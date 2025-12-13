Weiter zum Inhalt
Brasilien: Preisschlacht und dubiose Methoden vor Comeback der MotoGP

Es ist offiziell: Nach 33 Jahren Pause kehrt die Motorrad-Weltmeisterschaft 2026 nach Brasilien zurück. Schlechte Stimmung gibt es bei den Fans – ein Krieg um die Hotelbetten ist ausgebrochen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Im März 2026 kehrte die MotoGP nach langer Pause zurück nach Brasilien
Im März 2026 kehrte die MotoGP nach langer Pause zurück nach Brasilien
Foto: MotoGP
Im März 2026 kehrte die MotoGP nach langer Pause zurück nach Brasilien
© MotoGP

Im Artikel erwähnt

Allen Zweiflern zum Trotz ist es MotoGP-Vermarkter Dorna Sports und dem neuen Ausrichter des Großen Preises von Brasilien gelungen, die Motorrad-Weltmeisterschaft zurück nach Brasilien zu holen. Bis einschließlich 2030 soll die MotoGP mit allen drei Klassen auf dem sanierten Autodromo Ayrton Senna von Goiania über die Bühne gehen.

In weniger als 100 Tagen beginnt das offizielle Comeback; am 20. März werden die Piloten erstmals auf die Rennstrecke gehen, die bereits in den 1980er-Jahren Austragungsstätte der Motorrad-WM war. Der 3,82 km lange Kurs ist dabei weitgehend unverändert. Neben Anpassungen an der Streckensicherheit wurde die Anlage in erster Linie mit einem neuen Fahrerlager- und Boxenkomplex zukunftssicher gemacht. Auch wenn die Bauarbeiten im Herzen Brasiliens noch in vollem Gange sind, an der Austragung des Events im kommenden Frühjahr zweifelt niemand mehr.

Auch nicht die regionale Hotellerie. Denn mit Beginn der heißen Phase vor der Großveranstaltung hat ein Hauen und Stechen um die verfügbaren Hotelbetten eingesetzt. Dass die Betreiber von Hotels und Pensionen die Preise für Übernachtungen während GP-Events ebenfalls in sportliche Höhen treiben, ist gängige Praxis.

Im Artikel erwähnt

Doch in Brasilien ist der Wettbewerb eskaliert. Die gut 18.000 offiziell gemeldeten Betten im Großraum Goiania sind Gegenstand eines heftigen Preiskriegs. Eine von der Motorsportplattform «Grande Premio» ausgearbeitete Erhebung ergab dramatische Ausschläge. Während am unteren Rand der Erhöhungen die Preise um 50 Prozent ermittelt wurden, schlug das Preisbarometer am oberen Ende um bis zu 1400 Prozent aus. Extrembeispiel: ein Hotel mit Zwei-Sterne-Kategorie. Statt umgerechnet 187 Euro für ein Doppelzimmer für vier Nächte führt eine Buchung jetzt zu einer Rechnung über 2820 Euro.

Noch dubioser sind die Buchungsmethoden einzelner Anbieter. Denn nicht nur in Einzelfällen wurden bereits im Vorfeld über die einschlägigen Plattformen getätigte Buchungen wieder storniert – und dann zu neuen Konditionen reaktiviert.

Während Teams und gut Betuchte die Preispolitik zähneknirschend in Kauf nehmen, trifft die Eskalation in erster Linie die brasilianischen MotoGP-Fanbasis. Der Hotelverband reagierte auf den Unmut und begründete die Preissteigerungen auch mit notwendigen Investitionen: «Wir möchten betonen, dass die Hotelbranche erheblich in Qualifizierung, Infrastruktur und Anpassung der Dienstleistungen investiert hat, um der vorübergehenden Nachfragesteigerung gerecht zu werden, was sich natürlich auf die Betriebskostenstruktur auswirkt. Dennoch hat sich die Branche weiterhin verpflichtet, innerhalb der technischen und ethischen Parameter einer Veranstaltung von weltweiter Bedeutung zu agieren«, so ein Verbandssprecher.

Dazu kam der Hinweis auf Alternativen: «Darüber hinaus möchten wir betonen, dass die Hotelverbände von Goia (Bundesstaat, Anm. d. Red.) eine umfassende regionale Mobilisierung durchgeführt haben, an der auch Gemeinden in der Nähe von Goiania beteiligt waren, um das Bettenangebot zu erweitern und die erforderliche Unterkunftskapazität zu gewährleisten, um die Nachfrage während der Veranstaltungstage zu decken.»

Halt macht die Entwicklung auch nicht vor privaten Unterkünften. Ein von Grande Premio für umgerechnet 679 Euro über Airbnb gebuchtes Arrangement wurde ohne Angabe von Gründen storniert und dann für 2556 Euro neu berechnet. Auch wenn die Vorfreude auf die Rückkehr der MotoGP nach Brasilien mit dem Debüt von Moto2-Weltmeister Diogo Moreira überwiegt, so ist bei etlichen Fans, die sich bereits Tickets für das Rennsport-Spektakel gesichert hatten, die Stimmung wieder im Keller.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

