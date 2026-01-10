Brasilien-GP: Heimischer Rundfunkveranstalter überträgt MotoGP-Spektakel

2026 kehrt Brasilien nach 20 Jahren in den MotoGP-Kalender zurück. Der Große Preis von Brasilien findet vom 20. bis 22. März auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania statt. Die Fans in dem riesigen südamerikanischen Land fiebern dem Event entgegen, sie können es kaum erwarten, die Elite des Motorradrennsports willkommen zu heißen. Dazu kommt, dass mit Moto2-Weltmeister und MotoGP-Rookie Diogo Moreira ein Lokalmatador an der Startlinie stehen wird.

Um dieses Ereignis in Brasilien einem breiten Publikum näher zu bringen, wird der Brasilien-GP vom heimischen Rundfunkveranstalter «Band» übertragen. «Die Rückkehr der MotoGP nach Brasilien ist ein wichtiger Meilenstein, und die Tickets sind fast ausverkauft, was die unglaubliche Vorfreude auf das Event zeigt», sagte Alex Arroyo, Leiter Medienrechte bei Dorna Sports. «Wir freuen uns, diese neue Vereinbarung bekannt zu geben, durch die Band diese Erfahrung mit Fans im ganzen Land teilen und die MotoGP live für ihren Heim-Grand-Prix übertragen kann.»

«Unsere Mission ist es, eine umfassende Berichterstattung zu bieten, die der Leidenschaft des Publikums und der Größe des Events gerecht wird, bei dem die besten Fahrer und die schnellsten Motorräder der Welt zusammenkommen», ergänzte Denis Gavazzi, der Sportdirektor des Senders.

Bevor die MotoGP-Asse in Brasilien um WM-Punkte kämpfen, erfolgt vom 27. Februar bis 1. März der Saisonstart in Thailand. Bereits eine Woche nach dem Brasilien-GP geht es in Austin (USA) weiter.

