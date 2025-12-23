Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Champion Marc Marquez: Nach 78 Tagen endlich wieder auf dem Motorrad

Für MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Ducati) war der 22. Dezember 2025 ein wichtiger Tag. Das erste Mal nach seinem Crash und der Verletzung in Indonesien stieg er wieder auf ein Motorrad.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez bei seiner vorweihnachtlichen Flat-Track-Einheit
Marc Marquez bei seiner vorweihnachtlichen Flat-Track-Einheit
Foto: Marc Marquez/Instagram
Marc Marquez bei seiner vorweihnachtlichen Flat-Track-Einheit
© Marc Marquez/Instagram

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Marc Marquez (Ducati Lenovo) hatte vor Weihnachten ein intensives Programm zu absolvieren. WM-Feier, Sponsorenauftritte, Audienz beim spanischen König – der Weltmeister wurde herumgereicht und hatte nicht viel Zeit, sich auf die Saisonvorbereitung 2026 zu konzentrieren.

Werbung

Werbung

Zwischen den Pflichtterminen blieb dann doch noch etwas Platz für verschiedene Trainingseinheiten. Zuletzt war der neunfache Champion das erste Mal nach seinem folgenschweren Crash in Indonesien und der erlittenen Schulterverletzung Anfang Oktober mit dem Mountainbike unterwegs.

Marc Marquez auf der Offroad-Ducati
Marc Marquez auf der Offroad-Ducati
Foto: Marc Marquez/Instagram
Marc Marquez auf der Offroad-Ducati
© Marc Marquez/Instagram

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Am vergangenen Wochenende standen dann wieder einige Termine an. Zuerst die offizielle Siegesfeier von Ducati Corse in Borgo Panigale, wo die «Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica» enthüllt wurde. Danach ging es für den 32-Jährigen gleich weiter – und zwar nach Mailand zu Sponsor Lenovo sowie nach Slowenien zu Auspuffhersteller Akrapovic.

Werbung

Werbung

Marc Marquez mit Moto2-Weltmeister Diogo Moreira
Marc Marquez mit Moto2-Weltmeister Diogo Moreira
Foto: Marc Marquez/Instagram
Marc Marquez mit Moto2-Weltmeister Diogo Moreira
© Marc Marquez/Instagram

Am 22. Dezember folgte der nächste sportliche Meilenstein für MM93: Nach 78 Tagen stieg der Spanier wieder auf ein Motorrad. Auf dem Circuito de Alcarrás absolvierte er seine ersten Einheiten auf dem Flat-Track-Bike. Dabei handelte es sich um das neue Offroad-Bike von Ducati, die Desmo450 MX.

Als Trainingspartner mit dabei waren Bruder Alex (Gresini Ducati) und Moto2-Weltmeister Diogo Moreira (LCR Honda). «Erster Tag auf dem Bike. Es liegt noch viel Arbeit vor mir, aber es ist Zeit, Stunden zu sammeln und ein Gefühl aufzubauen. Schritt für Schritt!», postete Marc auf seinem Instagram-Account. Dass er noch vor Jahresende wieder auf einem Motorrad trainieren möchte, kündigte er bereits am Wochenende bei den Feierlichkeiten im Ducati-Werk an. Nun ließ Marquez den Worten Taten folgen.

Mit dabei war Bruder Alex
Mit dabei war Bruder Alex
Foto: Marc Marquez/Instagram
Mit dabei war Bruder Alex
© Marc Marquez/Instagram

Werbung

Werbung

Bis zum ersten MotoGP-Test 2026 Anfang Februar hat Marc Marquez noch ein paar Wochen Zeit, um sich vorzubereiten. In Sepang wird er dann endlich wieder Platz nehmen auf seiner Desmosedici – das Bike, mit dem er eines der größten Comebacks der Sportgeschichte hinlegte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien