Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Bulega fehlte beim MotoGP-Test: Was ihm die Ducati-Ingenieure berichteten

Beim jüngsten MotoGP-Test mit der 2027er-Ducati fehlte Testpilot Nicolo Bulega. Die inoffiziellen Zeiten der 850er beeindrucken ihn dennoch. Von Ducati erhielt er ebenfalls positive Rückmeldungen.

MotoGP

Nicolo Bulega verpasste den zurückliegenden 850er-Test
Nicolo Bulega verpasste den zurückliegenden 850er-Test
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega verpasste den zurückliegenden 850er-Test
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wie schnell wird die MotoGP ab 2027 sein? Der jüngste Test auf dem Red Bull Ring vor zwei Wochen lieferte erste Hinweise darauf, dass die neuen 850er-Prototypen trotz reduziertem Hubraum, verbotenen Devices und limitierten Möglichkeiten bei der Aerodynamik bereits ein hohes Tempo erreichen. Die kursierenden Rundenzeiten sind allerdings nicht offiziell bestätigt.

Werbung

Werbung

Auch Nicolo Bulega macht seine Einschätzung ausdrücklich von deren Richtigkeit abhängig. Der Ducati-Pilot hatte auf die Teilnahme am Test in Spielberg verzichtet. Bei einem privaten Test mit der neuen Ducati in Mugello war er zuvor gestürzt. Mit Blick auf das bevorstehende Superbike-Wochenende in Cremona, bei dem er den WM-Titel vorzeitig sicherstellen konnte, wollte er seine Erholung priorisieren.

Bulega erkundigte sich nach dem Test bei Ducati

Ganz ließ ihn die Entwicklung der neuen MotoGP-Generation trotzdem nicht los. Zwar verfolgte er den Test nicht unmittelbar vor Ort, erkundigte sich anschließend aber bei Ducati nach den Eindrücken. «Ich habe ihn nicht direkt verfolgt, aber am Abend nach dem Test habe ich einige Ducati-Leute angerufen und nach Dingen gefragt, die ich wissen wollte», verriet Bulega.

Im Artikel erwähnt

Weltmeister Marc Marquez testete in Spielberg die 850er-Ducati
Weltmeister Marc Marquez testete in Spielberg die 850er-Ducati
Foto: David Ulrich
Weltmeister Marc Marquez testete in Spielberg die 850er-Ducati
© David Ulrich

Werbung

Werbung

Die Rückmeldungen waren positiv, auch wenn offenbar nicht für alle Beteiligten möglichst viele Runden oder eine schnelle Zeit im Mittelpunkt standen. «Sie waren ziemlich zufrieden. Einige sind nicht viel gefahren, sondern haben nur ausprobiert, wie sich die Reifen und einige andere Dinge anfühlen. Aber insgesamt waren sie zufrieden.»

TV-Programm

Honda, Ducati und Aprilia beim 850er-Test schnell

Besonders interessant waren die inoffiziellen Rundenzeiten. Sollten sie stimmen, liegen die neuen Motorräder schon in ihrem frühen Entwicklungsstadium auf eine fliegende Runde erstaunlich nah an den aktuellen 1000ern. «Ehrlich gesagt: Wenn die Rundenzeiten stimmen – denn wir haben keine offiziellen Zeiten –, waren sie meiner Meinung nach schnell. Moreira war, glaube ich, sechs oder sieben Zehntelsekunden langsamer als im Qualifying. Das ist schon jetzt schnell», staunte Bulega.

Dieser Vergleich liefert noch keine belastbare Aussage über das Kräfteverhältnis der Hersteller oder die Leistungsfähigkeit über eine Renndistanz. Dafür fehlen neben einer offiziellen Zeitenliste auch genaue Angaben zu den jeweiligen Testbedingungen. Als erster Eindruck ist das Tempo für Bulega dennoch bemerkenswert.

Nicolo Bulega kann die 850er mit der 1000er vergleichen
Nicolo Bulega kann die 850er mit der 1000er vergleichen
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega kann die 850er mit der 1000er vergleichen
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Der Italiener kennt die neue Ducati bereits aus eigenen Testeinsätzen. Aus seiner Sicht verändert sich mit dem Reglementwechsel zwar einiges, das grundlegende Fahrerlebnis bleibt jedoch vertraut. «Generell ist das MotoGP-Motorrad für das kommende Jahr anders, aber auch ähnlich. Ich meine damit, dass das Chassis und die Art, wie man fährt, sehr ähnlich sind. Die größten Unterschiede sind die Reifen und der Motor. Der Motor ist etwas schwächer, aber es ist immer noch ein MotoGP-Motorrad. So langsam ist es also nicht.»

Neben der Reduzierung des Hubraums von 1000 auf 850 ccm gehört der Wechsel von Michelin zu Pirelli zu den wesentlichen Änderungen für 2027. Bulega bringt durch seine Jahre in der Supersport- und Superbike-WM viel Erfahrung mit dem italienischen Reifenhersteller mit und unterstützt Ducati bei der Entwicklung.

Senna Agius
Senna Agius
Foto: David Ulrich
Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: David Ulrich
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: David Ulrich
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: David Ulrich
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: David Ulrich
Senna Agius
© David Ulrich

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

333

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

331

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

284

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

243

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

237

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

216

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

164

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

158

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

122

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  4. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM