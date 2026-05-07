Catalunya-GP: Fan-Party im Herzen von Barcelona mit Marc Marquez & Co.

In den nächsten Tagen sind die Fahrer der MotoGP-WM gut beschäftigt. An diesem Wochenende steht mit dem Großen Preis von Frankreich ein Klassiker an – die euphorischen Fans werden den Circuit Bugatti in Le Mans von Freitag bis Sonntag in eine große Partymeile verwandeln. Danach bleibt für die Asse der Motorrad-WM nicht viel Zeit, um zu verschnaufen, denn nächste Woche geht es schon mit dem Großen Preis von Katalonien in Spanien weiter.

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Im Vorfeld des Rennwochenendes auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet in diesem Jahr erstmalig das «MotoGP Fan Fest» statt. Dies große Party steigt am 13. und 14. Mai, jeweils von 12 bis 21 Uhr Ortszeit, auf der Plaça Catalunya im Herzen Barcelonas.

Auftritt der spanischen MotoGP-Asse

Bei der zweitägigen Veranstaltung soll den Fans die MotoGP nähergebracht werden – mittels verschiedener Programmpunkte und Aktivitäten. So stehen MotoGP-Simulatoren und Spielkonsolen zur Verfügung. Zu bestaunen gibt es Nachbildungen von MotoGP-Motorrädern. Zahlreiche Verpflegungsstände sollen zum Verweilen einladen.

Am 13. Mai können die Fans beim Event einige der spanischen MotoGP-Asse hautnah erleben. Weltmeister Marc Marquez (Ducati Lenovo), Joan Mir (Honda), Alex Rins (Yamaha), Pedro Acosta (KTM) und Alex Marquez (Gresini Ducati) werden auf der Plaça Catalunya zwischen 18 und 19 Uhr auf einer großen Bühne auftreten. Direkt davor werden auch einige Fahrer aus der Moto3 und Moto2 auf der Bühne stehen.

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