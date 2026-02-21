Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Buriram, 13 Uhr: Martin meldet sich zurück, Marc Marquez mit zwei Stürzen!

Los ging es in Thailand mit vertrauten Bildern. Einer ersten Bestzeit ließ MotoGP-Champion zwei Abflüge folgen. Dann zogen andere Weltmeister mit Spitzenzeiten nach. Yamaha strauchelt in der Hitze.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Gut in Fahrt: Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
Gut in Fahrt: Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Gut in Fahrt: Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vor einem Jahr war Marc Marquez die bestimmende Figur in Buriram. Der spätere Weltmeister hatte sowohl die Tests auf der gut 4,5 km langen Piste in Thailand an der Spitze abgeschlossen als auch mit einem Doppelsieg beim Auftakt wenige Tage später die Marschroute zur Saison 2025 ausgegeben. Zwölf Monate später wiederholten sich die Ereignisse, zunächst.

Werbung

Werbung

Quasi aus dem Stand kam die Werks-Ducati mit der Nummer 93 in Fahrt. Marc Marquez nahm gleich am Morgen Platz 1 auf dem Zeitmonitor ein und blieb dort fast bis zur Halbzeit des Geschehens am Vormittag. Auch ein früher Abflug in der vorletzten Kurve konnte Marquez nicht aus dem Tritt bringen, dennoch kostete die Marquez-Einlage Zeit, denn der Test in Thailand ist nur auf zwei Tage angesetzt. Gut in den hitzigen Tag – es herrschen gut 30 Grad Luft- und über 45 Grad Asphalttemperatur – kam auch Teamkollege Pecco, der sich direkt hinter «MM93» positionierte. Dahinter ebenfalls bekannte Namen mit Marco Bezzecchi, Luca Marini und KTM-Pilot Pedro Acosta. Auch Jorge Martin war von Beginn des Tests in den Top-10 zu finden.

Nummer 93: Die Ducati von Marc Marquez nach dem ersten Sturz
Nummer 93: Die Ducati von Marc Marquez nach dem ersten Sturz
Foto: Gold and Goose
Nummer 93: Die Ducati von Marc Marquez nach dem ersten Sturz
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Aprilia-Werksfahrer aus Spanien, der erstmals mit der RS-GP in Thailand fährt, präsentiert sich hochmotiviert und offensichtlich in bester Verfassung. Nach gut zwei Stunden steigerte sich Martin auf eine bereits sehr respektable 1:29,8 min und übernahm damit die Spitze des Feldes.

Werbung

Werbung

Fuhr nach zwei Stunde sogar an die Spitze: Jorge Martin (Aprilia)
Fuhr nach zwei Stunde sogar an die Spitze: Jorge Martin (Aprilia)
Foto: Gold and Goose
Fuhr nach zwei Stunde sogar an die Spitze: Jorge Martin (Aprilia)
© Gold and Goose

Zum Vergleich: Am Ende des ersten Testtags 2025 war die Uhr bei 1:29,1 min stehengeblieben. Die Gesamtbestzeit im letzten Februrar lieferte schließlich Marc Marquez: 1:28,855 min. Im Q2 hatte der Spanier dann eine weitere Zehntel abgefeilt (1:28,782 min).

Die Session in Buriram blieb kurzweilig. Während Marini, Bagnaia und Acosta ebenfalls unter die Marke von 1:30 min kamen, warf es den Champion erneut ab, diesmal in Kurve 5. Wieder blieb Marc Marquez unversehrt, doch wieder mussten die Techniker in Eile reparieren, um das geplante Testprogramm fortzusetzen.

Auffällig: Yamaha ist mit allem beschäftigt, aber nicht mit guten Rundenzeiten. Alle vier M1-Fahrer kreisen fleißig – Rookie Toprak Razgatlioglu schaffte in den ersten Stunden die meisten (30) Runden –, versammelten sich aber geschlossen am Ende des Feldes. Nur Ducati-Tester Michele Pirro fuhr noch langsamer als das Yamaha-Quartett. Es dauerte bis halb 1, dann steigerte sich Jack Miller immerhin auf Platz 12, war damit aber immerhin noch gut 1,1 s langsamer als die Spitze.

Werbung

Werbung

Honda-Werksfahrer Luca Marini in Buriram
Honda-Werksfahrer Luca Marini in Buriram
Foto: Gold and Goose
Honda-Werksfahrer Luca Marini in Buriram
© Gold and Goose

Die Bestzeit hatte sich kurz vor Ende der Session wieder ein Ducati-Werksfahrer geholt: Pecco Bagnaia. Der Italiener steigerte sich auf 1:29,678 min. Dahinter Jorge Martín, Luca Marini, Alex und Marc Márquez, Acosta, Morbidelli, Bezzecchi und Binder (KTM). Damit liegen nach knapp einem Viertel der Testsession Ducati, Honda, Aprilia und KTM eng auf – nur Yamaha ist auch in Thailand vorerst weiter mit der Basisarbeit beschäftigt.

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test, Tag 1 (13 Uhr):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

1:29,678 min

2.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,135 sec

3.

Luca Marini (I)

Honda

+0,162

4.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,191

5.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,217

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,274

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,302

8.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,351

9.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,454

10.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,526

11.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,665

12.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,798

13.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,114

14.

Joan Mir (E)

Honda

+1,126

15.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,145

16.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,178

17.

Maverick Vinales (E)

KTM

+1,333

18.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,365

19.

Enea Bastianini (I)

KTM

+1,696

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,748

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+2,097

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

+3,357

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  2. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien