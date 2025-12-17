Coleman: Es gibt keine Wunderwaffe, die MotoGP-Zukunft ist harte Arbeit!

Leser von SPEEDWEEK.com wissen: Mit Stichtag 1. Januar 2026 ändern sich die Besitzverhältnisse des Traditionsrennstalls Tech3. Die erfahrenste Struktur des Fahrerlagers wurde vom hauptsächlich in der Formel 1 verankerten Südtiroler Günther Steiner gekauft. Während der rennsportbegeisterte Manager die Rolle des neuen Inhabers übernimmt, wird sich der Brite Richard Coleman als neuer Teamchef ums Tagesgeschäft im Fahrerlager der MotoGP kümmern.

Auch 2026 wird Red Bull KTM Tech3 nicht nur in der Königsklasse, sondern auch in der kleinsten Hubraumkategorie aktiv sein. Auf den 250er-Einzylindern von KTM gehen unter Tech3-Flagge der Argentinier Valentin Perrone und Rookie Rico Salmela (Finnland) ins Moto3-Rennen. In der mittleren Kategorie, wie etwa KTM Ajo als Verbindungselement zur MotoGP, ist man dagegen nicht vertreten.

SPEEDWEEK.com wollte vom neuen Red Bull-KTM-Tech3-Teamchef Richard Coleman wissen, ob die Struktur auch in Zukunft nur auf die beiden Kategorien setzt. Colemans Antwort fiel vergleichsweise kompakt aus: «Meine Liste an Aufgaben umfasst sehr viele Seiten. Moto2 dort hinzuzufügen, wäre derzeit also nicht das Richtige. Aber auch mit diesem Thema werden wir uns in Zukunft befassen.»

Wesentlich ausführlicher wurde Coleman zu jenen Themen, die weit oben stehen: «Im Moment müssen wir uns auf das konzentrieren, was direkt vor uns liegt. Ich habe immer gesagt, dass 2026 eher eine Evolution als eine Revolution mit sich bringt. Und letztendlich würde ich es so beschreiben, dass die Situation für das nächste Jahr sehr, sehr stabil bleibt, denn Tech3 ist ein fabelhaftes Team, das die Aufgaben des Rennfahrens perfekt beherrscht.»

Es wird keine Geschenke geben! Richard Coleman

Coleman weiter: «Doch hinter den Kulissen, in Bezug auf Disziplinen wie Marketing, PR und Kommunikation, befindet sich das Team derzeit auf noch niedrigem Niveau. Und wir müssen auf dieser Seite des Geschäfts zeitnah einige Änderungen vornehmen. Im Moment agiert das Team in erster Linie als Rennteam. Letztendlich muss aus dem funktionierenden Rennteam auch ein Unternehmen werden. Und diese Geschäftsfunktion müssen wir ziemlich schnell aufbauen.»

Der Engländer, der sich zuletzt mit der Akquise von Sponsoren in der Formel 1 beschäftigte, verwies entsprechend auch auf das Vorzeigeobjekt von Vermarkter Liberty Media: «Wenn man sich die Formel 1 ansieht, weiß man, dass es so etwas wie eine Wunderwaffe nicht gibt. Die MotoGP ist heute nicht mehr wert als fünf Minuten vor der Ankündigung zur Übernahme durch Liberty. In den ersten vier Jahren in der Formel 1 war die Stimmung gegenüber Liberty wahrscheinlich neutral bis negativ. Und jetzt ist es schwer, jemanden in der Formel 1 zu finden, der Liberty für einen schlechten Eigentümer hält. Es wird erstmal keinen großen Renaissance-Moment in diesem Sport geben, in dem plötzlich, weil Liberty da ist, all diese großartigen Dinge passieren. Es erfordert viel harte Arbeit von allen Beteiligten. Die Dorna befindet sich also in einer echten Investitionsphase. Die bisherigen Eigentümer waren etwas mehr auf Dividenden als auf Investitionen ausgerichtet. Ich denke, die Lage ist großartig für die MotoGP.»

Richard Coleman unterstreicht, dass die Aufgaben, den Sport insgesamt noch populärer zu machen, nicht alleine der Job von Tech3 sind. «Aber damit wir von der neuen Ausgangslage profitieren können, müssen sich alle Teams wie Teilhaber verhalten und Verantwortung übernehmen. Es wird viel harte Arbeit erfordern, um das zu erreichen – und es wird keine Geschenke geben! Von allen Teilhabern der MotoGP sind Investitionen und Energie gefordert, um kommerziell die nächste Stufe zu erreichen – um so den Sport insgesamt weiter nach vorne zu bringen.»

