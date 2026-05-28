Überraschung: Cal Crutchlow gibt MotoGP-Comeback und springt für Zarco ein

Johann Zarco hatte sich beim verheerenden Crash in Barcelona Verletzungen am vorderen und hinteren Kreuzband sowie am Innenmeniskus und einen Riss im Wadenbereich zugezogen. Die komplizierte Knieverletzung zwingt den Franzosen zu einer längeren MotoGP-Pause.

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Am Donnerstag gab das LCR-Honda-Team überraschend bekannt, dass Cal Crutchlow beim Großen Preis von Italien in Mugello für den verletzten Zarco einspringen wird. Das italienische Team und der Brite blicken auf eine lange gemeinsame MotoGP-Vergangenheit zurück.

«Es ist ein Wiedersehen in der Gegenwart, verbunden mit Erinnerungen an die Vergangenheit, denn der Brite kam 2015 zu LCR und fuhr sechs Saisons lang für uns. Gemeinsam erzielten wir insgesamt 12 Podestplätze, darunter drei Siege», hieß es in einem kurzen Statement von LCR Honda. «LCR bedankt sich bei Cal für seine Verfügbarkeit, sein Engagement und seine Bereitschaft, die Honda RC213V zu fahren. Gleichzeitig sendet das gesamte Team Johann Zarco in dieser Zeit seine volle Unterstützung und wünscht ihm Kraft und eine reibungslose Genesung.»