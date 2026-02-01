Dainese verliert MotoGP-Stars – und setzt auf einen Neuanfang

Der Aderlass ist unübersehbar: Dainese hat im MotoGP-Paddock zahlreiche prominente Athleten verloren. Was auf den ersten Blick wie ein sportlicher Rückschritt wirkt, ist vor allem die Folge einer wirtschaftlichen Zäsur. Der italienische Traditionshersteller musste in den vergangenen Monaten Ausgaben deutlich senken – und dabei auch schmerzhafte Einschnitte im Sponsoring-Bereich vornehmen. Viele Verträge mit Profifahrern konnten nicht verlängert werden.

Werbung

Werbung

Besonders ins Auge fällt der Verlust von Superbike-Weltmeister und MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu. Nach vielen Jahren in Dainese-Leder wechselte der Türke zu Alpinestars – ein symbolträchtiger Abgang für eine Marke, die lange als Synonym für Spitzenfahrer galt.

Dainese verlor Toprak Razgatlioglu an Alpinestars Foto: Gold & Goose Dainese verlor Toprak Razgatlioglu an Alpinestars © Gold & Goose

Jack Miller kehrte zu Alpinestars zurück, Raul Fernandez schloss sich Revit an und Fabio Di Giannantonio trägt trotz Zugehörigkeit zum VR46-Team künftig wieder Alpinestars.

Werbung

Werbung

Jack Miller trägt 2026 wieder Alpinestars Foto: Gold & Goose Jack Miller trägt 2026 wieder Alpinestars © Gold & Goose

Dainese und Valentino Rossi weiterhin vereint

Im MotoGP-Fahrerfeld 2026 bleiben Dainese aktuell nur noch wenige, aber bekannte Namen treu: Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Joan Mir und Fermin Aldeguer. Hinzu kommen die KTM-Testpiloten Dani Pedrosa und Pol Espargaro.

Valentino Rossi setzt weiterhin auf Dainese und AGV Foto: VR46 Valentino Rossi setzt weiterhin auf Dainese und AGV © VR46

Auffällig ist dabei vor allem die enge Verbindung zu Valentino Rossi. Dass die VR46-Schützlinge Bezzecchi, Marini und Morbidelli weiterhin mit Dainese fahren, überrascht kaum – Rossi und die Marke aus Vicenza verbindet seit Jahrzehnten eine besondere Partnerschaft. Bei seinen Tests vertraut Rossi weiterhin auf die Lederkombis von Dainese und die Helme von AGV.

Werbung

Werbung

Neuer Investor: Große Zuversicht bei Dainese

Doch die sportliche Ausdünnung hat einen größeren Hintergrund: Dainese stand wirtschaftlich unter Druck. Jetzt folgt die Kehrtwende. Nach Zustimmung der EU-Wettbewerbsbehörden haben HPS Investment Partners und Arcmont Asset Management 100 Prozent der Anteile übernommen.

Damit endet die Ära des bisherigen Eigentümers Carlyle. Entscheidender noch: Die neuen Partner brachten 30 Millionen Euro frisches Eigenkapital ein und reduzierten die Schuldenlast um 190 Millionen Euro. Zusätzlich wurde die Kreditlinie für das operative Geschäft auf 45 Millionen Euro ausgeweitet.

CEO Angel Sanchez spricht von einem Meilenstein für das Unternehmen und betont den gemeinsamen Fokus auf Innovation und Sicherheit. Genau hier liegt die Hoffnung für die Zukunft – auch jenseits des Fahrerlagers. Mit der neuen finanziellen Stabilität könnte Dainese seine D-air-Airbagtechnologie weiterentwickeln und perspektivisch günstiger, leichter und kompakter machen. Denkbar sind Airbagsysteme für preiswerte Textiljacken und Einstiegslederkombis, eine stärkere Präsenz im Offroadbereich sowie KI-gestützte Auslösealgorithmen.

Kurzfristig mag der Verlust vieler Topstars schmerzen, langfristig könnte er Teil einer notwendigen Neuaufstellung sein. Dainese konzentriert sich nun wieder stärker auf das, was die Marke groß gemacht hat: technische Innovation, Sicherheit und Design. Wenn es gelingt, diese Stärken in neue Produktgenerationen zu überführen, könnte der aktuelle Umbruch nicht das Ende einer Erfolgsgeschichte markieren – sondern ihren nächsten Abschnitt.

Werbung