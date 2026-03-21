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Crash-Party mit Marquez & Acosta im Q2 in Goiania: Di Giannantonio auf Pole
Gefühlt lag nach 15 Minuten jeder Teilnehmer des Q2 einmal auf dem Boden. Fabio Di Giannantonio, der die Bestzeit fuhr, stürzte genauso wie Marc Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martin und Pecco Bagnaia.
Viel hatte nicht gefehlt, dann hätte das Autodromo Ayrton Senna schon vor dem ersten Rennen im Q2 gefeiert – mit Local Hero Diogo Moreira. Doch der Brasilianer hat bei seinem zweiten Event in der Königsklasse den Einzug unter die besten 12 als Vierter im Q1 knapp verpasst.
Stattdessen waren es Thailand-Sieger Marco Bezzecchi und VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio, die sich zu den bereits gesetzten Top-10 des Zeittrainings gesellten. Auch 2026 sind 15 Minuten für den finalen Kampf um die besten Startplätze angesetzt. Auf der nur 3,84 km langen Piste mit einer Rundenzeit unterhalb von 1:20 min hatte die MotoGP-Elite entsprechend mehr Versuche als gewohnt zur Verfügung. Dennoch fehlten allen Athleten auf der Strecke von Goiania die Erfahrungen eines Shootouts.
Mit auf die Strecke – Toprak Razgatlioglu. Der Rookie hatte sich das Q2 mit einer brillanten Vorstellung und Platz 3 am Vortag erarbeitet Ebenfalls dabei waren Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo, die Ducati-Werksfahrer, Alex Marquez, KTM-Held Pedro Acosta, Ogura, Martin sowie der einzige Honda-Vertreter, Johann Zarco.
Um 11.15 Uhr Ortszeit war es so weit – die Zeitenjagd in Brasilien war nach 22 Jahren Pause wieder eröffnet. Der erste Aufschlag ging an den Champion. Marc Marquez drehte eine 1:17,491 min – Platz 1. Nur Sekunden später das erste Drama aus KTM-Sicht, denn Pedro Acosta flog eingangs seiner zweiten Runde bei hohem Tempo ab, blieb aber unversehrt.
Nur 90 Sekunden später erwischte es «MM93» ebenfalls: Der Führende stürzte in Kurve 4. Da auch Bagnaia zu Boden gegangen war, standen in der Lenovo-Box nun zwei demolierte GP26.
Auf der Strecke hatte sich derweil Fabio Di Giannantonio P1 geholt, Bezzecchi und Martin verbesserten sich auf 3 und 4. Dahinter – Ai Ogura, Quartararo, Acosta, Alex Márquez und Razgatlioglu.
Sechs Minuten vor Schluss konnten sowohl Marc Márquez als auch Acosta auf den Ersatzbikes wieder ins Geschehen eingreifen.
Überraschung durch Fabio Quartararo und Yamaha
Zunächst sah es aber nach einer neuen Bestzeit durch Jorge Martín aus. Doch auch Martin brachte sein Bike nicht mehr über die Linie. Und auch Fabio Di Giannantonio auf Platz 1 überstand das Q2 nicht ohne Sturz. Aufgrund der vielen gelben Flaggen wurden etliche Attacken vereitelt. Erst in der letzten Minute konnte wieder voll attackiert werden. Das tat auch Fabio Quartararo, der sich aus dem Nichts noch auf Platz 4 verbesserte.
An der Spitze gab es keine Veränderungen mehr. Am Ende des kurzen, aber intensiven Q2 stand Fabio Di Giannantonio als Pole-Setter fest. «Diggia» startet bei den Rennen in Goiânia vor Marco Bezzecchi und Marc Marquez. Reihe 2 wird von Quartararo, Martin und Ai Ogura gebildet. Pedro Acosta wird neben den beiden Gresini-Ducati nur von P9 losfahren. Toprak Razgatlıoğlu verlor in seinem ersten Q2 eine Sekunde und war damit 12.
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