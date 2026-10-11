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Crash-Pilot Aldeguer (Ducati): Drei Stürze, drei Punkte und eine Operation

2025 wurde das Ferienparadies Lombok für Fermin Aldeguer auch großen zum Rennfahrer-Paradies. Zwölf Monate später verließ der junge Spanier Indonesien ohne zählbare Erfolge und mit gebrochenen Hand.

MotoGP

Fermin Aldeguer: Sturz, null Punkte, Verletzung
Fermin Aldeguer: Sturz, null Punkte, Verletzung
Foto: Gold and Goose
Fermin Aldeguer: Sturz, null Punkte, Verletzung
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Bereits der Auftakt zum diesjährigen Indonesien-GP verlief für Fermin Aldeguer nicht nach Plan. Sowohl am Vormittag als auch im Zeittraining rutschte der Vorjahressieger von der Strecke und verpasste den direkten Q2-Einzug. Am Samstag trat der jüngste Racer der Königsklasse wie verwandelt auf. Mit Bestzeit im Q1 zog die Nummer 54 und wirbelte im entscheidenden Qualifying auch in der Elite mit. Nach Startplatz 6 schien die Welt wieder in Ordnung zu sein.

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Beim MotoGP-Sprint kam der Gresini-Youngster aber nicht weiter nach vorne. Mit Platz 7 hinter Boxennachbar Alex Marquez blieb nicht mehr als ein Achtungserfolg. Bitter auch: Nun fuhr der zukünftige VR46-Athlet hinter Rivale und Nachbar Pedro Acosta – 2025 hatte Adeguer den KTM-Piloten klar abgehängt.

Doch der Tiefpunkt des Indonesien-GP stand noch aus. Aldeguer war famos gestartet und nach einer Runde bereits auf 4. Nicht weniger hatten eine Wiederholungstat des 22-Jährigen im Sinn. Doch statt einer Aufholjagd in Richtung Podest wurde es Sturz Nummer 3 und der elfte der Saison 2026. Trotz des vergleichsweise harmlosen Ausrutschers in Kurve 16 war das Event schon in Runde 2 vorbei.

Im Artikel erwähnt

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Wie Gresini Racing nur wenig später bestätigte, brach sich Fermín Aldeguer bei dem Crash die rechte Hand. Eine Operation in der spanischen Heimat wurde bereits in den Terminkalender geschrieben. Dort ist Aldeguer gut bekannt. Nach dem Assen-GP musste der Südspanier mit einem Wirbelbruch lange pausieren. Damit ist unklar, ob das Team von Nadia Padovani in zwei Wochen in Australien mit der Stammbesetzung antreten wird.

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Nach dem Misserfolg 2026 ist nun der letzte Top-10-Rang in der WM-Tabelle in Gefahr. KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini, der in Mandalika auf Platz 10 einlief, rückte bis auf drei Zähler heran. Besser lief für Alex Marquez, der die zweite Gresini-Ducati heil und auf Platz 7 zurückbrachte.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
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Enea Bastianini
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Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Marc Márquez und Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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Team
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Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

+21,111

1:30,593

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