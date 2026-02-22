Buriram-Test, Tag 2, 13 Uhr: Bezzecchi und Acosta jagen Ducati-Werksteam

Nach einem ersten Testtag ohne Riesenüberraschungen formte sich in Buriram auch am letzten der insgesamt sechs offiziellen Testtage vor der 2026er-Rennsaison ein vertrautes Bild. Champion Marc Marquez hatte nach einer Sprint-Distanz dann im zweiten Run das Kommando übernommen – von den beiden Italienern Bagnaia und Bezzecchi. «MM93» lieferte in Runde 17 eine 1:28,836 min ab und egalisierte damit seine Buriram-Bestzeiten aus dem vergangenen Jahr. Pecco Bagnaias Streckenrekord, der noch aus dem Jahr 2024 stammt – 1:28,700 min – wackelte damit schon früh.

Auffällig nun die Herangehensweise der Ducati-Asse: Während das Ducati-Lenovo-Team mit Marc Márquez und Pecco Bagnaia eilig auf Zeitenjagd ging, konzentrierte sich der am ersten Tag schnellste Pilot, Alex Marquez, jetzt auf die Ausdauer. «AM73» spulte zunächst eine volle GP-Distanz ab, tauchte bei den Rundenzeiten bis auf Rang 15 ab und meldete sich erst nach 90 Testminuten mit einer 1:29,3 min und Platz 9 zurück. Beim dritten Anlauf schließlich schaffte auch Alex Marquez die 1:28er-Runde, doch der Platz an der Spitze gehört zur Mittagsstunde Bruder Marc.

Durchaus bemerkenswert – die Leistungsdichte auch innerhalb der Mannschaften. So hatten sich nach einer Stunde gleich mehrere Paare auf den Monitoren gebildet, mit dem Duo Marquez/Bagnaia an der Spitze. Ebenfalls nahezu gleich lagen die beiden Trackhouse-Piloten, die Honda-Werksfahrer Mir/Marini sowie, bedauerlicherweise aus Yamaha-Sicht, alle vier M1-Piloten erneut am Ende des Felds. Auch Bezzecchi (Rang 3) und Jorge Martin (6.) trennten zunächst nur überschaubare zwei Zehntel.

Lediglich bei KTM hatte sich zu Beginn des zweiten Testtags Pedro Acosta als klar Schnellster (0,6 s vor Vinales) exponiert. Im Verlauf des ersten Tags war der junge Spanier ins Mittelfeld zurückgereicht worden. Nun also früh die schnellste Runde in Buriram einer KTM überhaupt: 1:29,021 min und Rang 4 nach dem ersten Kräftemessen. Acosta wurde zwar noch von Alex Marquez überholt, doch der Youngster hat die Fährte zur Spitze wieder aufgenommen.

Sehr gut aufgestellt zeigt sich weiterhin das Aprilia-Projekt. Marco Bezzecchi, der die Bestzeit in der Früh um 0,116 sec verpasste, zählte mit 35 Umläufen weiter zu den engagiertesten Piloten. Martin, Fernandez und Ogura für Trackhouse, sie alle liegen nach der dritten Testeinheit unter den besten Neun.

Zuverlässig schnell: Aprilia-Ass Marco Bezzecchi

Weniger in Erscheinung traten bislang die Honda-Piloten. Anders als am ersten Tag fokussieren die Piloten der RC213V derzeit das Thema Reifenverschleiß. Schnellster ist nach drei Stunden Luca Marini auf Rang 11. Zarco, gestern Fünfter, verliert als 14.aktuell 0,7 sec.

Unverändert bis hierhin das Bild in den Yamaha-Boxen. Zwar steigerte sich Toprak Razgatlioglu bei seinem Debüt auf dem Chang International Circuit auf eine 1:31,022 min, doch der Durchbruch auf der noch nicht ausgereiften Yamaha-Neuentwicklung bleibt weiterhin aus. Als 21. büßt der Pramac-Rookie 2,1 sec auf Marc Marquez ein.

Besorgniserregend die Situation auch in der Nachbarbox. Nach weiteren 28 Runden auf der Werks-M1 bleibt Fabio Quartararo im Hinterfeld angenagelt, Platz 17.

Mit die größte Ausdauer im hitzigen Buriram – die Asphalttemperatur liegt bei knapp 50 Grad – beweist bislang Trackhouse-Athlet Ai Ogura. Der Japaner, der vor einem Jahr bei seinem MotoGP-Debüt mit Top-5-Plätzen begeisterte, spulte 43 Runden ab und kam dabei auf eine 1:29,2 min. Damit war Ogura nochmals 0,4 sec schneller als 2025.

Ergebnisse MotoGP-Test Buriram, Tag 2, 13 Uhr:

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Marc Marquez (E) Ducati 1:28,836 min 2. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,047 sec 3. Marco Bezzecchi (I) Ducati 0,116 4. Alex Marquez (E) Ducati 0,125 5. Pedro Acosta(E) KTM 0,185 6. Franco Morbidelli (I) Ducati 0,235 7. Jorge Martin (E) Aprilia 0,331 8. Ai Ogura (J) Aprilia 0,382 9. Raul Fernandez (E) Ducati 0,466 10. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati 0,575 11. Luca Marini (I) Honda 0,615 12. Joan Mir (E) Honda 0,617 13. Maverick Vinales (E) KTM 0,733 14. Johann Zarco (F) Honda 0,772 15. Diogo Moreira (BR) Honda 1,084 16. Enea Bastianini (I) KTM 1,176 17. Fabio Quartararo (F) Yamaha 1,37 18. Alex Rins (E) Yamaha 1,398 19. Brad Binder (ZA) KTM 1,419 20. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 2,186 21. Jack Miller (AUS) Yamaha 2,395 22. Michele Pirro (I) Ducati 3,023

