Brünn, Q1: Jorge Martin und Franco Morbidelli fahren ins Q2

Sonnenschein, blauer Himmel und sommerliche Temperaturen begrüßten die zwölf Teilnehmer des ersten Qualifying-Durchgangs beim MotoGP-Wochenende in Brünn. Jorge Martin (Aprilia) ging als Favorit ins Q1. Am Freitagnachmittag hatte der WM-Zweite die Top-10 knapp verpasst. Die bisher beste Rundenzeit des Wochenendes wurde im Zeittraining gedreht: Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) stellte am Freitag in 1:51,735 Minuten den Streckenrekord auf. Diese Zeit wurde im Q1 nicht erreicht.

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Bereits beim ersten Versuch stürmte Martin zu einer 1:51er-Runde. Der Spanier kratzte an Oguras Rundenrekord und kam auf 1:51,819 Minuten. Damit befand sich Martin auf Kurs, den Aufstieg ins Q2 zu meistern. Nach dem ersten Schlagabtausch ebenfalls auf Q2-Kurs befand sich Franco Morbidelli (VR46-Ducati), der 0,201 Sekunden auf die Martin-Zeit verlor. Maverick Vinales (Tech3-KTM) und Alex Marquez (Gresini-Ducati) lagen in Schlagdistanz. Die vier Yamahas konnten lediglich LCR-Honda-Ersatz Cal Crutchlow hinter sich lassen.

Maverick Vinales gelang beim zweiten Versuch keine Steigerung

Fünf Minuten vor dem Ablaufen der Zeit starteten die Piloten in den zweiten Stint. Maverick Vinales gelang keine Steigerung. In der Tech3-Box schüttelte Teameigner Günther Steiner den Kopf.

Auch die anderen potenziellen Q2-Kandidaten konnten sich nicht steigern. Die Reihenfolge an der Spitze des Q1 blieb unverändert: Jorge Martin und Franco Morbidelli qualifizierten sich für das Q2.

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Nur eine KTM im Q2

Maverick Vinales wird von Startplatz 13 ins Rennen gehen. Alex Marquez und Fabio Quartararo komplettieren die fünfte Startreihe. Als 15. war Quartararo bester Yamaha-Pilot. Honda-Werkspilot Luca Marini beendete das Q1 auf der 16. Position.

Dahinter folgten Enea Bastianini (Tech3-KTM), Jack Miller (Pramac-Yamaha), Alex Rins (Yamaha), Brad Binder (KTM), Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) und Cal Crutchlow (LCR-Honda).

Im Q2 treten somit alle vier Aprilia-Piloten, mit Pedro Acosta lediglich eine KTM, fünf Ducatis und zwei Hondas an.

Nach dem Ende des Q1 wurde eine Szene zwischen Toprak Razgatlioglu und Enea Bastianini untersucht.

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