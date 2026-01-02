Weiter zum Inhalt
Danilo Petrucci prophezeit: «Toprak wird stark sein!»

MotoGP-Laufsieger Danilo Petrucci traut Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu auch in der Königsklasse einiges zu und erwartet zudem, dass auch Nicolo Bulega bald aufsteigt.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Danilo Petrucci traut Toprak Razgatlioglu auch in der MotoGP einiges zu
Danilo Petrucci traut Toprak Razgatlioglu auch in der MotoGP einiges zu
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci traut Toprak Razgatlioglu auch in der MotoGP einiges zu
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die ersten MotoGP-Vorsaison-Tests auf Hochtouren. Besonders bei Yamaha wird intensiv am neuen V4-Projekt gearbeitet. Nach dem Aus des Reihenvierzylinder-Bikes stehen die Zeichen in Iwata auf Neuanfang.

Mit Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hat der Hersteller zudem einen hochkarätigen Neuzugang verpflichtet. Entsprechend groß ist die Spannung bei MotoGP-Fans und Experten: Welche Akzente kann Razgatlioglu in seiner ersten MotoGP-Saison setzen?

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Ex-Rivale Danilo Petrucci traut dem türkischen MotoGP-Rookie bereits 2026 einiges zu. «Toprak wird stark sein», kündigte der Italiener im Gespräch mit der La Gazzetta dello Sport an. In den vergangenen drei Jahren hatte Petrucci in der Superbike-WM mehrfach Gelegenheit, Razgatlioglus Talent aus nächster Nähe zu beobachten.

Doch der Wechsel aus der Superbike-WM in die MotoGP gelang bislang nur wenigen Fahrern, in den vergangenen zehn Jahren kam diese Pipeline nahezu zum Erliegen. Laut Petrucci könnte sich das nun ändern.

Nicht nur Razgatlioglu gilt als heißer Kandidat, sondern auch jener Fahrer, der ihn in der vergangenen Superbike-Saison bis zum Finale in Jerez herausforderte: Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega. «Meiner Meinung nach wird Nicolo ebenfalls bald in der MotoGP ankommen», prophezeit Petrucci mit Blick auf 2027. Bulega wird 2026 für Ducati das MotoGP-Bike testen und seine Erfahrungen mit den Pirelli-Reifen einbringen.

Für Petrucci selbst beginnt 2026 ein neues Kapitel. Bei BMW steigt er in die riesigen Fußstapfen, die Razgatlioglu hinterlassen hat. «Es motiviert mich, mehr zu geben, es setzt mich stärker unter Druck. Es gibt Erwartungen an die Ergebnisse. Ich empfinde eine Mischung aus Emotionen. Es war eine Herausforderung, der ich mich stellen wollte. Es ist nicht üblich, die Möglichkeit zu haben, auf dem Motorrad des Weltmeisters zu sitzen. Ich bin froh, dass BMW mich gewählt hat», kommentierte der MotoGP-Laufsieger.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

