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Cecchinello über Brasilien: «Ich kann mich an so viele Partys erinnern!»

In Brasilien holte der fünffache Champion Jorge Lorenzo 2003 seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Wie der Spanier und LCR-Teamchef Lucio Cecchinello die brasilianischen Fans erlebt haben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Lucio Cecchinello hatte in Brasilien schon viel Spaß
Lucio Cecchinello hatte in Brasilien schon viel Spaß
Foto: Gold & Goose
Lucio Cecchinello hatte in Brasilien schon viel Spaß
© Gold & Goose

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Jorge Lorenzo zählt mit 68 GP-Siegen und fünf Weltmeistertitel zu den erfolgreichsten Motorradrennfahrern der Geschichte. Der Ausnahmefahrer aus Mallorca fuhr 18 Jahre in der Motorrad-Weltmeisterschaft, zwölf davon in der Königsklasse. Lorenzo, der bekannt war für seinen präzisen Fahrstil, wurde 2025 in die MotoGP Hall of Fame aufgenommen.

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Seinen ersten Grand-Prix-Sieg holte Lorenzo in der Saison 2003 in der 125-ccm-Klasse. Der damals erst 16-Jährige siegte auf einer Derbi beim Großen Preis von Brasilien in Rio de Janeiro. Es war sein einziger Sieg in Brasilien, der letzte Grand Prix fand dort 2004 statt.

2003: Jorge Lorenzo holte in Brasilien seinen ersten GP-Sieg
2003: Jorge Lorenzo holte in Brasilien seinen ersten GP-Sieg
Foto: Gold & Goose
2003: Jorge Lorenzo holte in Brasilien seinen ersten GP-Sieg
© Gold & Goose

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Nach 22 Jahren kehrt die MotoGP-WM 2026 nach Brasilien zurück. Im Vorfeld des Grand-Prix-Wochenendes in Goiania blickte Jorge Lorenzo auf einen bedeutenden Moment in seiner WM-Karriere zurück. «Brasilien bedeutet mir sehr viel, dort hatte ich einen meiner glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich habe dort meinen ersten Sieg erzielt», meinte der 38-Jährige im Interview mit den Kollegen von motogp.com.

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Die brasilianische Mentalität

Lorenzo hob zudem die Mentalität der Menschen in dem riesigen südamerikanischen Land hervor: «Die Brasilianer sind sehr glücklich, sie lachen ständig und wollen immer Spaß haben. Sie genießen den Moment mit Partys und Tanzen!»

Mittlerweile ist Jorge Lorenzo als Perfomance-Coach für Landsmann Maverick Vinales (KTM Tech3) im Einsatz. Nach dem enttäuschenden MotoGP-Auftakt in Thailand, soll in Brasilien ein deutlicher Schritt nach vorne gelingen.

Lucio Cecchinello: «Sehr viele gute Erinnerungen»

LCR-Honda-Teamchef Lucio Cecchinello denkt ebenfalls gerne an die Rennen in Brasilien zurück. Der Italiener hatte in der 125-ccm-Klasse 149 Grand-Prix-Starts und holte sieben Siege. «Es ist für sie eine Gelegenheit, um ein ganzes Wochenende lang zu feiern – auf und neben der Rennstrecke», sagte Cecchinello über die heimischen Fans. «Ich kann mich an so viele Partys erinnern. Ich habe sehr viele gute Erinnerungen an Rio de Janeiro.»

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