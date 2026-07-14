LCR Honda: Cal Crutchlow bestreitet seinen Heim-GP in Silverstone

Das wird die britischen MotoGP-Fans freuen: Beim Großen Preis von Großbritannien (7. bis 9. August) wird in der Königsklasse der Motorrad-WM endlich wieder ein Lokalmatador am Start sein. Cal Crutchlow wird den verletzten Johann Zarco im Team LCR Honda auch in Silverstone vertreten.

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Somit wird der Brite in Silverstone bereits sein sechstes Rennwochenende in der MotoGP-Saison 2026 bestreiten. Auch bei den Grands Prix in Mugello, Balaton Park, Brünn, Assen und auf dem Sachsenring war der 40-Jährige am Start. Bei seinen bisherigen Einsätzen in diesem Jahr konnte Crutchlow keine Punkte holen. Am vergangenen Wochenende in Deutschland wurde er im Sprint 18., im Grand Prix stürzte er.

Crutchlow betritt zuletzt 2021 ein MotoGP-Rennwochenende in Silverstone. Damals vertrat er im Yamaha-Werksteam den verletzten Franco Morbidelli. Seinen letzten Einsatz als Stammpilot auf der britischen Strecke hatte er 2019, als er den sechsten Platz belegte – für das Team LCR Honda. Sein denkwürdigstes MotoGP-Wochenende in Silverstone hatte Crutchlow 2016, als er die Pole-Position holte und im Grand Prix den zweiten Platz belegte.

Insgesamt erzielte Crutchlow beim Großen Preis von Großbritannien fünf Top-7-Platzierungen – 2012 (6.), 2013 (7.), 2016 (2.), 2017 (4.) und 2019 (6.). Dass der Routinier auch in diesem Jahr in Silverstone ein Top-Ergebnis einfahren wird, gilt als unwahrscheinlich. Dennoch werden ihn die britischen Fans ordentlich anfeuern bei seinem Heim-GP. Ein schönes Erlebnis wird es allemal für Crutchlow.

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LCR-Stammpilot Johann Zarco hatte sich bei einem verheerenden Crash in der Startphase des Catalunya-GP Verletzungen am vorderen und hinteren Kreuzband sowie am Innenmeniskus und eine kleine Fraktur im Wadenbein zugezogen. Derzeit arbeitet der Franzose an seinem Comeback – dieses wird er voraussichtlich Mitte September in Misano haben.