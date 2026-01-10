Weiter zum Inhalt
Brasilien-GP: Heimischer Rundfunkveranstalter überträgt MotoGP-Spektakel

In Brasilien freuen sich die Fans auf die Rückkehr der MotoGP-WM im März 2026. Sie können eines der größten heimischen Sportereignisse von zu Hause aus live via TV miterleben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Der Große Preis von Brasilien findet im März 2026 statt
Der Große Preis von Brasilien findet im März 2026 statt
Foto: motogp.com
Der Große Preis von Brasilien findet im März 2026 statt
© motogp.com

2026 kehrt Brasilien nach 20 Jahren in den MotoGP-Kalender zurück. Der Große Preis von Brasilien findet vom 20. bis 22. März auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania statt. Die Fans in dem riesigen südamerikanischen Land fiebern dem Event entgegen, sie können es kaum erwarten, die Elite des Motorradrennsports willkommen zu heißen. Dazu kommt, dass mit Moto2-Weltmeister und MotoGP-Rookie Diogo Moreira ein Lokalmatador an der Startlinie stehen wird.

Um dieses Ereignis in Brasilien einem breiten Publikum näher zu bringen, wird der Brasilien-GP vom heimischen Rundfunkveranstalter «Band» übertragen. «Die Rückkehr der MotoGP nach Brasilien ist ein wichtiger Meilenstein, und die Tickets sind fast ausverkauft, was die unglaubliche Vorfreude auf das Event zeigt», sagte Alex Arroyo, Leiter Medienrechte bei Dorna Sports. «Wir freuen uns, diese neue Vereinbarung bekannt zu geben, durch die Band diese Erfahrung mit Fans im ganzen Land teilen und die MotoGP live für ihren Heim-Grand-Prix übertragen kann.»

«Unsere Mission ist es, eine umfassende Berichterstattung zu bieten, die der Leidenschaft des Publikums und der Größe des Events gerecht wird, bei dem die besten Fahrer und die schnellsten Motorräder der Welt zusammenkommen», ergänzte Denis Gavazzi, der Sportdirektor des Senders.

Bevor die MotoGP-Asse in Brasilien um WM-Punkte kämpfen, erfolgt vom 27. Februar bis 1. März der Saisonstart in Thailand. Bereits eine Woche nach dem Brasilien-GP geht es in Austin (USA) weiter.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

