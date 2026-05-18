Crash von Jorge Martin beim Barcelona-Test – Abtransport ins Krankenhaus

Direkt nach dem Catalunya-GP findet in Barcelona am Montag der offizielle MotoGP-Test statt – der zweite während der Saison 2026 nach Jerez. Zugleich ist dies der letzte Test der 1000-ccm-Ära mit den Michelin-Reifen. Bei den inoffiziellen Tests in Brünn und Spielberg wird mit Pirelli-Reifen gefahren. Zur Erinnerung: Ab der MotoGP-Saison 2027 ist der italienische Hersteller der neue Ausrüster für die Königsklasse und löst Michelin ab.

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Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sind nach dem turbulenten und sturzreichen Grand-Prix-Wochenende nicht alle Stammfahrer dabei. Alex Marquez (Gresini Ducati) und Johann Zarco (LCR Honda) haben sich bei ihren heftigen Abflügen verletzt. Die beiden hatten Glück im Unglück – es hätte weit schlimmer kommen können. Ebenfalls nicht dabei beim Barcelona-Test ist Champion Marc Marquez. Der Ducati-Werksfahrer erholt sich von seiner im Le-Mans-Sprint erlittenen Fußverletzung und von seiner Schulter-Operation. Auch Fabio Di Giannantonio, der im Grand Prix am Sonntag vor den Augen von VR46-Boss Valentino Rossi den Sieg holte, wird den Test auslassen. Beim Crash von Alex Marquez wurden er und seine Desmosedici vom durch die Luft fliegenden Vorderrad des Gresini-Bikes getroffen. Der Italiener dürfte somit einige Blessuren davongetragen haben. In Mugello in zwei Wochen wird «Diggia» wieder am Start sein.

In Barcelona mit dabei ist hingegen Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez – der Spanier hatte auch das Rennwochenende bestritten.

Das Wetter in Barcelona am Montag ist wechselhaft. Zum Start der ersten Session um 10 Uhr war es wolkig, die Lufttemperatur betrug knapp über 20 Grad Celsius. Es war aber trocken.

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Nach einer Stunde führte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo die Zeitenliste mit 1:38,831 min an. Zum Vergleich: Die Pole-Zeit von Pedro Acosta war 1:38,068 min. Quartararo fuhr bis 11 Uhr 13 Runden und lag 0,380 sec vor KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini. Rookie Diogo Moreira (Honda), Marco Bezzecchi (Aprilia) und Fermin Aldeguer (Ducati) komplettierten die Top-5.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Jorge Martin: Crash in Kurve 7

Eine halbe Stunde später war die Session unterbrochen – und wieder war Jorge Martin gestürzt. Dieses Mal erwischte es den Aprilia-Piloten in Kurve 7. Martin wurde zur Untersuchung ins Medical Centre gebracht – sein linker Ellbogen und sein rechtes Bein wurden untersucht. Die medizinischen Checks auf der Rennstrecke ergaben keine sichtbaren Brüche, dennoch wurde beschlossen, ihn zur weiteren Untersuchung ins Universitätskrankenhaus Dexeus in Barcelona zu bringen. Martin und die Strecke in Montmelo werden in diesem Jahr wohl keine Freunde mehr. Nach einer mehrminütigen Unterbrechung wurde die Session fortgesetzt.

Die Reihenfolge nach zwei absolvierten Test-Stunden: Quartararo (1:38,831 min), Bastianini, Aldeguer, Bagnaia, Raul Fernandez, Vinales, Moreira, Morbidelli, Bezzecchi und Binder.

Wenige Minuten danach fuhr Tech3-Pilot Maverick Vinales die drittschnellste Zeit. Für den Spanier kommt der Testtag genau richtig, um nach seiner Verletzung wieder in Schwung zu kommen und mit seiner RC16 viele Runden zu absolvieren.

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Kurz vor dem Ende der Vormittagssession fuhr Pedro Acosta mit 1:38,767 min eine neue Bestzeit. An seine Zeit kam bis 13 Uhr niemand mehr heran. Quartararo, Bastianini, Vinales und Raul Fernandez komplettierten die Top-5.

Der fleißigste Fahrer am Montagvormittag war MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu. Der Pramac-Yamaha-Pilot fuhr 45 Runden.

SPEEDWEEK.com wird euch über den Gesundheitszustand von Jorge Martin auf dem Laufenden halten.

Ergebnisse MotoGP, Barcelona-Test (13 Uhr):

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Pedro Acosta (E) KTM 1:38,767 min 2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,064 sec 3. Enea Bastianini (I) KTM +0,117 4. Maverick Vinales (E) KTM +0,190 5. Raul Fernandez (E) Aprilia +0,240 6. Ai Ogura (J) Aprilia +0,294 7. Fermin Aldeguer (E) Ducati +0,316 8. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,361 9. Diogo Moreira (BR) Honda +0,487 10. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,552 11. Marco Bezzecchi (I) Aprilia +0,792 12. Brad Binder (ZA) KTM +0,855 13. Alex Rins (E) Yamaha +0,995 14. Luca Marini (I) Honda +1,076 15. Joan Mir (E) Honda +1,090 16. Jack Miller (AUS) Yamaha +1,176 17. Jorge Martin (E) Aprilia +1,225 18. Augusto Fernandez (E) Yamaha +1,257 19. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha +1,285

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