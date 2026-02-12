Weiter zum Inhalt
Champion Marc Marquez adoptiert Hund «Turco» aus Tierheim
MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Ducati Lenovo) und seine Lebensgefährtin Gemma Pinto haben mit der Adoption eines Hundes aus einem Tierheim in Spanien für Aufsehen gesorgt.
MotoGP
Marc Marquez und Gemma Pinto mit ihrem Hund «Turco»Marc Marquez und Gemma Pinto mit ihrem Hund «Turco»Foto: Marc Marquez
Marc Marquez und Gemma Pinto mit ihrem Hund «Turco»© Marc Marquez
Bevor die MotoGP-WM in der nächsten Woche in den wichtigen Vorsaison-Test auf dem Chang International Circuit in Buriram in Thailand geht, ist Ducati-Ass Marc Marquez – anders als einige seiner Fahrer-Kollegen – nochmals nach Hause nach Spanien gejettet. Dort sorgte der Weltmeister in seiner Wahlheimat Madrid für Aufsehen und zeigte einmal mehr auf besondere Art sein Herz für Tiere.
Anlass war ein gemeinsamer Besuch des neunfachen Motorrad-Champions mit seiner Partnerin Gemma Pinto in der Tierschutzeinrichtung «Patrulla Canina Madrid». Dort erbarmten sich Marc und Gemma eines herrenlosen braun-weißen Border-Collie-Mischlings, den sie per Adoption in ihren Haushalt aufnahmen. Der Vierbeiner eroberte das Herz der beiden Tierfreunde. Hintergrund: Marcs jüngerer Bruder Alex ist bereits Herrchen von zwei Vierbeinern, die auf die Namen «Stitch» und «Shira» hören und auf dem Anwesen der Brüder umhertollen. Toprak als Namensgeber?
Spannendes Detail: Der neue Hund im Hause Marquez hört ausgerechnet auf den Namen «Turco». Auch der türkische Pramac-Yamaha-MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu trägt den Beinamen «El Turco». Fakt ist: Auslauf wird für das neue Familienmitglied auf dem Marquez-Anwesen genügend vorhanden sein, da Bruder Alex nun in eine eigene Bleibe ziehen wird.
Die Betreiber der Hundepatrouille in Madrid waren hoch erfreut über die Geste des prominenten Paares. «Wir möchten uns herzlich bei Marc und Gemma dafür bedanken, dass sie sich für die Adoption entschieden und Turco die Türen zu ihrem Zuhause geöffnet haben. Danke, dass ihr verantwortungsvoller Adoption eine Stimme gegeben habt. Wir wissen, dass Turco in den besten Händen sein wird!» Auch Marc meldete sich zu Wort: «Ich möchte mich bedanken – wir werden uns um ihn kümmern, wie er es verdient.»
