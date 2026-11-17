Mit seinem zehnten WM-Titel würde Marc Marquez in der klassenübergreifenden Bilanz an Valentino Rossi vorbeiziehen. Ausgerechnet seinen langjährigen Rivalen zu überholen, ist für den Spanier ein besonderer Meilenstein. Welcher Fahrer der Größte aller Zeiten ist, spaltet seit Jahren die MotoGP-Fangemeinde.

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Chicho Lorenzo, der Vater des fünffachen Motorrad-Weltmeisters und früheren Rossi-Teamkollegen Jorge Lorenzo, schaut bei diesem Vergleich auch darauf, gegen wen sich die beiden durchsetzen mussten. «Marquez hat die Besten geschlagen. Das verleiht seinen Zahlen noch mehr Gewicht», sagte er im Podcast «Fast & Curious».

Beschädigte Rossi seinen Status?

Bis 2009 habe Rossi praktisch jedes zweite Rennen gewonnen. «Hätte er damals aufgehört, hätte er eine Statistik hinterlassen, die nur schwer zu erreichen gewesen wäre», sagte Lorenzo. Stattdessen fuhr Rossi noch zwölf Jahre weiter und gewann deutlich seltener. Als einen Grund dafür nennt Lorenzo die Konkurrenz: Dani Pedrosa, der zweifache MotoGP-Weltmeister Casey Stoner und sein Sohn Jorge, der drei Titel in der Königsklasse holte, forderten Rossi heraus. Schließlich kam Marquez hinzu.

Bei seinem MotoGP-Aufstieg traf Marquez damit auf mehrere Fahrer, die Lorenzo zu den Besten der Geschichte zählt. Rossi sei zu diesem Zeitpunkt bereits in einer späteren Phase seiner Karriere gewesen. Lorenzo beeindruckte, wie schnell sich der junge Spanier mit seiner Persönlichkeit, seinem Rennverständnis und seinem Arbeitseifer durchsetzte.

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Ebenso hoch bewertet er, dass Marquez nach Verletzungen, Operationen und mehreren schwierigen Jahren wieder Weltmeister wurde. «Ich weiß nicht, wie viele andere Sportler das geschafft hätten», sagte Lorenzo.

Chicho und Jorge Lorenzo Foto: Facebook/Chicho Lorenzo School Chicho und Jorge Lorenzo © Facebook/Chicho Lorenzo School

Verhaltener Beginn von Marquez' WM-Karriere

In der 125er-WM dagegen brauchte Marquez 37 Rennen bis zum ersten Sieg. Romano Fenati gewann schon bei seinem zweiten Grand Prix, Maverick Vinales bei seinem dritten und Valentino Rossi bei seinem elften. Lorenzo verfolgt Marquez seit dessen Rennen in der Spanischen Meisterschaft und sieht in diesem Anlauf einen Grund für seine späteren Erfolge.

«Diese 37 Rennen waren keine verlorene Zeit. Sie waren eine entscheidende Lernphase», betonte er. Als Marquez schließlich gewann, hatte er bereits gelernt, Rennen zu lesen und sich auf unterschiedliche Gegner einzustellen.

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Für Lorenzo kommt es bei einem Rennfahrer auf Talent, Charakter und Training an. Talent und Charakter ließen sich durch gezieltes Training weiterentwickeln. Was Marquez in seinen Augen von anderen herausragenden Fahrern abhebt, zeigt sich vor allem im Umgang mit Rückschlägen. «Wenn ich Marc sehe, sehe ich einen Fahrer mit einer ganz außergewöhnlichen Charakterstärke», sagte Lorenzo.