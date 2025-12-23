Champion Marc Marquez: Nach 78 Tagen endlich wieder auf dem Motorrad

Marc Marquez (Ducati Lenovo) hatte vor Weihnachten ein intensives Programm zu absolvieren. WM-Feier, Sponsorenauftritte, Audienz beim spanischen König – der Weltmeister wurde herumgereicht und hatte nicht viel Zeit, sich auf die Saisonvorbereitung 2026 zu konzentrieren.

Zwischen den Pflichtterminen blieb dann doch noch etwas Platz für verschiedene Trainingseinheiten. Zuletzt war der neunfache Champion das erste Mal nach seinem folgenschweren Crash in Indonesien und der erlittenen Schulterverletzung Anfang Oktober mit dem Mountainbike unterwegs .

Marc Marquez auf der Offroad-Ducati Foto: Marc Marquez/Instagram Marc Marquez auf der Offroad-Ducati © Marc Marquez/Instagram

Am vergangenen Wochenende standen dann wieder einige Termine an. Zuerst die offizielle Siegesfeier von Ducati Corse in Borgo Panigale, wo die «Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica» enthüllt wurde. Danach ging es für den 32-Jährigen gleich weiter – und zwar nach Mailand zu Sponsor Lenovo sowie nach Slowenien zu Auspuffhersteller Akrapovic.

Marc Marquez mit Moto2-Weltmeister Diogo Moreira Foto: Marc Marquez/Instagram Marc Marquez mit Moto2-Weltmeister Diogo Moreira © Marc Marquez/Instagram

Am 22. Dezember folgte der nächste sportliche Meilenstein für MM93: Nach 78 Tagen stieg der Spanier wieder auf ein Motorrad. Auf dem Circuito de Alcarrás absolvierte er seine ersten Einheiten auf dem Flat-Track-Bike. Dabei handelte es sich um das neue Offroad-Bike von Ducati, die Desmo450 MX.

Als Trainingspartner mit dabei waren Bruder Alex (Gresini Ducati) und Moto2-Weltmeister Diogo Moreira (LCR Honda). «Erster Tag auf dem Bike. Es liegt noch viel Arbeit vor mir, aber es ist Zeit, Stunden zu sammeln und ein Gefühl aufzubauen. Schritt für Schritt!», postete Marc auf seinem Instagram-Account. Dass er noch vor Jahresende wieder auf einem Motorrad trainieren möchte, kündigte er bereits am Wochenende bei den Feierlichkeiten im Ducati-Werk an. Nun ließ Marquez den Worten Taten folgen.

Mit dabei war Bruder Alex Foto: Marc Marquez/Instagram Mit dabei war Bruder Alex © Marc Marquez/Instagram

