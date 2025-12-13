Brasilien: Preisschlacht und dubiose Methoden vor Comeback der MotoGP

Allen Zweiflern zum Trotz ist es MotoGP-Vermarkter Dorna Sports und dem neuen Ausrichter des Großen Preises von Brasilien gelungen, die Motorrad-Weltmeisterschaft zurück nach Brasilien zu holen. Bis einschließlich 2030 soll die MotoGP mit allen drei Klassen auf dem sanierten Autodromo Ayrton Senna von Goiania über die Bühne gehen.

Werbung

Werbung

In weniger als 100 Tagen beginnt das offizielle Comeback; am 20. März werden die Piloten erstmals auf die Rennstrecke gehen, die bereits in den 1980er-Jahren Austragungsstätte der Motorrad-WM war. Der 3,82 km lange Kurs ist dabei weitgehend unverändert. Neben Anpassungen an der Streckensicherheit wurde die Anlage in erster Linie mit einem neuen Fahrerlager- und Boxenkomplex zukunftssicher gemacht. Auch wenn die Bauarbeiten im Herzen Brasiliens noch in vollem Gange sind, an der Austragung des Events im kommenden Frühjahr zweifelt niemand mehr.

Auch nicht die regionale Hotellerie. Denn mit Beginn der heißen Phase vor der Großveranstaltung hat ein Hauen und Stechen um die verfügbaren Hotelbetten eingesetzt. Dass die Betreiber von Hotels und Pensionen die Preise für Übernachtungen während GP-Events ebenfalls in sportliche Höhen treiben, ist gängige Praxis.

Doch in Brasilien ist der Wettbewerb eskaliert. Die gut 18.000 offiziell gemeldeten Betten im Großraum Goiania sind Gegenstand eines heftigen Preiskriegs. Eine von der Motorsportplattform «Grande Premio» ausgearbeitete Erhebung ergab dramatische Ausschläge. Während am unteren Rand der Erhöhungen die Preise um 50 Prozent ermittelt wurden, schlug das Preisbarometer am oberen Ende um bis zu 1400 Prozent aus. Extrembeispiel: ein Hotel mit Zwei-Sterne-Kategorie. Statt umgerechnet 187 Euro für ein Doppelzimmer für vier Nächte führt eine Buchung jetzt zu einer Rechnung über 2820 Euro.

Werbung

Werbung

Noch dubioser sind die Buchungsmethoden einzelner Anbieter. Denn nicht nur in Einzelfällen wurden bereits im Vorfeld über die einschlägigen Plattformen getätigte Buchungen wieder storniert – und dann zu neuen Konditionen reaktiviert.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Während Teams und gut Betuchte die Preispolitik zähneknirschend in Kauf nehmen, trifft die Eskalation in erster Linie die brasilianischen MotoGP-Fanbasis. Der Hotelverband reagierte auf den Unmut und begründete die Preissteigerungen auch mit notwendigen Investitionen: «Wir möchten betonen, dass die Hotelbranche erheblich in Qualifizierung, Infrastruktur und Anpassung der Dienstleistungen investiert hat, um der vorübergehenden Nachfragesteigerung gerecht zu werden, was sich natürlich auf die Betriebskostenstruktur auswirkt. Dennoch hat sich die Branche weiterhin verpflichtet, innerhalb der technischen und ethischen Parameter einer Veranstaltung von weltweiter Bedeutung zu agieren«, so ein Verbandssprecher.

Dazu kam der Hinweis auf Alternativen: «Darüber hinaus möchten wir betonen, dass die Hotelverbände von Goia (Bundesstaat, Anm. d. Red.) eine umfassende regionale Mobilisierung durchgeführt haben, an der auch Gemeinden in der Nähe von Goiania beteiligt waren, um das Bettenangebot zu erweitern und die erforderliche Unterkunftskapazität zu gewährleisten, um die Nachfrage während der Veranstaltungstage zu decken.»

Halt macht die Entwicklung auch nicht vor privaten Unterkünften. Ein von Grande Premio für umgerechnet 679 Euro über Airbnb gebuchtes Arrangement wurde ohne Angabe von Gründen storniert und dann für 2556 Euro neu berechnet. Auch wenn die Vorfreude auf die Rückkehr der MotoGP nach Brasilien mit dem Debüt von Moto2-Weltmeister Diogo Moreira überwiegt, so ist bei etlichen Fans, die sich bereits Tickets für das Rennsport-Spektakel gesichert hatten, die Stimmung wieder im Keller.

Werbung