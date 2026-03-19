Cecchinello über Brasilien: «Ich kann mich an so viele Partys erinnern!»
In Brasilien holte der fünffache Champion Jorge Lorenzo 2003 seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Wie der Spanier und LCR-Teamchef Lucio Cecchinello die brasilianischen Fans erlebt haben.
Jorge Lorenzo zählt mit 68 GP-Siegen und fünf Weltmeistertitel zu den erfolgreichsten Motorradrennfahrern der Geschichte. Der Ausnahmefahrer aus Mallorca fuhr 18 Jahre in der Motorrad-Weltmeisterschaft, zwölf davon in der Königsklasse. Lorenzo, der bekannt war für seinen präzisen Fahrstil, wurde 2025 in die MotoGP Hall of Fame aufgenommen.
Seinen ersten Grand-Prix-Sieg holte Lorenzo in der Saison 2003 in der 125-ccm-Klasse. Der damals erst 16-Jährige siegte auf einer Derbi beim Großen Preis von Brasilien in Rio de Janeiro. Es war sein einziger Sieg in Brasilien, der letzte Grand Prix fand dort 2004 statt.
Nach 22 Jahren kehrt die MotoGP-WM 2026 nach Brasilien zurück. Im Vorfeld des Grand-Prix-Wochenendes in Goiania blickte Jorge Lorenzo auf einen bedeutenden Moment in seiner WM-Karriere zurück. «Brasilien bedeutet mir sehr viel, dort hatte ich einen meiner glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich habe dort meinen ersten Sieg erzielt», meinte der 38-Jährige im Interview mit den Kollegen von motogp.com.
Die brasilianische Mentalität
Lorenzo hob zudem die Mentalität der Menschen in dem riesigen südamerikanischen Land hervor: «Die Brasilianer sind sehr glücklich, sie lachen ständig und wollen immer Spaß haben. Sie genießen den Moment mit Partys und Tanzen!»
Mittlerweile ist Jorge Lorenzo als Perfomance-Coach für Landsmann Maverick Vinales (KTM Tech3) im Einsatz. Nach dem enttäuschenden MotoGP-Auftakt in Thailand, soll in Brasilien ein deutlicher Schritt nach vorne gelingen.
Lucio Cecchinello: «Sehr viele gute Erinnerungen»
LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello denkt ebenfalls gerne an die Rennen in Brasilien zurück. Der Italiener hatte in der 125-ccm-Klasse 149 Grand-Prix-Starts und holte sieben Siege. «Es ist für sie eine Gelegenheit, um ein ganzes Wochenende lang zu feiern – auf und neben der Rennstrecke», sagte Cecchinello über die heimischen Fans. «Ich kann mich an so viele Partys erinnern. Ich habe sehr viele gute Erinnerungen an Rio de Janeiro.»
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