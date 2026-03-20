Brad Binder will in Brasilien die Lücke zu WM-Leader Acosta schließen

Mit zwei Podestplätzen und seinem ersten eroberte KTM-Werksfahrer Pedro Acosta beim Saisonauftakt die WM-Führung und verdient die größte Aufmerksamkeit. Teamkollege Brad Binder ging im Jubel um den Youngster auf der RC16 ein wenig unter, zu Unrecht. Der Südafrikaner unterstützte das KTM-Projekt tapfer und lieferte fehlerfrei ab. Q2-Einzug, Sechster im Sprint und Position 7 nach dem ersten GP.

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Allerdings ist «Brad Attack» auch bekannt für stürmische Saisonstarts. 2025 reichte es immerhin zu zwei achten Plätzen. Wieder ein Jahr zuvor verließ der erfahrenste KTM-Pilot den WM-Auftakt-Schauplatz in Doha gar als WM-Zweiter.

Vor der ersten Session auf dem für alle MotoGP-Piloten neuen Kurs in Brasilien sieht sich Brad Binder bereit, um nochmals nachzulegen. «Das Gefühl für mein Motorrad ist, das wichtige Gefühl fürs Vorderrad ist vorhanden. Beim Auftakt so stark zu sein, war ein gutes Gefühl, besonders weil ich mit dieser Basis direkt in der Lage bin, wieder um gute Positionen zu kämpfen. Ziel ist es, das fortzusetzen und jetzt die Lücke zu Pedro zu schließen.»

KTM-Werksfahrer Brad Binder mit seinem neuen Crew-Chief Phil Marron Foto: Gold and Goose KTM-Werksfahrer Brad Binder mit seinem neuen Crew-Chief Phil Marron © Gold and Goose

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Noch ist die Meisterschaft jung

Von einem überlegenen Motorrad kann aber keine Rede sein, betont der erfahrene Binder: «Ja – beim Auftakt waren wir sehr konkurrenzfähig, aber lasst uns mal die ersten fünf Rennen abwarten, erst dann wird sich das wahre Gesicht der Meisterschaft zeigen. Erst wenn wir auf Kursen sind, auf denen wir mehr Erfahrungswerte auch zum Reifenverschleiß haben, gibt es genaue Aussagen über den Stand der Technik.»

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Dass es nach der Verschiebung des Katar-GP nach dem US-GP nun eine vierwöchige Pause gibt, sieht der Familienvater gelassen: «Ich habe kein Problem damit, es wird nichts am Charakter der Meisterschaft ändern. Für uns ist immer der kritische Moment der erste Testtag. Hier gilt es, sich den Rost abzufahren. Aber wenn die Saison einmal läuft, dann läuft sie. Es ist erstaunlich, wie gut sich der Körper darauf einstellen kann.»

Mehr Reifen zur Auswahl

Und wie schätzt «BB33» den neuen Kurs im Kalender ein? «Mich erinnert er ein wenig an eine Piste, die wir daheim in Südafrika haben. Da gibt es eine Strecke, die auch sehr kurz und schmal ist und mit einem Infield und vielen Rechtskurven. Abgesehen davon – vom ersten Eindruck her schaut die Strecke hier sehr, sehr cool aus. Ich freue mich, wenn wir alle frisch ins Event starten.»

Noch vage sind die Aussagen vor der allerersten Session auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna, wie sehr vor allem das Material unter Strecke und Temperaturen zu leiden hat. Brad Binders Sicht: «Traut man den Analysen im Vorfeld, dann könnte es durchaus eine sehr intensive Angelegenheit für die Reifen werden. Die Beanspruchung, speziell über die GP-Distanz mit über 30 Runden und der geringen Erholungsphase, könnte heftig werden. Immerhin haben wir hier mit je drei Spezifikationen vorne und hinten mehr Spielraum als sonst.»

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