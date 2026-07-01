LCR Honda: Cal Crutchlow auch in Deutschland für Johann Zarco am Start

Cal Crutchlow wird auch beim Großen Preis von Deutschland (10. bis 12. Juli) im LCR-Honda-Team für Johann Zarco einspringen. Der 40-jährige Brite bestreitet auf dem Sachsenring bereits sein fünftes Rennwochenende in der MotoGP-Saison 2026. Auch bei den Grands Prix in Mugello, Balaton Park, Brünn und Assen war der Routinier am Start.

Werbung

Werbung

Bei seinen bisherigen Einsätzen in diesem Jahr konnte Crutchlow keine Punkte holen. Im Grand Prix in Assen verpasste er die Punkteränge als 16. nur knapp.

Crutchlow erzielte in seiner MotoGP-Karriere drei Grand-Prix-Siege und 19 Podestplätze – drei davon auf dem Sachsenring. Sein letztes Podium beim Deutschland-GP gelang ihm 2019 mit einem dritten Platz – es war sein vorletztes Top-3-Ergebnis in der MotoGP.

Johann Zarco hatte sich beim verheerenden Crash in Barcelona Verletzungen am vorderen und hinteren Kreuzband sowie am Innenmeniskus und eine kleine Fraktur im Wadenbein zugezogen. Derzeit arbeitet der Franzose an seinem Comeback.

Werbung