Buriram, Tag 1: Márquez vor Márquez, Aprilia überzeugt, Yamaha abgeschlagen

Typisch für das tropische Klima: Nach der obligatorischen Übungssession für Starts verabschiedeten sich die MotoGP-Piloten in eine längere Mittagspause. Nur vereinzelt gingen Tester, darunter Trackhouse-Pilot Raul Fernandez, zur Bestandsaufnahme auf den Chang International Circuit. Erst nach 15 Uhr nahm der Verkehr auf der seit 2018 im Kalender der MotoGP etablierten Piste wieder zu.

Werbung

Werbung

Wie zuletzt cool ging Aprilia-Pilot Bezzecchi zur Sache. Das bereits zur Mittagszeit abgehaltene Briefing mit den MotoGP-Medien hatte «Bezz» nicht aus dem Tritt gebracht. Der WM-Dritte fuhr zunächst nur einen kurzen Turn, schraubte dabei aber die Bestzeit deutlich nach unten: 1:29,462 min. Damit fehlten nur noch eine halbe Sekunde auf die Burirma-Referenzmarke von Marco Bezzecchi.

Marco Bezzecchi (Aprilia) servierte die erste Richtmarke in Buriram Foto: Gold and Goose Marco Bezzecchi (Aprilia) servierte die erste Richtmarke in Buriram © Gold and Goose

Dass es noch schneller geht, zeigt wieder einmal Alex Márquez Der Viz-Champion kam erst später wieder auf die Strecke, drehte dann aber gleich 16 Runden. Im schnellsten Umlauf war «AM73» nochmals zwei Zehntel schneller als die schwarze Werks-Aprilia. Deutlich zurückhaltender ließ es nun Bruder Marc angehen. Der Weltmeister startete ebenfalls mit 16-Runden-Run, ohne dabei sein 1:29,9 vom Vormittag zu verbessern.

Werbung

Werbung

Das hohe Niveau, das sich Aprilia erarbeitet hat, bestätigte erneut Trackhouse-Racing-Athlet Raul Fernandez. Der Spanier drehte am späten Nachmittag weitere 20 Runden und verpasste die Marke von Bezzecchi nur um wenige Tausendstel. Doch es gab auch Schatten in Form eines Motorschadens bei Fernandez, der zudem eine rote Flagge und damit eine kurze Unterbrechung des Tests verursachte.

Wenig zu sehen war am Nachmittag auch von Jorge Martín Nach Platz 2 in den ersten Stunden blieb der «Martinator» auf seiner 1:29,8 min sitzen, was in der kombinierten Zeitenliste Platz 13 bedeutete. Damit rangiert der Madrilene knapp vor Ai Ogura, der sich am Nachmittag deutlich steigerte.

Neue Reihenfolge bei KTM – Vinales an der Spitze

Überzeugen könnte bislang auch KTM-Fahrer. Nachdem am Vormittag nur Acosta geglänzt hatte, gelang es auch den anderen RC16-Aktiven, das Tempo zu steigern. Stellenweise lagen Acosta, Vinales und auch Brad Binder in den Top 8. Als die Flagge Tag 1 beendete, waren es die Positionen 7 für Vinales, 11 (Binder), 14 (Acosta) und 16 (Bastianini).

Kam gut in den Buriram-Test: Pedro Acosta auf der KTM RC16 Foto: Gold and Goose Kam gut in den Buriram-Test: Pedro Acosta auf der KTM RC16 © Gold and Goose

Werbung

Werbung

In der letzten Stunde sorgte zudem wieder ein Honda-Pilot für gute Laune. in der Box von Lucio Cecchinello. Johann Zarco, bereits vor einem Jahr gut aufgelegt in Buriram, steigerte sich auf eine 1:29,467 min und schob sich damit zwischen Bezzecchi und Fernandez auf zwischenzeitlich auf Rang 4.

Schnellster Honda-Pilot auf Platz 5: Johann Zarco (LCR) Foto: Fitti Weisse Schnellster Honda-Pilot auf Platz 5: Johann Zarco (LCR) © Fitti Weisse

Im Finale – es standen noch gut 30 Minuten auf der Uhr – stoppte eine weitere kurze Unterbrechung nach verschmutzter Strecke den Rhythmus einiger Piloten. Große Namen wie Jorge Martín oder Pedro Acosta verkniffen sich eine späte Zeitenjagd. Nicht so der Weltmeister. Als wäre es eine leichte Übung, steuerte Marc Márquez die Werks-Ducati 15 Minuten vor Schluss auf Position 2. Morbidelli, bekannt für späte Attacken, zog nach: Platz 3. Damit lag, wie so oft, ein Ducati-Trio in Front.

Wo ist Yamaha?

Zieht man allein die Rundenzeiten als Maßstab heran, dann erging es den Rookies am ersten Testtag in Thailand nicht gut. Yamaha-Hoffnung Toprak Razgatlioglu verlor deutlich über Sekunden auf die Bestzeit, Platz 21 für den ambitionierten Türken und damit eine Position hinter Honda-Neuverpflichtung Diogo Moreira.

Werbung

Werbung

Nur Platz 18 nach Tag 1 für Yamaha-Ass Fabio Quartararo Foto: Fitti Weisse Nur Platz 18 nach Tag 1 für Yamaha-Ass Fabio Quartararo © Fitti Weisse

Angespannt bleibt die Lage im Yamaha-Lager. Fabio Quartararo, der sich erhofft hatte, 2026 wieder regelmäßig um Podestplätze zu fahren, büßte als abgeschlagener 18. über 1,2 sec auf die Spitze ein – und war damit noch lange schnellster Treiber der V4-M1.

Zwischenfazit nach Tag 1: An der Spitze ein vergleichbares Bild wie zuletzt auch in Sepang mit Ducati- und Aprilia-Piloten. KTM und Honda in Schlagdistanz, während Yamaha weiter um den Anschluss zur MotoGP-Elite ringt. Bermekenswert: Gresini belegt mit Alex Marquez den ersten, und mit Ducati-Tester Michele Pirro den letzten Platz.

Werbung

Werbung

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test, Tag 1: