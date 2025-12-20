Weiter zum Inhalt
Brembo feiert 50 Jahre Motorsport und über 1000 Weltmeistertitel
Seit einem halben Jahrhundert prägt Brembo die Rennsportwelt: Über 1000 WM-Titel, Siege in F1, MotoGP und WEC bestätigen die technologische Dominanz des italienischen Herstellers.
MotoGP
Brembo rüstet alle MotoGP-Teams mit Bremsen ausBrembo rüstet alle MotoGP-Teams mit Bremsen ausFoto: Gold & Goose
Brembo rüstet alle MotoGP-Teams mit Bremsen aus© Gold & Goose
Die Brembo Group hat 2025 ein außergewöhnliches Jubiläum erreicht: 50 Jahre Motorsportgeschichte und über 1000 Weltmeistertitel. Seit dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 1975 hat das Unternehmen aus Bergamo seine Expertise und Innovation kontinuierlich ausgebaut und gilt heute als einer der technologischen Maßstäbe im internationalen Rennsport. In der MotoGP setzt das komplette Feld auf Brembo-Bremsen. Und auch in der Superbike-WM und in den kleinen Grand-Prix-Klassen ist Brembo die Benchmark.
Matteo Tiraboschi, Executive Chairman von Brembo, betont: «Im 50. Jahr seit unserem Einstieg in die Formel 1 haben wir erneut die Stärke von Brembos Innovation unter Beweis gestellt: 2025 waren unsere Technologien bei jedem Sieg in der Formel 1 und der MotoGP im Einsatz. Teil dieses weltweiten Erfolgs zu sein, bestätigt die Rolle der Gruppe als Eckpfeiler des Motorsports und als glaubwürdigen Botschafter des Made in Italy.» Die Bilanz des Jahres 2025 ist beeindruckend: In der Formel 1 gingen alle 24 Rennen an Teams, die auf Brembo- oder AP Racing-Bremsen und -Kupplungen setzten. Auch in der MotoGP triumphierte Marc Marquez auf seiner Ducati Desmosedici mit der Nummer 93, ausgestattet mit Brembo-Bremsen, Marchesini-Rädern, Öhlins-Fahrwerken und AP-Racing-Kupplungen. In der Superbike-WM bestätigte Toprak Razgatlioglu seine Führungsrolle auf der Werks-BMW mit Brembo-Bremsanlage und Öhlins-Fahrwerk.
Nicht nur in den Spitzenklassen, sondern auch in Moto2 und Moto3 sicherten Brembo-Komponenten den Titelgewinn: Diogo Moreira (Moto2) und Jose Antonio Rueda (Moto3) setzten auf die Verlässlichkeit und Performance der Bergamoer Systeme. Auch bei Langstreckenrennen wie den 24 Stunden von Le Mans oder in der FIA WEC waren Brembo-Bremsen in allen Ferrari 499Ps im Einsatz.
Die Übernahme von Öhlins im Jahr 2025 stärkt Brembos Position weiter. Gemeinsam mit den Marken Marchesini, AP Racing, SBS Friction und J.Juan demonstriert Brembo nicht nur auf zwei, sondern auch auf vier Rädern technologische Führungsqualität. Die Gruppe ist zudem in amerikanischen Meisterschaften wie IMSA und NASCAR ein gefragter Partner und garantiert auch auf extremen Oval- und Roadkursen maximale Performance.
Mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern, 39 Produktionsstandorten und einem Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro in 2024 ist Brembo längst mehr als ein Zulieferer: Das Unternehmen prägt die Rennsportwelt aktiv mit und bleibt ein globaler Maßstab für Innovation und Präzision.
