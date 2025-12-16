Brivio über Abwesenheit von Marquez: «Rennen wurden unvorhersehbarer!»
Trackhouse-Aprilia-Teammanager Davide Brivio schildert, wie die Ducati-Dominanz im Lauf der MotoGP-Saison 2025 abgenommen hat, was vor allem auch mit der Verletzung von Marc Marquez zusammenhing.
Trackhouse Aprilia ist seit der Saison 2024 in der MotoGP-WM. Seit Beginn an leitet Davide Brivio als Teammanager die Geschicke des Satellitenteams. Der Italiener verfügt über viel Erfahrung in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft – er erzielte mit Yamaha und Suzuki viele Erfolge. Nach einigen Jahren in der Formel 1 kehrte er 2024 ins MotoGP-Paddock zurück.
2025 konnte Brivio mit Raul Fernandez und Rookie Ai Ogura einige gute Resultate einfahren. Höhepunkt war der erste Trackhouse-MotoGP-Sieg von Fernandez auf Phillip Island. Der Spanier und Ogura beendeten die Saison auf den Gesamträngen 10 bzw. 16.
Gemeinsam mit dem Aprilia-Werksteam konnte Trackhouse mit der RS-GP im Laufe der Saison deutliche Fortschritte erzielen – der Abstand zu Ducati wurde verringert. «Ich denke, wir haben zu Beginn des Jahres eine große Dominanz von Ducati mit all ihren Fahrern gesehen. Es waren immer drei, vier, fünf Ducati vorne. Am Ende der Saison blieb Ducati wahrscheinlich das beste Motorrad, aber es gab viel mehr Konkurrenz durch Aprilia und KTM, manchmal auch Honda», zog Brivio gegenüber Crash.net Bilanz.
Dominator Marc Marquez sicherte sich in Japan vorzeitig den WM-Titel. In Indonesien kollidierte der Ducati-Werksfahrer mit Marco Bezzecchi und verletzte sich an der Schulter. Danach war die Saison von MM93 beendet – die letzten vier Rennwochenenden fanden ohne den Weltmeister statt. «Leider fiel Marc aus. Ducati gewann zwar weiterhin Rennen mit anderen Fahrern, war aber weniger dominant. Die Rennwochenenden wurden im Vergleich zum Saisonbeginn unvorhersehbarer», betonte Brivio. «Aber natürlich gibt es viele Faktoren. Wenn man sein Ziel (den Titelgewinn) bereits erreicht hat, kann man sich vielleicht entspannen oder was auch immer. Ein großes Lob und Glückwünsche an Ducati für das, was sie geleistet haben. Sie haben einen fantastischen Job gemacht und dominieren die MotoGP, aber die Konkurrenten versuchen aufzuholen.»
In Abwesenheit von Marc Marquez gewann Aprilia drei der vier verbleibenden Grands Prix, darunter der Sieg von Trackhouse-Pilot Fernandez. Alles in allem war es ein sehr erfolgreiches Jahr für Aprilia – und das ohne Jorge Martin, der 2025 mehr oder weniger ein Totalausfall war. «Ich denke, dies zeigt, wie gut die Entwicklungsarbeit von Aprilia war, wie sie sich im Laufe der Saison verbessert hat, mit vielen kleinen Details und kleinen Updates, der Optimierung einiger Abläufe und ähnlichen Dingen», meinte Brivio. «Der Abstand wurde verringert, und das hat die Rennen ein wenig unvorhersehbarer gemacht. Das ist sicherlich ein Verdienst von Aprilia für die Fortschritte, die während der Saison erzielt wurden.»
