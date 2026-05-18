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Catalunya-Therapie: Bezzecchi lieferte beim Test: Platz 11, kein Sturz

Aprilia-Ass Marco Bezzecchi nutzte den MotoGP-Test in Barcelona in erster Instanz für Selbststudien. Neue Teile gab es nicht. Der WM-Leader war nicht traurig, Catalunya nach fünf Tagen zu verlassen.

MotoGP

Halbtagsjob für Marco Bezzecchi beim Test in Catalunya
Halbtagsjob für Marco Bezzecchi beim Test in Catalunya
Foto: Gold and Goose
Halbtagsjob für Marco Bezzecchi beim Test in Catalunya
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Die Situation des Wochenendes im Aprilia-MotoGP-Werksteam änderte sich auch beim offiziellen Abschlusstesttag der 1000er-Ära mit Michelin-Reifen nicht. Marco Bezzecchi blieb in der Spur und drehte auf dem Circuit weitere 40 Runden. Zur Erinnerung: Beim letzten Test in Jerez war es Marco Bezzecchi, der als WM-Leader den größten Testeifer aller MotoGP-Athleten gezeigt hatte.

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Teamkollege Jorge Martin dagegen, der nur eine Woche zuvor in Le Mans rundum geglänzt hatte, gelang das Unglaubliche. Nach Sturz 5 im Großen Preis schepperte es erneut. Damit war Martin die RS-GP auf heimischem Boden nicht weniger als ein halbes Dutzend Mal von der Strecke geflogen. Zu allem Überfluss kam der WM-Zweite beim letzten Sturz nicht nur mit dem Schrecken davon. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, musste der «Martinator» wieder einmal ins Krankenhaus von Barcelona.

Marco Bezzecchi erledigte seinen Job ohne Zwischenfälle, entschied sich aber mit den anderen Piloten, auch nach einsetzendem Regen am Mittag den Test zu beenden. Bezzecchi, grinsend, als der zum fünften Tag in Folge auf die Rennsport-Medien traf: «Denkt ihr nicht auch, dass wir uns jetzt lange genug gesehen haben?»

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Im Artikel erwähnt

Bezzecchi im Gespräch mit Aprilia-Racing-Technikchef Fabiano Sterlacchini
Bezzecchi im Gespräch mit Aprilia-Racing-Technikchef Fabiano Sterlacchini
Foto: Gold and Goose
Bezzecchi im Gespräch mit Aprilia-Racing-Technikchef Fabiano Sterlacchini
© Gold and Goose

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Zum Tagesgeschäft. Für den WM-Leader hatte der halbe Testtag auf dem Circuit durchaus Relevanz. «Diese Rennstrecke, so schön sie ist, zählt nicht zu meinen Besten. Wir haben über das Wochenende gesehen, dass ich mich im Vergleich zum Vorjahr in einigen Dingen verbessert habe. Aber es gibt noch Potenzial. Wir haben heute versucht, etwas davon zu mobilisieren Dabei geht es um mich und meinen Stil auf dem Motorrad», so der 25-Jährige.

Und weiter: «Es gab keine Neuheiten zu testen wie andere Aero-Teile. Meine Mannschaft hat bestehende Einstellungen am Bike genutzt und anders kombiniert. Für mich war das sehr positiv, denn es ist im Ablauf eines GP-Wochenendes nicht möglich alle Möglichkeiten, die da wären, anzuschauen. Mit dieser Arbeit fällt es mir leichter, auch mich zu verbessern. Aber ich gebe zu, als ich das Wasser von oben ah, war ich dann auch froh, dass es vorbei war.»

Dass Bezzecchi am Testtag nicht auf Angriff gebürstet war, das zeigte sich auch bei den Rundenzeiten. Dort wurde der WM-Spitzenreiter beim Zusammenpacken auf Position 11 geführt. Langsam war «Bezz» deswegen nicht. Die notierte 1:39,559 min zwei Zehntel unter der schnellsten Rennrunde vom Vortag.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Pedro Acosta (E)

KTM

1:38,767 min

2.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,064 sec

3.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,117

4.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,190

5.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,240

6.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,294

7.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,316

8.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,361

9.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,487

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,552

11.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,792

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,855

13.

Alex Rins (E)

Yamaha

+0,995

14.

Luca Marini (I)

Honda

+1,076

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,090

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,176

17.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+1,225

18.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,257

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,285

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

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