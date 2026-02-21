Buriram, 13 Uhr: Martin meldet sich zurück, Marc Marquez mit zwei Stürzen!
Los ging es in Thailand mit vertrauten Bildern. Einer ersten Bestzeit ließ MotoGP-Champion zwei Abflüge folgen. Dann zogen andere Weltmeister mit Spitzenzeiten nach. Yamaha strauchelt in der Hitze.
Vor einem Jahr war Marc Marquez die bestimmende Figur in Buriram. Der spätere Weltmeister hatte sowohl die Tests auf der gut 4,5 km langen Piste in Thailand an der Spitze abgeschlossen als auch mit einem Doppelsieg beim Auftakt wenige Tage später die Marschroute zur Saison 2025 ausgegeben. Zwölf Monate später wiederholten sich die Ereignisse, zunächst.
Quasi aus dem Stand kam die Werks-Ducati mit der Nummer 93 in Fahrt. Marc Marquez nahm gleich am Morgen Platz 1 auf dem Zeitmonitor ein und blieb dort fast bis zur Halbzeit des Geschehens am Vormittag. Auch ein früher Abflug in der vorletzten Kurve konnte Marquez nicht aus dem Tritt bringen, dennoch kostete die Marquez-Einlage Zeit, denn der Test in Thailand ist nur auf zwei Tage angesetzt. Gut in den hitzigen Tag – es herrschen gut 30 Grad Luft- und über 45 Grad Asphalttemperatur – kam auch Teamkollege Pecco, der sich direkt hinter «MM93» positionierte. Dahinter ebenfalls bekannte Namen mit Marco Bezzecchi, Luca Marini und KTM-Pilot Pedro Acosta. Auch Jorge Martin war von Beginn des Tests in den Top-10 zu finden.
Der Aprilia-Werksfahrer aus Spanien, der erstmals mit der RS-GP in Thailand fährt, präsentiert sich hochmotiviert und offensichtlich in bester Verfassung. Nach gut zwei Stunden steigerte sich Martin auf eine bereits sehr respektable 1:29,8 min und übernahm damit die Spitze des Feldes.
Zum Vergleich: Am Ende des ersten Testtags 2025 war die Uhr bei 1:29,1 min stehengeblieben. Die Gesamtbestzeit im letzten Februrar lieferte schließlich Marc Marquez: 1:28,855 min. Im Q2 hatte der Spanier dann eine weitere Zehntel abgefeilt (1:28,782 min).
Die Session in Buriram blieb kurzweilig. Während Marini, Bagnaia und Acosta ebenfalls unter die Marke von 1:30 min kamen, warf es den Champion erneut ab, diesmal in Kurve 5. Wieder blieb Marc Marquez unversehrt, doch wieder mussten die Techniker in Eile reparieren, um das geplante Testprogramm fortzusetzen.
Auffällig: Yamaha ist mit allem beschäftigt, aber nicht mit guten Rundenzeiten. Alle vier M1-Fahrer kreisen fleißig – Rookie Toprak Razgatlioglu schaffte in den ersten Stunden die meisten (30) Runden –, versammelten sich aber geschlossen am Ende des Feldes. Nur Ducati-Tester Michele Pirro fuhr noch langsamer als das Yamaha-Quartett. Es dauerte bis halb 1, dann steigerte sich Jack Miller immerhin auf Platz 12, war damit aber immerhin noch gut 1,1 s langsamer als die Spitze.
Die Bestzeit hatte sich kurz vor Ende der Session wieder ein Ducati-Werksfahrer geholt: Pecco Bagnaia. Der Italiener steigerte sich auf 1:29,678 min. Dahinter Jorge Martín, Luca Marini, Alex und Marc Márquez, Acosta, Morbidelli, Bezzecchi und Binder (KTM). Damit liegen nach knapp einem Viertel der Testsession Ducati, Honda, Aprilia und KTM eng auf – nur Yamaha ist auch in Thailand vorerst weiter mit der Basisarbeit beschäftigt.
Ergebnisse MotoGP Buriram-Test, Tag 1 (13 Uhr):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
1:29,678 min
2.
Jorge Martin (E)
Aprilia
+0,135 sec
3.
Luca Marini (I)
Honda
+0,162
4.
Alex Marquez (E)
Ducati
+0,191
5.
Marc Marquez (E)
Ducati
+0,217
6.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,274
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,302
8.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,351
9.
Brad Binder (ZA)
KTM
+0,454
10.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,526
11.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,665
12.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,798
13.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,114
14.
Joan Mir (E)
Honda
+1,126
15.
Johann Zarco (F)
Honda
+1,145
16.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+1,178
17.
Maverick Vinales (E)
KTM
+1,333
18.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+1,365
19.
Enea Bastianini (I)
KTM
+1,696
20.
Alex Rins (E)
Yamaha
+1,748
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+2,097
22.
Michele Pirro (I)
Ducati
+3,357
