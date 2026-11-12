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Analyse von Dall’Igna: «Eine Chance, die sich Marc nicht entgehen ließ!»

Marc Marquez steht vor dem Gewinn seines zehnten WM-Titels. Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna lobt die Leistung des Ausnahmekönners im «entscheidenden Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft».

MotoGP

Gigi Dall'lgna
Gigi Dall'lgna
Foto: Gold and Goose Photography
Gigi Dall'lgna
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Marc Marquez hat am vergangenen Wochenende in Katar einen wichtigen Schritt in Richtung MotoGP-WM-Titel 2026 gemacht. Im Sprint siegte er und am Sonntag fuhr er einen cleveren Grand Prix, in dem er Rang 2 holte. Der Ducati-Werksfahrer sah ein, dass Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi im Rennen über 22 Runden etwas mehr im Köcher hatte. Jorge Martin hatte er im Griff – das war für MM93 das Entscheidende.

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Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna freute sich über die Leistung, die Marc Marquez über das gesamte Wochenende in Doha abgeliefert hatte. «Ein hervorragendes Qualifying, gefolgt vom zehnten Sprint-Sieg und schließlich, als Krönung des Wochenendes in Katar, ein sicherer zweiter Platz, der Gold wert ist. Weiter so für einen weiteren großen Erfolg ... wir sind jetzt so nah dran, aber zuerst müssen wir die Aufgabe zu Ende bringen. Erst dann werden wir auf das zurückblicken, was wir bisher erreicht haben», meinte Dall’Igna in seiner Analyse auf LinkedIn.

Gigi Dall'Igna: «Wir wurden Zeugen eines sehr klugen Rennens»

Dall’Igna lobte die Leistung seines Nummer-1-Fahrers in den höchsten Tönen. «Wir wurden Zeugen eines sehr klugen Rennens, wie es die Reife, Erfahrung und das Talent eines echten Allround-Champions endgültig unter Beweis stellt – eines Champions, der immer und überall den Unterschied ausmacht», so der Italiener. «Marc weiß genau, was zu tun ist und wie er seine Fähigkeiten dosieren muss. Ob es nun die Stärke und der Instinkt eines Kämpfers sind oder die Umsetzung einer ausgeklügelten Strategie – er weiß stets, welcher Aspekt Vorrang haben muss. Vom aggressivsten bis hin zum, sagen wir mal, produktivsten Ansatz. Mit anderen Worten: es war eine meisterhafte Kontrolle über den Rennverlauf!»

Im Artikel erwähnt

«Wir erlebten einen intensiven Grand Prix. Es ging darum, richtig zu deuten, was sich letztendlich als das entscheidende Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft herausstellen wird», führte Dall’Igna weiter aus. «Die erste Hälfte wurde durch die Kontrolle von Tempo und Reifenverschleiß bestimmt, während die zweite durch einen entscheidenden Tempowechsel geprägt war – ein unerbittliches Comeback, das ihm (Marquez, Anm.) nach der schnellsten Runde den äußerst wertvollen zweiten Platz sicherte. Dies war eine Chance, die sich Marc nicht entgehen ließ. Erneut gelang es ihm, in einer Situation, in der er nicht der Favorit war, das absolute Maximum herauszuholen.»

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Willkommen zum Rennen in Katar
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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Dall'Igna: «Man sollte nicht vergessen, dass die Arbeit noch nicht getan ist»

In der WM-Tabelle hat Marc Marquez vor den letzten beiden Saisonevents 60 Punkte Vorsprung auf Verfolger Martin. Bezzecchi, der noch theoretische Chancen auf den Titel hat, liegt 74 Zähler zurück. In Portimao hat Marquez nun alle Trümpfe in der Hand, um den Sack zuzumachen. Gigi Dall’Igna warnt davor, sich der Sache zu sicher zu sein. «Man sollte nicht vergessen, dass die Arbeit noch nicht getan ist. In den letzten beiden Rennen, in denen auch der wichtige Konstrukteurs-Titel entschieden wird, ist volles Engagement gefragt, um all die harte Arbeit zu würdigen, die das großartige Ducati-Team sowohl an den Rennstrecken als auch zu Hause geleistet hat. Zudem geht es um den Respekt vor unseren Gegnern und allen Fans», meinte der 60-Jährige.

In der Hersteller-Wertung hat Ducati (569) derzeit nur acht Punkte Vorsprung auf Aprilia (561). Die Teamwertung hat Aprilia Racing so gut wie sicher in der Tasche – das Werksteam aus Noale mit Martin und Bezzecchi hat momentan 124 Punkte mehr auf dem Konto als Ducati Lenovo mit Marc Marquez und Pecco Bagnaia.

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Zeit
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01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

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Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

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LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

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12

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