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Dall’Igna über Bagnaia: «Wollen ihm den Abschied geben, den er verdient!»

Durch den Crash im MotoGP-Sprint wurde Pecco Bagnaia in Katar die Chance auf Top-Ergebnisse genommen. Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna bedauert dies. Die Roten wollen sich würdig von ihm verabschieden.

MotoGP

Gigi Dall'lgna und Pecco Bagnaia beim Japan-GP 2025
Gigi Dall'lgna und Pecco Bagnaia beim Japan-GP 2025
Foto: Gold and Goose Photography
Gigi Dall'lgna und Pecco Bagnaia beim Japan-GP 2025
© Gold and Goose Photography

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In Katar erlebte Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia einen herben Rückschlag. Im MotoGP-Sprint wurde er in der ersten Runde von Gresini-Pilot Fermin Aldeguer abgeräumt. Bagnaia erlitt bei dem Crash zwei Frakturen an seinem rechten Fuß und mehrere Prellungen am gesamten Körper. Am 10. November wurde der Italiener in Turin erfolgreich operiert, um die Brüche des vierten und fünften Mittelfußknochens zu fixieren.

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Die Verletzung ist doppelt bitter. Zum einen ist ungewiss, ob Bagnaia die letzten beiden Saisonevents in Portimao und Valencia bestreiten wird können – und damit sein achtjähriges Karriere-Kapitel mit Ducati ein würdiges Ende findet. Zudem zeigte Bagnaia in der Wüste von Doha bis zu dem folgenschweren Crash ein starkes Wochenende. Er war schnell und Top-Platzierungen sowohl im Sprint als auch im Grand Prix wären möglich gewesen.

Dall'Igna über Bagnaia: «Es war eine Freude, ihn so wieder auf der Strecke zu sehen!»

Dass in Katar für Bagnaia einiges drin gewesen wäre, weiß auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna. «Pecco war seit den ersten freien Trainings meisterhaft gefahren – schnell, präzise und konkurrenzfähig. Es war eine Freude, ihn so wieder auf der Strecke zu sehen», betonte Dall’Igna in seiner Analyse auf LinkedIn. «Er hätte mit den stärksten Fahrern in der Spitzengruppe kämpfen können, wurde jedoch in der Anfangsphase des Rennens Opfer einer heftigen Kollision mit einem anderen Fahrer. Ohne eigenes Verschulden wurde er plötzlich von seinem Motorrad geschleudert. Ein heftiger Sturz, der selbst im Fernsehen schwer anzusehen war; glücklicherweise mit nur geringen Folgen.»

Im Artikel erwähnt

Eines ist klar: Pecco Bagnaia wird nichts unversucht lassen, um in Portimao und beim Saisonfinale in Valencia dabei sein zu können. «Wir wissen nicht genau, wann er wieder auf die Strecke zurückkehren wird, aber wir können es kaum erwarten, ihn wieder in der Box zu sehen, damit wir ihm den Abschied geben können, den er in diesen letzten beiden Rennen der Saison verdient», hofft Gigi Dall’Igna.

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