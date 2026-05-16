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CEO Neumeister nach Tech3-Deal und Sprint-Podium: «Großartig für KTM!»

Teil des KTM-MotoGP-Teams beim Großen Preis von Katalonien ist auch der Chef, Gottfried Neumeister. Der CEO des Konzerns aus Österreich stand SPEEDEEK.com für ein exklusives Gespräch zur Verfügung.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Zu Besuch in Barcelona: KTM-CEO Gottfried Neumeister
Zu Besuch in Barcelona: KTM-CEO Gottfried Neumeister
Foto: KTM Factory Racing
Zu Besuch in Barcelona: KTM-CEO Gottfried Neumeister
© KTM Factory Racing

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Der Catalunya-GP bot den perfekten Anlass für einen Auftritt im Schulterschluss. Vor gut acht Monaten hatte sich der in den USA lebende Südtiroler Günther Steiner der MotoGP-Gemeinde als neuer Eigner des renommierten Tech3-Rennstalls vorgestellt und die Übernahme des Struktur von Fahrerlager-Urgestein Hervé Poncharal verkündet.

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Im Mai 2026 nun die nächste Phase des ambitionierten Projekts. Steiner bestätigte im Rahmen einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz, dass die Zusammenarbeit mit KTM als Technikpartner auch über 2026 hinaus fortgesetzt wird. Neben Tech3-Teammanager Nicolas Goyon und KTM-Rennsportchef Pit Beirer war auch KTM-Unternehmenschef Gottfried Neumeister vor Ort, um die Wichtigkeit der Kooperation zu betonen.

Gottfried Neumeister mit Pit Beirer, Günther Steiner und Nicolas Goyon
Gottfried Neumeister mit Pit Beirer, Günther Steiner und Nicolas Goyon
Foto: KTM Factory Racing
Gottfried Neumeister mit Pit Beirer, Günther Steiner und Nicolas Goyon
© KTM Factory Racing

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Neumeister, der im Januar 2025 die Leitung der KTM AG übernommen hatte, war im Motorrad-Fahrerlager zunächst ein unbeschriebenes Blatt, doch längst hat sich der Top-Manager der Österreicher auch in der Rennsportkultur des Innviertels eingefunden. Gottfried Neumeister im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Rennsport kostet sehr viel Energie, aber für mich persönlich ist es auch ein Auftanken. Es bedeute mit viel vor Ort zu sein und unsere klare Position im Rennsport zu zeigen. Im Fahrerlager passiert sehr viel, es herrscht großer Enthusiasmus und die Erfolge sind da. Das gibt auch für alle anderen Herausforderungen sehr viel Motivation.»

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«Dass wir in Barcelona dazu den sehr wichtigen Vertrag mit Günther Steiner fixieren konnten, bedeutet uns sehr viel. Es ist ein starkes Signal, dass er sich für uns entschieden hat. Er hätte auch einen anderen Weg gehen können, doch jetzt konnten wir gemeinsam ein starkes Bekenntnis zur Zukunft abgeben», so Neumeister.

«KTM will in der MotoGP die Benchmark setzen – so wie Günther Steiner auch. Er glaubt an unsere Passion und bringt viel frischen Wind mit. Ich glaube, es herrschen chemisch sehr gute Voraussetzungen, auch um uns gegenseitig weiter anzutreiben. Wir sind uns einig und es ist klar ausgesprochen, wie wir vorgehen werden: Es geht immer darum, den besten KTM-Piloten maximal zu unterstützen. Es gibt keine Teamorder – wenn ein Tech3-Pilot an der Spitze fahren wird, dann bekommt er von uns jeglichen Support, den er braucht. Es ist ein neues Kapitel – für beide Seiten und der große Ansporn, noch besser zu werden», unterstrich der CEO der KTM AG in Spanien.

Der unübersehbar von der MotoGP angefixte Firmenchef fasste zusammen: «Für KTM ist es eine großartige Woche. Nachdem wir zuletzt erneut positive Zahlen und eine vielversprechende Unternehmensentwicklung kommunizieren konnten, nun die wichtige Vereinbarung mit Günther Steiner und seiner Tech3-Mannschaft – und dazu die Pole-Position und der Podestplatz von Pedro.»

Kämpfte sich auf Platz 2 im Sprint: KTM-Pilot Pedro Acosta
Kämpfte sich auf Platz 2 im Sprint: KTM-Pilot Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Kämpfte sich auf Platz 2 im Sprint: KTM-Pilot Pedro Acosta
© Gold and Goose

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