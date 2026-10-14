Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Dall’Igna über den Indonesien-GP: «Haben den Schaden in Grenzen gehalten!»

Ducati rechnete beim MotoGP-Event in Indonesien mit einer Klatsche. Dank Champion Marquez und Patzern von Aprilia lief es besser als erwartet. Mastermind Gigi Dall’Igna lobte «Marcs Genialität».

MotoGP

Gigi Dall’Igna
Gigi Dall’Igna
Foto: Gold & Goose
Gigi Dall’Igna
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Was den Titelkampf in der MotoGP angeht, kann Marc Marquez zufrieden sein mit seinem Auftritt in Indonesien. Im Sprint siegte er, den Grand Prix beendete der 33-Jährige auf Rang 6 – er sah dort das erste Mal in einem Sonntagsrennen die Zielflagge.

Werbung

Werbung

Vor dem Event auf dem Mandalika International Street Circuit stand bereits fest, dass es für Ducati ein schwieriges Rennwochenende werden wird – das haben die Ergebnisse aus der Vergangenheit gezeigt. Rivale Aprilia hingegen war als haushoher Favorit angetreten.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Die Dinge nahmen ihren Lauf. Am Samstag stand sich der Hersteller aus Noale selbst im Weg. Marco Bezzecchi und Raul Fernandez beförderten sich gegenseitig ins Aus und Jorge Martin musste sich in Führung liegend zurückfallen lassen – Schuld war wieder einmal ein zu geringer Druck im Vorderreifen. Am Sonntag lief dann alles glatt für die RS-GP-Piloten: Es wurde ein Vierfachsieg, zudem konnte Martin die WM-Führung zurückerobern.

Werbung

Werbung

«Eine große Hürde liegt nun hinter uns, ohne dass wir Schaden genommen haben»

Gigi Dall'Igna

TV-Programm

Dennoch ging MM93 als Sieger aus dem Event hervor – er schaffte in Indonesien mehr, als er und auch die Roten erwartet haben. «Es war ganz klar kein einfaches Wochenende für uns, und dennoch war es meiner Meinung nach ein positives», unterstrich Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna in seiner Analyse auf LinkedIn. «Es bringt neue Energie – natürlich nicht die eines Sieges, sondern die Art von Energie, die daraus entsteht, dass wir Chancen nutzen, die Zähne zusammenbeißen und wertvolle Punkte holen, auch wenn wir in der Defensive sind. Genau das war bei unserem Sprint-Sieg und dem sechsten Platz im langen Rennen am Sonntag der Fall. Auch wenn Letzteres als bescheidenes Ergebnis erscheinen mag, ermöglicht es uns in Kombination mit dem Sieg am Samstag, von dort abzureisen, ohne dass sich unser Rückstand in der Meisterschaft verändert hat. Wir haben den Schaden mit purem Können und Erfahrung auf einer Strecke begrenzt, von der wir wussten, dass sie hart sein würde – vielleicht unsere schwierigste und definitiv eine, die unseren Gegnern zugutekam. Tatsächlich hatte es Marc auf dieser Strecke zuvor noch nie geschafft, in einem Sonntagsrennen die Ziellinie zu überqueren.»

Dall’Igna lobte die Leistung von Marc Marquez in höchsten Tönen: «An diesem Wochenende zeigte sich so viel von Marcs Genialität: Bereit zu sein, wenn es am wichtigsten ist, um einen unerwarteten ersten Platz zu ergattern, und den Scharfsinn zu zeigen, kritische Momente zu meistern, wenn das Motorrad nicht das stärkste im Feld ist, und das absolute Maximum aus jeder Situation herauszuholen, selbst aus der ungünstigsten.»

Gigi Dall'Igna: «Tatsächlich fühlen wir uns jetzt sogar stärker und besser vorbereitet»

«Eine große Hürde liegt nun hinter uns, ohne dass wir Schaden genommen haben», führte Dall’Igna weiter aus. «Tatsächlich fühlen wir uns jetzt sogar stärker und besser vorbereitet. Dennoch war es insgesamt ein anspruchsvoller GP für Ducati, wie die Ergebnisse unserer anderen Fahrer bestätigen. Wir wussten von Anfang an, dass es am Sonntag hart werden würde und dass wir kämpfen müssten. Unser Tempo reichte nicht an die Besten heran, also mussten wir uns anpassen, ohne die Motivation zu verlieren, und das große Ganze im Blick behalten. Und genau das haben wir getan – mit Konzentration, Klarheit und jener gesunden Portion Demut, die einem immer guttut.»

Werbung

Werbung

Marc Marquez reist nun mit zwei Punkten Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin nach Australien. Auf Phillip Island findet vom 23. bis 25. Oktober das nächste Rennwochenende statt. Bei den letzten fünf Grands Prix wird sich der Titelkampf weiter zuspitzen. «Jedes einzelne Rennen ist nun entscheidend für den endgültigen Titelkampf. Das mag wie ein Klischee klingen, ist aber absolut wahr!», so Dall’Igna. «Noch nie war der Abstand in dieser Phase der Weltmeisterschaft so knapp: eine echte Show. Möge der Beste gewinnen – mit jener unverwechselbaren Sportlichkeit und Fairness, die unser wunderschöner Sport verdient. Auf geht’s, Ducati!»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

+21,111

1:30,593

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  4. Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM