Brasilien, Warm-up: WM-Leader Pedro Acosta stürzt, Aprilia mit Bestzeit!

Sonnenschein und sommerliche Temperaturen begrüßten die 22 MotoGP-Piloten beim Warm-up am Sonntagmorgen, das pünktlich um 14:40 Uhr (MEZ) begann. Vom angekündigten Regen war bisher nichts zu sehen. Entsprechend eifrig wurde die zehnminütige Session genutzt, um sich für den Grand Prix über 31 Runden vorzubereiten, der um 19:00 Uhr (MEZ) gestartet wird.

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Sprint-Sieger Marc Marquez (Ducati) gab zu Beginn des Warm-ups das Tempo vor und kratzte mit einer 1:18,117er-Runde an der Marke von 1:18 min. Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi lag in Schlagdistanz zum Weltmeister.

Für Franco Morbidelli lief die Session nicht nach Plan. Der VR46-Ducati-Pilot rutschte nach gut sieben Minuten in Kurve 4 in die Auslaufzone. Bereits am Samstag zeigte sich, dass Kurve 4 sehr tückisch ist. Vor allem im Qualifying sah man einige Stürze in der langgezogenen Rechtskurve.

Wenig später erwischte es auch VR46-Teamkollege Fabio Di Giannantonio. Und auch WM-Leader Pedro Acosta (KTM) verzeichnete im Warm-up einen Sturz. Der Spanier rutschte in Kurve 13 in die Auslaufzone. Seine KTM RC16 krachte bis in die Streckenbegrenzung. Acosta blieb unverletzt.

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Marco Bezzecchi gelang in der Schlussphase des Warm-ups die erste 1:17er-Runde der Session. Mit seiner 1:17,824er-Runde holte sich der Thailand-Sieger die Bestzeit. Marc Marquez war als Zweiter bereits 0,293 Sekunden langsamer. Alex Marquez (Gresini-Ducati) rundete die Top-3 ab und hatte 0,337 Sekunden Rückstand. Auf Position 4 folgte Francesco Bagnaia (Ducati). Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) komplettierte die Top-5.

Fabio Di Giannantonio beendete das Warm-up trotz Sturz auf Position 6 vor Ex-Champion Jorge Martin (Aprilia). Fabio Quartararo war als Achter mit Abstand bester Yamaha-Pilot. Lokalmatador Diogo Moreira (LCR-Honda) folgte auf der neunten Position vor Honda-Markenkollege Joan Mir, der mit seiner Werks-RC213V die Top-10 komplettierte.

Für den Grand Prix am Sonntagnachmittag gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Regen.

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