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,316

8.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,361

9.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,487

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,552

11.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,792

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,855

13.

Alex Rins (E)

Yamaha

+0,995

14.

Luca Marini (I)

Honda

+1,076

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,090

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,176

17.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+1,225

18.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,257

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,285

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

142

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

127

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

116

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

92

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

77

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

68

7

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

8

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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63

9

Marc Márquez

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