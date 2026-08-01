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Casey Stoner: «Ich werde mein Wissen nicht mehr verschenken»

Casey Stoner vermisst die MotoGP, schließt eine Rückkehr als Riding-Coach aber vorerst aus. Der Australier fühlt sich trotz Lob von Francesco Bagnaia nicht ausreichend wertgeschätzt.

MotoGP

Casey Stoner kam im Juli zur World Ducati Week nach Misano
Casey Stoner kam im Juli zur World Ducati Week nach Misano
Foto: Ducati
Casey Stoner kam im Juli zur World Ducati Week nach Misano
© Ducati

Im Artikel erwähnt

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Der zweimalige MotoGP-Weltmeister Casey Stoner war in den vergangenen Wochen gleich bei zwei Großevents in Europa zu Gast. Anfang Juli nahm der Australier an der World Ducati Week in Misano teil, ehe er am darauffolgenden Wochenende beim Goodwood Festival of Speed in Südengland auftrat. Im Gespräch mit den Kollegen von GPOne äußerte sich der 40-Jährige dabei offen über seine Beziehung zur MotoGP – und machte deutlich, warum er einer Rückkehr als Riding-Coach oder Testfahrer derzeit skeptisch gegenübersteht.

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Auslöser war unter anderem ein Lob von Ducati-Star Francesco Bagnaia. Der Italiener hatte zuletzt hervorgehoben, wie wertvoll Stoners Hinweise bei dessen Besuchen im MotoGP-Paddock gewesen seien. Der Australier habe stets ein feines Gespür für Verbesserungsmöglichkeiten bewiesen und den Fahrern mit seinen Ratschlägen geholfen, sich weiterzuentwickeln.

Stoner stellt klar: Ein Lob reicht nicht aus

Stoner freute sich zwar über die öffentlichen Worte von Ex-Weltmeister Bagnaia, machte aber gleichzeitig deutlich, dass ihm Anerkennung allein nicht mehr genügt. «Natürlich war es eine große Ehre für mich, als Pecco das gesagt hat. Ich habe das aus keinem anderen Grund gemacht. Ich wollte ihm einzig und allein helfen. Aber ich werde nichts mehr ohne Gegenleistung tun. Ich werde mein Wissen nicht kostenlos weitergeben. Das habe ich in der Vergangenheit leider zu oft gemacht. Sobald die Leute mein Wissen hatten, wurde ich nach außen gedrängt und sie verschwanden. Diesen Fehler werde ich nicht wiederholen.»

Im Artikel erwähnt

Offen ließ Stoner dabei, worauf sich die von ihm angesprochene «Gegenleistung» konkret bezieht. Ob er sich eine angemessene finanzielle Vergütung oder vielmehr eine langfristige und ernsthaft eingebundene Rolle innerhalb einer MotoGP-Struktur gewünscht hätte, führte er nicht näher aus. Deutlich wurde jedoch, dass er sich in der Vergangenheit mit seinem Beitrag nicht ausreichend wertgeschätzt fühlte.

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Nachwuchs in Australien: Laut Stoner gibt es kein Fundament

Ähnlich äußerte sich Stoner auch mit Blick auf den australischen Motorradsport. Zwar würde er sein Wissen grundsätzlich gerne an die nächste Generation weitergeben, doch ohne die nötigen Rahmenbedingungen sieht er dafür derzeit keinen Sinn.

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«Mit dem Budget, das es in Australien für den Motorradsport gibt, lässt sich nicht viel erreichen. Es braucht viel Zeit, um etwas zu bewegen. Ich werde meine Zeit und Energie nicht opfern, während ich eine eigene Familie habe. Ich warte lieber auf die richtige Gelegenheit und helfe dann vielleicht. Aber ich werde mein Know-how nicht mehr kostenlos weitergeben, damit andere anschließend damit verschwinden», machte der australische Ausnahmekönner klar.

Klare Kritik: MotoGP wiederholt die Fehler der Formel 1

Kritische Worte fand Stoner zudem für die Entwicklung der Königsklasse insgesamt. Besonders das Aus des Phillip-Island-Grand-Prix und den Wechsel zum Straßenkurs in Adelaide bedauert der Australier. Gleichzeitig sieht er die MotoGP auf einem Weg, der sie aus seiner Sicht immer weiter vom eigentlichen Rennsport entfernt.

«Es ist richtig enttäuschend, zeigt aber gleichzeitig, in welche Richtung sich diese Welt entwickelt. Es geht nicht mehr um den reinen Rennsport. Die MotoGP macht die gleichen Fehler, die jahrelang in der Formel 1 gemacht wurden. Wir haben die gleichen Probleme, wie man bei der Aerodynamik und den vielen Vorrichtungen sieht, die wir nicht benötigen», beanstandete der Weltmeister von 2007 und 2011.

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