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Brad Binder (KTM) geschockt: Er fühlte sich wie auf einer Sonntagsausfahrt

Brad Binder rettete im MotoGP-Grand-Prix auf dem Sachsenring Platz 10 ins Ziel. Er hätte bei seiner KTM noch nie so einen starken Reifenabbau erlebt – zuerst vermutete er ein technisches Problem.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Brad Binder vor Diogo Moreira
Brad Binder vor Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Brad Binder vor Diogo Moreira
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Wieder einmal war es ein schlechtes Qualifying, das KTM-Pilot Brad Binder das Wochenende vermasselte. Von Startplatz 15 kam er im MotoGP-Sprint auf dem Sachsenring nur auf Rang 12 nach vorne. Im Grand Prix am Sonntag durfte Binder von Position 14 ins Rennen gehen, da Rookie Diogo Moreira (Honda) um drei Startplätze zurückversetzt wurde – der Brasilianer bummelte am Freitag im Zeittraining auf der Ideallinie und wurde dafür bestraft. Franco Morbidelli (Ducati) erhielt dieselbe Strafe.

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Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

Im GP über 30 Runden konnte der Südafrikaner ebenfalls keine Glanzpunkte setzen. Er fuhr ein unauffälliges Rennen und profitierte auch von den Ausfällen vor ihm. Er überquerte die Ziellinie als Zehnter. «Ich dachte eigentlich, dass ich nett zu meinem Hinterreifen war. Deshalb rechnete ich damit, dass ich am Ende noch zulegen könnte, aber zwei Runden vor Schluss eskalierte es», erzählte Binder. «Ich dachte zuerst, dass ich kein Benzin mehr habe, es ein Problem mit dem Motor gab oder dass der Reifen einen Platten hatte. Dann realisierte ich, dass mein Hinterreifen einfach am Ende war. Ich habe an der Reifenkante noch nie so einen Abbau erlebt. Am Ende des Tages wurde es ein zehnter Platz – verdammt, ich kann es gar nicht glauben. Ich dachte, dass es ab der Rennhälfte nach vorne gehen würde. Dann ging aber nichts mehr. Es ist, wie es ist. Wir müssen mehr Speed und Performance finden.»

Im Artikel erwähnt

«Der Verschleiß ist bei mir immer am größten. Da bin ich seit Jahren der Spitzenreiter, obwohl ich das eigentlich gar nicht will.»

Brad Binder

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Binder war im Rennen lange Zeit zwischen den Honda-Piloten Luca Marini und Diogo Moreira unterwegs. Er konnte aber mit seiner RC16 keine Positionen gut machen. Wenige Runden vor dem Ende wurde er von KTM-Kollege Enea Bastianini überholt. Dann profitierte er vom Rückfall von Jack Miller (Yamaha) – der Australier hatte Probleme mit seiner M1. «Das ist das Schlimmste daran. Ich war wie auf einer Sonntagsausfahrt unterwegs und habe trotzdem den Hinterreifen verschlissen. Das war nicht gut», haderte Binder. «Ich weiß aus langjähriger Erfahrung, dass ich den Hinterreifen stark beanspruche. Der Verschleiß ist bei mir immer am größten – oder zumindest fast. Da bin ich seit Jahren der Spitzenreiter, obwohl ich das eigentlich gar nicht will.»

In der WM-Tabelle liegt Brad Binder zur Saisonhalbzeit mit 64 Punkten auf Rang 13. Stand jetzt hat der Routinier 2027 keinen Platz in der MotoGP.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

30

+22,137

1:21,903

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