Comeback-Vorbereitung: Marc Marquez trainiert jetzt im Go-Kart

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat noch vor dem Jahreswechsel ein neues Trainingsgerät auf vier Rädern in Betrieb genommen. Unweit von Barcelona drehte er Runden im Go-Kart.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Marc Marquez pilotierte kurz vor dem Jahreswechsel ein Kart
Marc Marquez pilotierte kurz vor dem Jahreswechsel ein Kart
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez pilotierte kurz vor dem Jahreswechsel ein Kart
© Marc Marquez

Marc Marquez hat sich nach dem Weihnachtsfest nur eine sehr kurze Ruhepause gegönnt. Der 32-Jährige trainierte nach seiner Schulteroperation zuletzt kurz vor Weihnachten erstmals wieder auf dem Motorrad. Schauplatz war die Flat-Track-Arena in Alcarras nahe seiner Heimatstadt Cervera, wo er mit einem umgebauten Ducati-Crossbike driftete.

Nun setzt der Ducati-Werkspilot auf seinem Weg zurück auch wieder auf ein ganz besonderes Trainingsgerät auf vier Rädern: Der neunfache Champion saß am Samstagvormittag im Go-Kart. Schauplatz dieser privaten Session unter Anleitung von Experten war das Karting-Areal von Coma-ruga, angrenzend an den Circuit de Vendrell in der Nähe von Tarragona südlich von Barcelona.

Marc Marquez drehte in der Nähe von Tarragona seine Runden
Marc Marquez drehte in der Nähe von Tarragona seine Runden
Foto: Marc Marquez
Marc Marquez drehte in der Nähe von Tarragona seine Runden
© Marc Marquez

Marc Marquez war in Vendrell bereits zu Zeiten bei Honda gemeinsam mit seinem Bruder Alex zu Gast. Wichtig: Beim Go-Kart-Fahren werden neben dem Rumpf auch Arme und Schultern sehr stark beansprucht. Genau diese Körperpartien sind für Marquez nach seiner Schulterverletzung aktuell besonders wichtig, nachdem er die Saison in der MotoGP-WM nach seinem Sturz in Indonesien bereits im Oktober beenden musste.

Die MotoGP-WM nimmt im neuen Kalenderjahr Ende Januar bereits wieder Fahrt auf. Dann starten die offiziellen IRTA-Testfahrten in Sepang in Malaysia. 2026 wird ein Übergangsjahr, bevor die MotoGP ab 2027 in eine neue Ära mit 850er-Motoren und Pirelli-Einheitsreifen wechselt.

