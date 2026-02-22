Weiter zum Inhalt
Buriram-Test, Tag 2, 13 Uhr: Bezzecchi und Acosta jagen Ducati-Werksteam

Erneut haben sich die Piloten der jüngsten Ducati-MotoGP-Entwicklung an die Spitze gesetzt. Doch mit Marco Bezzecchi (Aprilia) und Pedro Acosta (KTM) hat die Konkurrenz zugelegt. Yamaha wieder hinten.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Marc Marquez (Ducati Lenovo) bestätigt seine gute Verfassung
Marc Marquez (Ducati Lenovo) bestätigt seine gute Verfassung
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez (Ducati Lenovo) bestätigt seine gute Verfassung
© Gold and Goose

Nach einem ersten Testtag ohne Riesenüberraschungen formte sich in Buriram auch am letzten der insgesamt sechs offiziellen Testtage vor der 2026er-Rennsaison ein vertrautes Bild. Champion Marc Marquez hatte nach einer Sprint-Distanz dann im zweiten Run das Kommando übernommen – von den beiden Italienern Bagnaia und Bezzecchi. «MM93» lieferte in Runde 17 eine 1:28,836 min ab und egalisierte damit seine Buriram-Bestzeiten aus dem vergangenen Jahr. Pecco Bagnaias Streckenrekord, der noch aus dem Jahr 2024 stammt – 1:28,700 min – wackelte damit schon früh.

Auffällig nun die Herangehensweise der Ducati-Asse: Während das Ducati-Lenovo-Team mit Marc Márquez und Pecco Bagnaia eilig auf Zeitenjagd ging, konzentrierte sich der am ersten Tag schnellste Pilot, Alex Marquez, jetzt auf die Ausdauer. «AM73» spulte zunächst eine volle GP-Distanz ab, tauchte bei den Rundenzeiten bis auf Rang 15 ab und meldete sich erst nach 90 Testminuten mit einer 1:29,3 min und Platz 9 zurück. Beim dritten Anlauf schließlich schaffte auch Alex Marquez die 1:28er-Runde, doch der Platz an der Spitze gehört zur Mittagsstunde Bruder Marc.

Durchaus bemerkenswert – die Leistungsdichte auch innerhalb der Mannschaften. So hatten sich nach einer Stunde gleich mehrere Paare auf den Monitoren gebildet, mit dem Duo Marquez/Bagnaia an der Spitze. Ebenfalls nahezu gleich lagen die beiden Trackhouse-Piloten, die Honda-Werksfahrer Mir/Marini sowie, bedauerlicherweise aus Yamaha-Sicht, alle vier M1-Piloten erneut am Ende des Felds. Auch Bezzecchi (Rang 3) und Jorge Martin (6.) trennten zunächst nur überschaubare zwei Zehntel.

Lediglich bei KTM hatte sich zu Beginn des zweiten Testtags Pedro Acosta als klar Schnellster (0,6 s vor Vinales) exponiert. Im Verlauf des ersten Tags war der junge Spanier ins Mittelfeld zurückgereicht worden. Nun also früh die schnellste Runde in Buriram einer KTM überhaupt: 1:29,021 min und Rang 4 nach dem ersten Kräftemessen. Acosta wurde zwar noch von Alex Marquez überholt, doch der Youngster hat die Fährte zur Spitze wieder aufgenommen.

Sehr gut aufgestellt zeigt sich weiterhin das Aprilia-Projekt. Marco Bezzecchi, der die Bestzeit in der Früh um 0,116 sec verpasste, zählte mit 35 Umläufen weiter zu den engagiertesten Piloten. Martin, Fernandez und Ogura für Trackhouse, sie alle liegen nach der dritten Testeinheit unter den besten Neun.

Zuverlässig schnell: Aprilia-Ass Marco Bezzecchi
Zuverlässig schnell: Aprilia-Ass Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Zuverlässig schnell: Aprilia-Ass Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Weniger in Erscheinung traten bislang die Honda-Piloten. Anders als am ersten Tag fokussieren die Piloten der RC213V derzeit das Thema Reifenverschleiß. Schnellster ist nach drei Stunden Luca Marini auf Rang 11. Zarco, gestern Fünfter, verliert als 14.aktuell 0,7 sec.

Unverändert bis hierhin das Bild in den Yamaha-Boxen. Zwar steigerte sich Toprak Razgatlioglu bei seinem Debüt auf dem Chang International Circuit auf eine 1:31,022 min, doch der Durchbruch auf der noch nicht ausgereiften Yamaha-Neuentwicklung bleibt weiterhin aus. Als 21. büßt der Pramac-Rookie 2,1 sec auf Marc Marquez ein.

Besorgniserregend die Situation auch in der Nachbarbox. Nach weiteren 28 Runden auf der Werks-M1 bleibt Fabio Quartararo im Hinterfeld angenagelt, Platz 17.

Mit die größte Ausdauer im hitzigen Buriram – die Asphalttemperatur liegt bei knapp 50 Grad – beweist bislang Trackhouse-Athlet Ai Ogura. Der Japaner, der vor einem Jahr bei seinem MotoGP-Debüt mit Top-5-Plätzen begeisterte, spulte 43 Runden ab und kam dabei auf eine 1:29,2 min. Damit war Ogura nochmals 0,4 sec schneller als 2025.

Ergebnisse MotoGP-Test Buriram, Tag 2, 13 Uhr:

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marc Marquez (E)

Ducati

1:28,836 min

2.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,047 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Ducati

0,116

4.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,125

5.

Pedro Acosta(E)

KTM

0,185

6.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,235

7.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,331

8.

Ai Ogura (J)

Aprilia

0,382

9.

Raul Fernandez (E)

Ducati

0,466

10.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,575

11.

Luca Marini (I)

Honda

0,615

12.

Joan Mir (E)

Honda

0,617

13.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,733

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,772

15.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,084

16.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,176

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,37

18.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,398

19.

Brad Binder (ZA)

KTM

1,419

20.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,186

21.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

2,395

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,023
Buriram-Test 2026
Buriram-Test 2026
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026
© Gold & Goose

