Bradl über Marquez-Rücktritt: «Liegt auf der Hand, dass es ihn beschäftigt»

Stefan Bradl, mit über 50 Top-10-Ergebnissen der mit Abstand erfolgreichste deutsche MotoGP-Fahrer, und Marc Marquez kennen sich schon lange. 2008 und 2009 fuhren sie in der 125er-WM gegeneinander, 2011 gewann der Zahlinger die Moto2-WM vor dem aufstrebenden Spanier. Von 2013 bis 2016 waren sie Gegner in der MotoGP, von 2018 bis Ende 2023 arbeitete Bradl als Honda-Test- und Ersatzfahrer im Hintergrund für Marquez, der anschließend zu Ducati ging.

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Während der laufenden Saison hat Marc Marquez den historisch großen Rückstand von 102 Punkten aufgeholt und in einen Vorsprung verwandelt. Vor den Rennen in Portimao am kommenden Wochenende liegt der Titelverteidiger 60 Punkte vor Jorge Martin (Aprilia). Nach dem Sprint an der Algarve sind nur noch 62 Punkte zu holen: Kommt Marquez in dem Rennen vor Martin ins Ziel und holt mindestens zwei Punkte mehr, ist er Weltmeister.

Mit seinem achten Titel in der höchsten Kategorie würde Marc Marquez an der Spitze der ewigen Bestenliste mit Giacomo Agostini gleichziehen und hätte einen mehr als Erzrivale Valentino Rossi.

Stefan Bradl: «Habe Marquez nicht angerufen»

Während der Übertragung des Katar-GP äußerte Experte Bradl auf ServusTV den Gedanken, dass er sich nach dem Titelgewinn von Marquez dessen Rücktritt vorstellen könne – allen Verträgen zum Trotz.

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«Ich habe ihn nicht angerufen und gefragt, ob er nach dem Titelgewinn zurücktreten wird», schmunzelte Bradl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb sage ich auch, ich glaube. Dass er sich damit beschäftigt, liegt auf der Hand. Marc Marquez wird sich in seinem Alter, mit seinem Status und dem WM-Titel von 2025 ein paar Dinge überlegt haben, er ließ sich ja auch Zeit, bis er den Vertrag unterschrieben hat. Das Wichtigste war, dass er es sich mit dem Titel 2025 noch mal beweisen konnte. Das ist der Titel, der ihm am meisten bedeutet. Dass er den Titel 2026 noch mal holt, ist ein Bonus, vielleicht aber auch ein Wink, dass es nicht mehr besser wird. In dieser Saison wurde er wieder gebeutelt, sie war nicht einfach.»

Stefan Bradl Foto: Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose

Der Bayer weiter: «Auf ihn kommen mit den Reglementänderungen viele ungewisse Faktoren zu. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ihn das Thema 850er, neue Reifen etc. reizen könnte. Er weiß, wie die neue Ducati sein wird, er hat sich die Informationen geholt und ist das Motorrad bei Tests auch schon gefahren. Das ist für mich die große Frage. Am Ende des Tages denke ich ja nur laut, wenn ich so etwas kundtue. Weil ich auch keinen Schiss davor habe, das zu sagen. Ich glaube, dass er beruhigt in Rennfahrerpension gehen könnte. Ich schätze ihn clever genug ein, dass er das so geplant hat.»

Stefan Bradl: «Aprilia hat einen Haufen Fehler gemacht»

«Marc hat vieles richtig gemacht, als er zurückgekommen ist, hat auf die Gegner aber auch entsprechend Druck ausgeübt», hielt Bradl fest. «Dass Aprilia, unter der Teamleitung von Massimo Rivola, einen Haufen Fehler gemacht hat, die dazu geführt haben, dass Marquez wieder Hunger bekam, ist auch klar. Da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Bei Aprilia müssen sie im Nachhinein viel in die Analyse gehen und sich fragen, weshalb sie den Titel verloren haben. Rivola sagt, dass nicht sie den Titel verloren haben, sondern Marc Marquez ihn gewonnen hat. Da bin ich voll dagegen, das ist falsch. Aprilia hat ihn aus der Hand gegeben und Marc Marquez ist wiederauferstanden.»

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Einen Marc Marquez kannst du nicht ersetzen. stefan bradl

Sollte sich Marc Marquez (33) tatsächlich nach seinem achten MotoGP-Titel zurückziehen, müsste das Ducati-Werksteam einen Nachfolger finden. «Die haben sich sicher mit diesem Thema auseinandergesetzt», ist Bradl überzeugt. «Ich gehe davon aus, dass ein Plan da ist. Ducati verfügt klassenübergreifend über relativ viele Fahrer, auch mit Superbike und so weiter, wo sie starke Kandidaten haben. Unabhängig davon, wen sie draufsetzen würden: Einen Marc Marquez kannst du nicht ersetzen, du musst immer wieder von vorne anfangen. Mit Acosta haben sie die nächste Generation Superstar. Es gäbe einen Generationswechsel, dann müsste man sich Gedanken machen, wer am besten draufpasst, wer schnell genug ist und auch von seiner Person oder Art der Richtige ist. Wenn der Fall eintritt, sind für Ducati Möglichkeiten vorhanden. Sie würden einen vernünftigen Kandidaten draufsetzen. Würde das stattfinden, ginge eine Ära zu Ende – nicht nur für Ducati, sondern für die ganze MotoGP-Szene.»