Brasilien Q1: Bezzecchi glänzt, Moreira kratzt am Q2-Einzug, KTM enttäuscht

Schon der erste Qualifying-Durchgang beim MotoGP-Wochenende in Goiania (Brasilien) war hochkarätig besetzt. Unter den zwölf Teilnehmern befanden sich zwei Ducati-Piloten – Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli –, beide Werks-Honda-Fahrer Joan Mir und Luca Marini sowie Thailand-Sieger Marco Bezzecchi auf Aprilia.

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Für Bezzecchi verlief der Start in den Samstag allerdings alles andere als ideal: Im FP2, das unmittelbar vor dem Q1 stattfand, stürzte der Italiener und musste das Qualifying fortan mit nur einem verbliebenen Motorrad bestreiten.

Dass die Aprilia RS-GP auf dem neu asphaltierten Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna bestens funktioniert, zeigte Teamkollege Ai Ogura eindrucksvoll. Mit einer Bestzeit von 1:18,237 Minuten setzte er im FP2 eine erste klare Referenz für die Bedingungen im Trockenen.

Starker Q1-Auftakt von Diogo Moreira!

Lokalmatador Diogo Moreira (LCR-Honda) schob sich zu Beginn des Q1 mit einer 1:17,812er-Runde an die Spitze und signalisierte, dass er für den Aufstieg ins Q2 in Frage kommt. Honda-Markenkollege Joan Mir war nach dem ersten Versuch nur 0,075 Sekunden langsamer. Für Luca Marini (Honda) war das Qualifying nach einem Sturz in Kurve 4 vorbei. Bereits im FP2 ging Marini zu Sturz und hatte somit nur noch ein Motorrad für das Qualifying übrig.

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Marco Bezzecchi steigerte sich mit dem ersten Reifensatz noch auf 1:17,760 min und übernahm damit die Führung im Q1. Beim zweiten Schlagabtausch notierten eine Reihe von Fahrern absolute Bestzeiten. Bezzecchi schraubte die Bestzeit auf 1:17,408 min. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) steigerte sich deutlich und reihte sich mit 0,123 Sekunden Rückstand auf der zweiten Position ein. Jack Miller (Pramac-Yamaha) stürzte zwei Minuten vor dem Ende des Q1 in Kurve 1 und sorgte im ersten Sektor für gelbe Flaggen.

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Bezzecchi musste in der Schlussphase des Q1 ins Kiesbett ausweichen, doch die Bestzeit des Italieners blieb ungefährdet. Er stieg zusammen mit Di Giannantonio ins Q2 auf. Für die restlichen zehn Piloten war das Qualifying nach dem Q1 beendet.

KTM-Trio am unteren Ende der Wertung

Joan Mir stellte Startplatz 13 sicher, Diogo Moreira landete auf der 14. Position und Franco Morbidelli (VR46-Ducati) wird die fünfte Startreihe als 15. komplettieren. Enttäuschend verlief das Q1 für Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia), der als 16. hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Spanier teilt sich mit den Yamaha-Piloten Alex Rins und Jack Miller die sechste Startreihe.

Am Ende des Feldes landeten drei KTMs: Maverick Vinales, Brad Binder und Enea Bastianini stehen lediglich auf den Startplätzen 20, 21 und 22.

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