Crash in Assen: Marco Bezzecchi (Aprilia) verlor bei 200 km/h die Kontrolle

Im MotoGP-Grand-Prix in Assen hatte Marco Bezzecchi einen heftigen Crash. Der Aprilia-Pilot stürzte in der zweiten Runde – in Kurve 15 verlor er die Kontrolle über das Vorderrad seiner RS-GP, rutschte ins Kiesbett und drehte sich dort heftig mehrmals um die eigene Achse. «Ich habe schon viele schwere Stürze erlebt, aber der am Sonntag war wahrscheinlich einer der schlimmsten. Zum Glück habe ich mir nichts gebrochen, aber der Aufprall war wirklich heftig», erzählte der Italiener in seinem Blog auf simplythebez.com.

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Bezzecchi erklärte zudem, wie es zu dem Crash kam: «Ich attackierte Marc um den vierten Platz und fuhr etwas schneller in die Kurve, als das Motorrad zugelassen hatte. Bei fast 200 km/h verlor ich die Kontrolle über das Vorderrad. Von diesem Moment an hatte ich keinerlei Kontrolle mehr – nur noch Schotter, Schotter, Schotter und schließlich die Mauer.»

Bezzecchi schilderte auch den Moment direkt nach dem Crash. «Ich blieb ein paar Sekunden lang regungslos sitzen und versuchte, wieder zu Atem zu kommen, während ich zwischen den Streckenposten saß. Sie halfen mir auf, und ich schaffte es, auf eigenen Beinen zum Krankenwagen zu gehen – was nach einem solchen Sturz schon etwas ist, wofür man dankbar sein kann», so der 27-Jährige. «Im Medical Centre verliefen die ersten Untersuchungen gut – keine neurologischen Verletzungen, Arme und Beine reagierten. Aber ich hatte starke Nackenschmerzen, das medizinische Personal wollte deshalb kein Risiko eingehen – sie verlegten mich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Groningen. CT, Röntgenaufnahmen, das komplette Programm. Ich verbrachte den Nachmittag dort und wartete auf die Ergebnisse – mit derselben Angst, die wohl auch alle empfanden, die zu Hause zuschauten.»

Marco Bezzecchi: «Die Gesamtwertung ist im Moment das Letzte, woran ich denke»

«Bez» hatte Glück im Unglück. Außer einigen Blessuren hatte er keine schweren Verletzungen davongetragen. Die WM-Führung musste er jedoch an Teamkollege Jorgen Martin abgeben – Bezzecchi hat nach dem Assen-Wochenende sieben Punkte Rückstand auf den «Martinator».

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«Ich war vor dem Wochenende in Assen hochmotiviert, und das hatte sich zum Teil auch gezeigt – schnellste Zeit im Training am Freitag, Startplatz in der ersten Reihe, und ein Motorrad, das sowohl über eine einzelne Runde als auch über die Renndistanz gut funktionierte. Ich hatte das richtige Gefühl. Doch dann, wie es im Rennsport eben so ist, reicht schon sehr wenig, um alles auf den Kopf zu stellen», haderte Bezzecchi. «Ich musste die Führung in der Meisterschaft abgeben, aber ehrlich gesagt ist die Gesamtwertung im Moment das Letzte, woran ich denke. Was zählt, ist, dass es mir gut geht, dass ich wieder auf das Motorrad steigen kann und dass Aprilia diesen Tag dennoch mit einem Dreifachsieg abgeschlossen hat. Ein schönes Ergebnis für das gesamte Team, auch wenn es für mich ein schwieriger Sonntag war.»