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Brasilien, Warm-up: WM-Leader Pedro Acosta stürzt, Aprilia mit Bestzeit!

Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi holt sich bei der MotoGP in Brasilien souverän die Bestzeit im Warm-up. Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli landen im Kiesbett.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Marco Bezzecchi war am Sonntagmorgen der Schnellste
Marco Bezzecchi war am Sonntagmorgen der Schnellste
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi war am Sonntagmorgen der Schnellste
© Gold & Goose

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Sonnenschein und sommerliche Temperaturen begrüßten die 22 MotoGP-Piloten beim Warm-up am Sonntagmorgen, das pünktlich um 14:40 Uhr (MEZ) begann. Vom angekündigten Regen war bisher nichts zu sehen. Entsprechend eifrig wurde die zehnminütige Session genutzt, um sich für den Grand Prix über 31 Runden vorzubereiten, der um 19:00 Uhr (MEZ) gestartet wird.

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Sprint-Sieger Marc Marquez (Ducati) gab zu Beginn des Warm-ups das Tempo vor und kratzte mit einer 1:18,117er-Runde an der Marke von 1:18 min. Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi lag in Schlagdistanz zum Weltmeister.

Für Franco Morbidelli lief die Session nicht nach Plan. Der VR46-Ducati-Pilot rutschte nach gut sieben Minuten in Kurve 4 in die Auslaufzone. Bereits am Samstag zeigte sich, dass Kurve 4 sehr tückisch ist. Vor allem im Qualifying sah man einige Stürze in der langgezogenen Rechtskurve.

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Wenig später erwischte es auch VR46-Teamkollege Fabio Di Giannantonio. Und auch WM-Leader Pedro Acosta (KTM) verzeichnete im Warm-up einen Sturz. Der Spanier rutschte in Kurve 13 in die Auslaufzone. Seine KTM RC16 krachte bis in die Streckenbegrenzung. Acosta blieb unverletzt.

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Willkommen zum Rennwochenende in Brasilien
Willkommen zum Rennwochenende in Brasilien
Foto: Gold and Goose
Fans
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Foto: Gold and Goose
Willkommen in Brasilien
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Foto: Gold and Goose
Willkommen in Brasilien
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Streckenarbeiten
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Foto: Gold and Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold and Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold and Goose
Francesco Bagnaia
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Ai Ogura
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Foto: Gold and Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Alex Márquez
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Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
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Raul Fernandez
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Alex Rins
Alex Rins
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Joan Mir
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Diogo Moreira
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Maverick Viñales
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Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
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Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Marc Márquez
Qualifying - Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio & Marc Márquez
Foto: Gold and Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold and Goose
Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Brasilien
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi gelang in der Schlussphase des Warm-ups die erste 1:17er-Runde der Session. Mit seiner 1:17,824er-Runde holte sich der Thailand-Sieger die Bestzeit. Marc Marquez war als Zweiter bereits 0,293 Sekunden langsamer. Alex Marquez (Gresini-Ducati) rundete die Top-3 ab und hatte 0,337 Sekunden Rückstand. Auf Position 4 folgte Francesco Bagnaia (Ducati). Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) komplettierte die Top-5.

Fabio Di Giannantonio beendete das Warm-up trotz Sturz auf Position 6 vor Ex-Champion Jorge Martin (Aprilia). Fabio Quartararo war als Achter mit Abstand bester Yamaha-Pilot. Lokalmatador Diogo Moreira (LCR-Honda) folgte auf der neunten Position vor Honda-Markenkollege Joan Mir, der mit seiner Werks-RC213V die Top-10 komplettierte.

Für den Grand Prix am Sonntagnachmittag gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Regen.

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